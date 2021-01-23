想招財運、迎桃花、旺事業該使用的精油秘方　2021迎來牛年好運氣

在風水學中，精油香氣能夠帶動靈氣淨化氣場，啟動旺運的能量，招來好的人事物。新年時想要除舊佈新，植物精油是大自然的恩賜，當然也能為你開運，若能在保養的同時嗅聞精油療癒香氣，無形之中也能為身心注入正能量，還能提升金錢運、獲得桃花好人緣、升官事業旺，但是該如何挑選呢？

開運招財精油：乳香、沒藥、檀香

乳香與沒藥象徵高貴，帶有溫暖豐盛的正能量。在古代，乳香和沒藥常被用作聖壇上的焚香敬獻給神靈。聖經也記載耶穌誕生之際，東方三博士攜帶乳香、沒藥作為贈禮，是與黃金並列的高價珍品，而淡淡木質香氣能為身心帶來自在平和的富足感受，用於護膚保養更可以滋潤緊實、保濕修護，提升好肌運！

旺桃花人緣：伊蘭、玫瑰天竺葵、橙花、雪松

女生選用花類精油能提升自信招來好人緣，玫瑰天竺葵精油帶有草本清香，溫柔又典雅，更有助於平衡壓力與情緒；橙花氣味甜中帶苦，優雅嬌嫩的香氣很適合平常不敢撒嬌的女生。男生則可以選擇雪松精油等較中性的味道，利用洗髮精創造木質調清新髮香，隱約散發的穩重氣息，讓人感覺可以信賴依靠。

升官加薪事業旺：葡萄柚、甜橙、絲柏

新的一年想在職場上嶄露頭角，需要隨時保持積極活力。清新的甜橙精油有著淡淡果香，給人陽光般的好心情，也是增加人緣的好氣味，有助於提升對工作的熱情與正向思考；果實類精油象徵努力都能開花結果；絲柏精油是正能量很強的精油，有助於釐清思緒、提振精神、增進工作效率，適合白天使用。

精油保養推薦：

童顏有機

童顏有機的精油面膜只使用有機認證精油、無添加人工香精，在家就能享受天然療癒的精油香氣紓解壓力，滿足肌膚、嗅覺與心靈的需求，分別有乳香抗老、沒藥保濕、橙花嫩白、檸檬茶樹控油、玫瑰天竺葵舒緩等系列可選擇。

NEOM 身體保養系列

NEOM身體保養系列新推出「日安美好」、「完美幸福」兩款療癒香氛，結合天然精油、植物油與護膚成分，讓日常洗沐保養時透過天然精油的自然氣息提升正面情緒。

日安美好結合野薄荷、柑橘等共8種天然精油；完美幸福則揉合摩洛哥粉紅玫瑰、萊姆、黑胡椒等共17種天然精油，全系列包含潔膚露、潤膚乳以及身體潤澤霜，日安美好則多一款身體使用的香氛皂。

尼爾氏NYR 乳香賦活精露



品牌熱賣的肌膚保養油，適用所有肌膚類別，讓皮膚滋潤並恢復活力，內含使肌膚柔軟的乳香與富含脂肪酸的植物油，能有效滋養與調理肌膚，並有助於減少皮膚乾紋的出現。建議在使用前嗅吸香氣使心情愉悅放鬆。

Elemental Herbology 大馬士革玫瑰潤澤水

Elemental Herbology 大馬士革玫瑰潤澤水， 萃取自大馬士革玫瑰花瓣的大馬士革玫瑰花水、大馬士革玫瑰精油， 與萃取自菜籽油的天然甘油，能給予肌膚保濕、清新舒緩的感受，是一款方便隨身攜帶的臉部噴霧，隨時替肌膚補充水份。

阿原「真美力」禮盒

阿原以生肖牛「腳踏實地」為主題，設計全新辛丑牛年限量禮盒，以植物的青草力量打造出有象徵陽明山山稜線深淺交錯的大地承艾皂與代表萬事吉祥的柑仔牛鈴皂。其中牛鈴皂，有來自聖安宮限量銅製牛鈴的祝福，而牛鈴可洩土氣化煞，又可增金招財，讓你洗出好運氣。1/5正式上市，前500份品牌將為你繫上銅製牛鈴，一份來自聖安宮的虔心祝福。