完全放鬆、不失眠的身心靈休息法！精神科醫師揭「安然熟睡3訣竅」

緊繃睡不著、疲勞難消…

完全放鬆、不失眠的身心靈休息法

到目前為止，已具體說明守護心靈的方法。在最後一章，我想要傳達一些能夠更輕鬆融入日常生活當中的小技巧，讓你成為「自己的心靈駭客」。

請抱持輕鬆心情嘗試這些方法，你會看到改變。如果有其他覺得不錯的方法，也請盡量去試。

放鬆心靈的妙方

首先，第一項是有關於洗澡。對你來說，洗澡這件事是否已變成「只是盡義務」的習慣呢？是不是「因為沒時間」、「因為嫌麻煩」，所以沒有使用浴缸泡澡，只用淋浴匆匆解決呢？

妥善利用洗澡，不僅可以清潔頭髮及身體的汙垢，還能舒緩緊繃的身心，有助於放鬆心情。之所以會這樣說，是因為其實我也是一位「溫泉療法醫師」，即對於採行溫泉療法的人提供醫療指導的醫師，此外針對日常的沐浴，也能從醫學面給予指導，進而對身心有所助益。

身為溫泉療法醫師，我想要告訴大家，如何百分之兩百活用沐浴來恢復精神。就如同先前已經提過，人類具備包括了交感神經和副交感神經的自律神經。交感神經就是當你在努力時發揮作用的神經，副交感神經則是在放鬆時會發揮作用的神經。

換言之，重點在於如何透過沐浴啟動副交感神經。這件事也與夜間的睡眠品質息息相關。經過長時間的加班，搭乘擠滿人的電車搖搖晃晃地回家，在回到家之後的一段時間內，交感神經依然活躍，身心都持續處在緊張、興奮的狀態。在這樣的狀態下，是不可能酣然入睡。

為了抑制亢奮的交感神經，讓副交感神經處於優勢，不妨積極的活用洗澡。

首先，前提就是一定要在浴缸內放熱水，並確實地將身體浸泡其中。只靠淋浴也能夠去除汙垢和多餘皮脂，但是，我們需要的是藉由泡澡來提高身體的深部體溫，光靠淋浴並無法做到這件事。

浸泡在熱水中讓體溫升高，促進血液循環是非常重要的事。如果血液循環變好，就能夠順暢地運送體內細胞所需要的氧氣和養分。此外，還可排出身體不需要的二氧化碳及疲勞物質，提高新陳代謝，能夠讓你有種神清氣爽、煥然一新的感覺。

除了因為某些疾病無法泡澡的情況，請不要做半身浴，而是確實泡到肩膀的高度。當你泡在海水裡或進入游泳池的時候，應該有過感覺身體變輕的經驗，泡澡時也會有一樣的感覺。

在浮力的作用之下，可以舒緩平常因為重力而緊繃的關節和肌肉，對於讓許多現代人苦惱的肩膀僵硬也有很好的效果。

關鍵在「深部體溫」

接下來說明熱水溫度和泡澡的時間長度。

首先，泡澡時的熱水溫度並沒有特別規定。只要是你覺得舒服的溫度就OK。另外也有一種說法，很多人覺得41度左右是「舒適的」溫度，所以一開始先將這個溫度當成參考基準，再以0.5度為單位試著微調水溫。但是，要避免水溫超過42度。一旦水溫過高會刺激交感神經，反而會讓身體變得有精神。

其次是泡澡的時間長度，為了讓身體的深部體溫能夠確實升高，大約浸泡十分鐘左右，最長不要超過十五分鐘。

在泡澡時，覺得胸悶、喘不過氣來的時候，請不要忍耐，起身離開浴缸吧。雖說「浸泡約十分鐘左右」，但是不必連續浸泡十分鐘，你可以分成兩至三次，合計起來約十分鐘也行。

如果長時間泡在浴缸裡會大量流汗，身體會比你想像中更容易脫水。此外，當深部體溫升高時，血管會擴張，血壓容易下降。平常站起身就會頭暈目眩的人，在離開浴缸的時候要特別小心。

洗完澡後，請盡可能讓身體保持暖呼呼的狀態。雖說覺得熱，但不要因此就開電風扇或冷氣，讓身體快速降溫，這樣會使得血管收縮，也會導致血壓大幅起伏波動。確實擦乾身體之後，請用浴巾包覆身體，不讓熱氣流失。

然後，在洗完澡後身體要保持溫暖，讓血液循環全身，靜靜的休息約十五分鐘。因為身體會有脫水傾向，所以不要忘記補充水分。

睡前九十分鐘，一夜好眠關鍵

我們已知自然的睡眠是在深部體溫慢慢下降的過程中誘發睡意。當你覺得昏昏欲睡的時候，是否也曾感覺到身體很暖和？那是因為四肢血管的血液流動使身體散熱，讓深部體溫下降。

泡澡之後身體的深部體溫會比平常升高約1度，要讓升高的1度回到平時的深部體溫，大約需要九十分鐘。因此將就寢時間設定在泡澡之後約九十分鐘，可說是進入夢鄉效率最好的時間。

這九十分鐘就是準備入睡的時間。

這個時候請盡量避免像是看電腦或滑手機之類會讓大腦清醒的行為，稍微降低照明亮度，享受閱讀或聽聽音樂等，待在能夠讓自己放鬆的環境中度過睡前時光。

不過，我想也很難一下子就要求自己每天實踐所有的方法，不妨先在休假日試著逐項挑戰看看吧。

POINT

安然熟睡的訣竅就是①用41度的水溫泡澡十分鐘；②泡澡之後讓身體保持溫暖十五分鐘；③洗完澡後九十分鐘再上床睡覺。

文／井上智介

本文出自《剛剛好的不努力》方言文化出版

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