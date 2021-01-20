真正的美魔女！70歲日本嬤上野潤子不做醫美　靠「一招」維持凍齡美顏

女生們總是會想盡辦法來保持青春容顏，這位來自東京的上野潤子被日本媒體封為「奇蹟的70歲」，若不說，根本看不出她的真實年紀，凍齡功夫讓人讚嘆，她宣稱自己沒做過醫美，是靠著自創的保養習慣，越活越年輕，還開設YouTube頻道、出版保養書籍傳授凍齡秘訣，在網路上引起話題。

上野潤子在64歲那年，獲得《第八屆日本夫人》60年代組大獎，並以「外表與實際年齡差距很大」成為焦點，開始受邀參加電視節目，如今雖已70歲，是母親也是阿嬤，有兩個兒子分別是43歲和40歲，還有三個可愛的孫子，卻依舊很注重儀態，她強調自己純天然，保持青春就靠「每日按摩」。

不只臉蛋凍齡，她還有茂密的秀髮，參加日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》採訪時她透露，自己每隔一段時間就會染髮，加上每天按摩頭皮，循環好，頭髮就長得好，還把自己變年輕的秘訣，拍攝成短片，觀看次數多達46萬。身為臉部瑜伽的高級講師的她，更親自設計了一套「讓你看起來年輕15歲」的按摩法，來提高垂下的臉部肌肉，甚至還在外開班授課。

她提到，我們的身體是由一塊皮膚連接在一起，隨著年齡的增長，本來就會失去彈性而下垂，若是什麼都不做，想要繼續維持根本不可能，但是，如果每天早上和晚上，透過「向上」按摩臉部、按摩頭部，促進血液循環和淋巴流動，能夠恢復肌肉彈性還可以使臉部緊實，但重要的是無論如何都要養成習慣。

至於為什麼這麼熱愛保養，上野潤子是受到媽媽的影響，因為從小媽媽就跟她說，「女人擁有好的膚質，比擁有再多的名牌包還來得令人嚮往」，每天早上起床的例行公事，就是喝一杯250cc的溫開水，接著做臉部按摩，從額頭、脖子、鎖骨到胸前都不放過，會利用指腹疏通淋巴、指關節按壓穴道，十多年來都養成這個習慣。

淋巴按摩：上野潤子會先疏通淋巴再按摩臉部，按壓眼頭晴明穴、鼻翼兩側，再一路沿著額頭摸到耳後，再到脖子。

提拉按摩：食指放在眉尾，中指放在眼睛下方，無名指放在嘴角附近，大力的往上提起臉部的肌肉，同時大聲唸著「up！up！up！」（あっぷっぷ），維持15秒。

下顎線按摩：用食指和中指指關節夾住下顎的肌肉，從下巴往耳下移動，再用手指捏按脖子兩側的肌肉，並搭配低頭、轉頭的動作，最後發出ㄧ、ㄨ的聲音，可以舒緩緊繃的「胸鎖乳突肌」，讓下顎線更緊實。

頭皮按摩：用指腹按摩前額、頭頂和側頭筋，先從眉毛上往上提拉到髮際線數回，接著按壓頭皮連接臉部的周圍，最後整隻手包覆臉部，再次往上提拉，停留在頭部按摩頭頂，一邊唸著「up！up！up！」（あっぷっぷ）。

飲食方面，她在影片中提到，自己不吃有含白砂糖製作的食物，因為糖攝取過多，除了容易蛀牙外，還會增加肥胖、代謝異常的機會，皮膚也會變差，可能還有注意力不集中的問題，而三餐調味則秉持少鹽的原則，也幾乎不喝牛奶，改成每日一杯豆漿，適量喝豆漿可以補充蛋白質和「植物雌激素」大豆異黃酮，有養顏美容效果，此外，每天還會固定喝1500cc的水分。

上野潤子熱於分享生活，在instagram發現她經常和朋友一起打高爾夫球，也愛吃各種美食，就連打扮也很年輕，她說，除了保養和健身，保持一份好心情，以樂觀的心態面對人生更重要，因為發自內心的笑，也能鍛鍊表情筋，久了之後，嘴角自然會升起，連帶著臉頰和鼻翼細紋也會慢慢改善，她也相信時常保持笑容，運氣會越來越好，只要心態年輕，沒有什麼不可以！