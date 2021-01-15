吃對營養素，比擦保養品更重要！揭露柯佳嬿、張鈞甯、曾之喬的美肌飲食習慣

膠原蛋白會因為年齡、作息和飲食不正常漸漸流失，為了呈現最好的狀態，女星在護膚上可都是下了不少狠功夫，除了勤擦保養，也開始找尋「吃的保養品」，透過食補維持好氣色，以下就一起來看看柯佳嬿、張鈞甯、曾之喬和天心，是如何在忙碌中也能維持好膚況的吧！

膠原蛋白會流失的原因

年齡：是最大的敵人

紫外線曝曬：造成膠原蛋白損失、減少膠原蛋白產生

不良的生活習慣：作息不正常、抽菸、飲酒、壓力

飲食不均衡：加工製品、高脂食物過量、蔬果和水分不足

愛吃精緻糖：阻礙皮膚修復能力

外在環境：乾燥、悶熱環境

如何補充膠原蛋白

人體每日會自然產出3000-5000毫克的膠原蛋白供全身關節、骨骼、頭髮及器官使用，不過隨著年紀增長，自體產生的膠原蛋白也漸漸減少。坊間流傳，多吃膠原蛋白的食物可以豐胸又能讓皮膚有光澤，但營養師夏子雯表示，豬皮、豬腳或雞皮屬於大分子膠原蛋白，其實在吸收上比較困難，吃進身體大多都是油脂、熱量、膽固醇，吃過量可能會造成身體負擔，甚至讓身材橫向發展。

那麼到底該如何維持健康美肌？營養師夏子雯指出，飲食上一定要補充蛋白質之外，想變美要全方位顧到，必須養成營養均衡、規律運動、早睡早起、適時釋放壓力等習慣，日常飲食少油、少鹽、少糖和多攝取膳食纖維，還有在肌膚的黃金修護期早早入睡，才能讓膠原蛋白發揮效果，否則再怎麼保養都是徒勞無功！

不過對於忙碌的上班族，若想透過飲食來補充膠原蛋白，市面上推出不少含有膠原蛋白成分的營養品，有可溶解的「粉末」、吞食的「錠劑」，以及方便飲用的「液態」可選擇，而且分子越做越小，熱量也很低，此外，維生素C也是人體肌膚合成膠原蛋白的重要營養素，搭配吃芭樂、柳丁、奇異果、小番茄、木瓜，能幫助膠原蛋白合成。

膠原蛋白最佳飲用時機

一般建議睡前的1～2小時空腹服用，因為根據皮膚學專家研究發現，夜間是皮膚生長與修復最旺的時期，也是身體各激素分泌旺盛的時段；想加強保養也可以在早餐前30分鐘飲用，會是最有效率的補充方式，但如果腸胃功能比較弱或敏感的話，還是要視身體狀況評估飲用時機，或是詢問醫生再飲用。

女星們也愛膠原蛋白補充品

柯佳嬿

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影后柯佳嬿最近紅翻天，這陣子還同時軋兩部戲，經常熬夜膚況卻好的讓人驚嘆，她分享保養秘訣說到，除了多喝水、補防曬、注重睡眠和飲食，每日起床後會喝一瓶美肌飲料，有重要活動時，睡前會再喝一瓶加強保養，偶爾也會自己做健康早餐，並多吃原型食物、根據膚況選擇適合的產品進行重點保養，那平滑的膚質近看真的就像高中生！

張鈞甯

身為敏感肌的張鈞甯，肌膚容易乾燥，特別注重膠原蛋白的補充，除了擦無添加的保濕保養品幫肌膚補充水分，有空時會自己煮紅豆茯苓蓮子湯、銀耳湯喝，將皂角米、銀耳、桃膠和紅棗一起燉煮，是女神養顏美容的秘密武器，有時工作比較忙碌時，就直接喝「膠原蛋白飲」，幫助改善膚況。

曾之喬

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從年輕就很注重保養的曾之喬，除了愛運動，飲食也很講究，私底下每天早上起床後就是喝溫水外加膠原蛋白錠，或是在空腹時吃膠原蛋白搭配果汁，裡頭的維他命C能幫助膠原蛋白吸收，持續的保養真的會感受到皮膚默默變好了。

天心

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天心表示自己什麼都能省，可以少買一件衣服或一個包包，唯獨只有「吃」跟「保養品」不能省，她早上起床空腹時會喝一瓶膠原飲，也愛喝煲湯，一定會加入紅棗、枸杞、人參等營養食材，幫助養顏美容，並多吃充滿膠質的黑木耳、白木耳，是天心維持彈潤肌膚的秘訣。