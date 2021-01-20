2021新春限定香水新品特蒐！用迷人香氣、應景包裝開啟好運氣

為迎接2021新年，各大品牌陸續推出應景的限量美妝，就連香水也換上新包裝，新年新氣象，新的一年就用明星香氛來開啟美好的一年吧！以下盤點新年限量香水新品，一起看看。

Maison Francis Kurkdjian

MFK在新年推薦4款經典香氛，包含 Baccarat Rouge540 水晶之燄淡香精、A la Rose愛戀玫瑰、l’Homme A la rose 紳士玫瑰、Ciel de Gum 紅場之璨，更推出金牛迎新春刮刮樂，消費滿NT$6,666即可獲得一次機會，精美小禮等你帶回家。此外，新年連包裝也換了，買香水還可搭配絢爛金色煙火與喜氣的嫣紅色限量紙袋，開啟你一整年的好運氣。

愛戀玫瑰A la Rose以南法格拉斯百葉玫瑰與保加利亞大馬士革玫瑰的香氣堆疊而成；紳士玫瑰l’Homme A la Rose則由葡萄柚香與大馬士革玫瑰交織成層次分明的韻味，尾調的鼠尾草及琥珀，使香氣更加獨一無二，是一對最高雅的情人對香。

Baccarat Rouge 540水晶之燄用溫婉的茉莉花及番紅花開啟花朵香甜氣息，接著由龍涎香鋪墊出尾調的動人，帶起雪松及冷杉的優雅木質調，豐富了嗅覺層次。

Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭香水 新春限定版

迎接農曆新年，Jo Malone London特別推出限定版包裝的英國梨與小蒼蘭香水新春限定款，以代表富貴的金屬瓶蓋、搭配小蒼蘭圖騰花卉和吉利寓意的紅金色葉枝交疊在透明瓶身上，不僅添增高貴質感，更象徵著富貴與吉梨（利），噴尚它在新的一年為自己開啟好兆頭。

英國梨與小蒼蘭廣受大家喜愛，初調以成熟的威廉梨刻畫出香甜意象，白色小蒼蘭則在中段注入清新，使香氣甜中又帶點微酸，最後再以琥珀、廣藿香與木質香調的柔和收尾，彷彿走進果園中迷人又優雅。即日起至2/5，於全台各櫃購買兩件商品以上（含任一款100ml香水），即可預約限量客製化英文手寫禮盒包裝服務。

花漾迪奧淡香水-花舞新春限定版

迪奧熱銷的粉紅香水在今年首次放進花朵盛開的立體禮物盒中，以金、紅、白三種色彩打造超級應景，即使不用也可以擺在家中當作擺設，而香水旁是做工精緻的紅色花卉胸針，可於胸針上噴灑上香水，做為年節服裝的搭配單品，此款禮盒僅於指定 6 家櫃點限量開賣。

ANNA SUI 綺幻飛行淡香水

2020年，從來沒想過原來我們擁有的自由其實是那麼珍貴，ANNA SUI就以熱氣球為發想推出全新綺幻飛行淡香水，象徵著對於夢想的堅持，期許著未來充滿美好及希望。由梨子、佛手柑以及的粉紅胡椒開啟令人振奮的前調；中調結合鈴蘭、玫瑰和蓮花香，襯托出後調麝香及香草的溫暖餘韻，是帶著輕盈空氣感花果香調。