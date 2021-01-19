2021身體保養推薦！沐浴油、身體乳、潤膚霜，搭配HOME SPA按摩法超療癒

2020年無疑是充滿挑戰與動盪的一年，長時間待在家，民眾對於療癒身心的居家保養越來越重視，沐浴油、入浴劑、身體潤膚油、滾輪與刮痧板等在內的HOME SPA類型商品，銷售數量大幅成長，以下整理了2021年初必收的身體保養新品，再透過物理治療師蔡孟婷分享的按摩Tips，能讓身體與心靈得到真正的舒緩與放鬆。

sabon保濕光萃油、身體保濕潤膚霜

在沐浴清潔後別忘了後續保養，2021年sabon推出全新「保濕光萃油」與「身體保濕潤膚霜」，建議在洗完澡的3分鐘之內，趁著肌膚還有微微濕度時塗抹，更能鎖住水分。各推出8種香味，包括：白茶、經典 PLV、玫瑰茶語、茉莉花語、西西里柑橘、麝香、香蘋薰衣草、以色列綠玫瑰，任何人都能找到自己所愛的香氣。

保濕光萃油質地輕盈好吸收，能使肌膚有光澤，連頭髮也可以使用，而身體保濕潤膚霜富含多種植物油，適合乾燥肌膚及喜歡潤澤感的人，除了單用，可以兩者調和一起使用，塗抹前以手心溫熱，能加乘吸收效果，讓保濕、滋養、修護更有感。

尼爾氏NYR 野玫瑰亮采身體系列

尼爾氏 NYR 以經典商品野玫瑰亮采萬用霜為起點，研發出全新野玫瑰亮采身體系列，特別將有機野生玫瑰果油加入產品當中，並調和有機天竺葵、廣藿香的精油配方，讓肌膚與心情由裡到外、從頭到腳，都能享受純淨的成分來源、親膚的天然質地，以及療癒香氣，推薦給追求肌膚明亮光澤感的使用者。

全系列新品包含：添加天然玫瑰果籽顆粒輕柔地去除身體老廢角質的「身體去角質霜」、 使用奢華植物油打造，清潔同時滋養鎖水的「沐浴油」、增強肌膚光澤，滋潤度剛剛好的「身體乳」， 以及質地細緻輕盈適合頭髮與身體肌膚兩用的「身體潤膚精露」。

L’OCCITANE 牛年新春限量版

為迎接金牛年，歐舒丹明星產品們都換上金牛限定包裝，氣派又華麗。其中是杏仁沐浴油，以天然杏仁油為基底，洗後肌膚柔適保濕，還散發細緻香氣，另外，經典乳油木護手霜則推出三入一組禮盒，分別有三款不同金牛插畫的包裝，非常可愛，禮盒包含2支經典乳油木護手霜30ml及1支乳油木玫瑰護手霜30ml，全系列將於1/25上市。

品牌在新的一年還特別為經典乳油木身體保養系列注入快樂能量，以乳油木果油的故鄉—西非傳統蠟染圖騰為靈感，推出亮黃色的全新限量包裝，更在香氣中加入獨家配方，前調為葡萄柚、柑橘及佛手柑；中調為芒果及薑；基調為蜜桃及麝香，打造出充滿活力的柑橘香調，能幫助調整心情，提升幸福感受。

absolution 玫瑰石英刮痧板、黑玉按摩滾輪

玫瑰石英刮痧板由100%天然玫瑰石英打造，在按摩的同時可以刺激臉部的經絡，達到放鬆臉部肌肉的效果；黑玉按摩滾輪搭配保養品使用，可以提升吸收力，品牌亦建議使用前放入冰箱中冰鎮，按摩時可消腫鎮定肌膚。

腿部筋膜及肌肉放鬆按摩 Tips

經過整天的行走、久坐，加上地心引力影響，雙腿是特別容易感到腫脹不適的部位。透過筋膜及肌肉放鬆按摩，可使腿部筋膜恢復柔軟與彈性、提升皮膚及軟組織健康、使身型相對緊緻，還可以放鬆大腦內在感知、降低緊繃或疼痛感。

1. 藉由悠長、緩慢的腹式呼吸，讓體內氣體充分交換。

2. 取用適量潤膚油或身體乳，以 S 型為腿部交替上油（大腿、小腿、腳踝）。

3. 使用刮痧板向心方向輕刮，口訣：輕、慢、柔。

4. 扭轉肌肉按摩手法（大腿、小腿、大腿）。

5. 淋巴回收滑撫法。

6. 再次以輕緩的腹式呼吸作結，迎接身心放鬆的一夜好眠。