拯救乾燥暗沉，還有療癒香氣！過年熬夜急救肌膚必備的「晚安面膜清單」

想加強肌膚的保濕，能夠敷著過夜的晚安面膜簡直是懶人救星，一瓶就能抵多瓶，薄薄一層敷著睡覺，隔天起床的臉就自帶美肌功能，是過年熬夜必備的急救保養品，也是乾肌在冬天不可或缺的養肌聖品，畢竟開著暖氣皮膚超級容易乾燥的啊！

夜間是臉部修復的最佳時光，塗上晚安面膜後，搭配臉部淋巴代謝按摩，能夠消除臉部的水腫、還具有拉提的效果，透過穴位按壓，還能放鬆疲憊的大腦。晚安面膜除了夜晚使用，也可在早晨局部厚敷，急救乾燥的部位，約靜置10分鐘後將剩餘的面膜擦拭乾淨，無須特別沖洗，後續直接上妝即可，能讓後續妝容更服貼。

晚安面膜推薦：

ORBIS 新聞稿 酵美人晚安面膜

ORBIS即將於2021/2/1推出「酵美人晚安面膜2021」限定紅色包裝新品，萃取自四種果實的精華，結合萃取自日本酒的發酵米精華，豐富保濕、胺基酸等美容成分，訴求調整不穩定的肌膚狀態，帶給肌膚滋潤與保濕力，幫助滋養出明亮光澤與彈力感充足的肌膚觸感，每週建議敷1～2次，每次一顆櫻桃大小的量。

L’OCCITANE 蠟菊精華抗藍光晚安修護面膜

3C產品的藍光，是加快肌膚老化的兇手之一，蠟菊精華抗藍光晚安修護面膜內含來自科西嘉島蠟菊精華油、酪梨油以及玻尿酸等成分，質地比較豐潤一些，能明顯感受保濕度提升，改善乾燥粗糙問題。於正常保養程序後，避開眼周厚敷於全臉與頸部肌膚，無需清洗或擦拭，建議一周使用2次以上。

Za 晚安水水透亮保濕霜

Za 晚安水水透亮保濕霜是一瓶兼具保濕晚霜與水洗式面膜的夜間兩用保養，綿密的凝霜質地不粘膩，可以在睡前薄塗一層，便能於夜晚為肌膚補水，也可當水洗式面膜使用，厚敷15分鐘後即可沖洗，更獨家附贈水水面膜刷，零死角塗抹，貼心不沾手！

Aesop 夜間深層滋養面膜

夜間深層滋養面膜富含多種維他命成分，可以有效滋潤肌膚，而且凝霜質地很輕盈，特別的是它是神奇的「可撕式面膜」，睡前敷到早晨不怕沾染枕頭，使用完真的感受肌膚變柔軟，當作活動後的懶人高效保養或急救型保養非常適合，最喜歡它還有療癒木質香氣。

RéVive 賦活晚安眼膜-光采奢華限定版、68胜肽淡斑晚霜

ReVive賦活晚安眼膜推出新年限定的光采奢華限定版，質感絲絨紅色包裝設計，象徵吉祥福氣、喜慶開運，是過年熬夜必備的 #眼紋小熨斗，敷到隔天早上，眼周的確比較滑嫩澎潤，搭配眼霜一起敷效果更好；此外，品牌也在新年上市全新68胜肽淡斑晚霜，裡頭添加亮白、修護及保濕成分，訴求改善肌膚緊實度與明亮度，還搭配按壓式瓶身，可精準擠壓所需用量，乾淨又衛生。

初時肌 富勒烯抗痕超能眼霜

提到眼周保養，初時肌新上市的富勒烯抗痕超能眼霜，集結了比維他命Ｃ高出172倍抗氧化力的富勒烯，以及魚子精華、珍稀黑鬱金香等美容配方，可幫助修護肌膚角質，減少乾燥問題，且這款的質地滑順好吸收，睡前使用不怕有黏膩感。