常常覺得不管胖了還是瘦了臉型都很浮腫，就算大力推按也辦法變小，可能是你的方法錯了！結合多年淋巴引流與筋膜放鬆的臨床教學經驗，蔡孟婷物理治療師分享利用居家護膚時光也能自己操作的臉部淋巴代謝按摩，搭配滾輪、刮痧板等美容道具，與植物配方保養油、潤膚乳液等產品，讓你按完臉直接小一號！

臉部淋巴代謝按摩 Tips

夜間的臉部護膚時光，搭配臉部淋巴代謝按摩，不僅提升肌膚健康、增加代謝速率、刺激膠原蛋白增生，更可以降低交感神經作用、放鬆疲憊的大腦。

1. 使用滾輪多面向放鬆臉部肌肉及筋膜，由下而上、由內而外。

2. 輕抹滋潤度適中的臉部保養精露。

3. 雙手交叉，以指腹單向輕拉鎖骨凹陷處肌膚，開通頸部與鎖骨淋巴通道。

4. 輕捧臉部向鎖骨方向輕拉肌膚，使肌膚自行彈回（耳前、臉頰、額頭）。

5. 以指腹向內輕按鼻子及眼周肌膚。

6. 大拇指魚際肌包覆下頷骨肌膚，向斜上方輕拉。

7. 包覆全臉滑撫結束。

雪肌精 御雅極奧籽萃精華油

雪肌精頂級的雅系列推出全新奧籽萃精華油，嚴選富含大量維他命E的8種類植物種子萃取油，其中是具保濕效果的薏仁籽油，塗抹於肌膚便能感受到充分的潤澤與柔潤，親膚性佳，無油膩感，且還有精油自然的香調，保養同時也幫助放鬆心情。

Elemental Herbology 洋甘菊玫瑰修護舒緩油

運用 14 種植物萃取與精油精心調配而成，提供肌膚鎮靜、舒緩的感受。關鍵成分包含英國洋甘菊、大馬士革玫瑰、玫瑰果油，深層滋潤肌膚並有效舒緩敏感同時預防老化現象，還散發洋甘菊以及奢華大馬士革玫瑰香氣，也是一款能放鬆緊繃身心保養油。

童顏有機 乳香緊致馥活露

傳說中乳香是埃及艷后愛用的保養秘方，因療癒香氣與護膚療效被譽為「抗老的神之淚」，木質香氣可以使身心舒緩。童顏有機乳香緊致馥活露是一款四季都可以使用的精華油，質地輕薄透，一抹即透，完全不油，而且寧靜自然的草本香氣就像身處在SPA館！

Sukin 有機認證玫瑰果油

唯一成分是3000公尺以上高海拔且100%有機栽種的玫瑰果，並堅持以冷壓法萃取出玫瑰果油，確保產品中的營養成分獲得最高單位的保留，其富含超過70%的必需脂肪酸與多種維生素，能為肌膚提供修護、鎖住水分並增加彈性。

此外，保養油也非常建議可混搭利用，一款多用途的產品能為你的化妝台與保養步驟省下不少空間與時間。

美甲護手：滴一兩滴保養油在指甲邊緣然後按摩，讓油滲入指甲，有助於強化指甲的自然結構，使指甲更堅固，也可搭配護手霜一起使用，同時滋潤雙手，讓手部肌膚更光滑。

潤唇膏：有機保養油還可以暫時當潤唇膏用，滴一滴油在指尖，塗抹至雙唇，能感受到嘴唇變得更柔軟豐潤。

對抗粗糙、乾癢或有問題的皮膚：保養油也可以緩解肘部、膝蓋乾燥及龜裂的皮膚，幫助肌膚修護乾燥的紋路。

護髮：滴少量在你的手心，塗抹於髪中至髮尾，可以幫助平滑乾燥飛散的頭髮，讓頭髮柔順並充滿光澤。

保濕加乘器：加幾滴保養油在你的乳液或乳霜中，能大大的增強保濕功效。