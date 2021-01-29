BLACKPINK成員不只有SOLO歌曲還「單飛」代言彩妝，誰才是最強帶貨王？

韓國當紅女團BLACKPINK，由Jisoo、Jennie、Rose 與Lisa 四名成員組成，從出道以來都有著亮眼成績，人氣不減，還打入了國際舞台，甚至還成為不同國際知名品牌的代言人或大使，現已成為時下女孩爭相效仿的時尚指標，魅力以及吸金能力無法擋，而近期，就連美妝產業也被他們攻佔了，被加持過的品項，感覺就特別厲害，看來又要造成瘋搶啦！

Jisoo金智秀

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在BLACKPINK擔任領唱與門面擔當的「金智秀JISOO」，是Dior韓國彩妝大使，使用的彩妝單品每每都能成為熱搜話題。全新的妝容就使用了迪奧藍星唇膏，分別以《迪奧藍星唇膏#999特霧正紅》打造自信紅唇妝；另一款則是以《迪奧藍星唇膏#771》打造溫柔粉嫩珊瑚色彩，展現活潑俏麗的甜美妝容，照片一曝光，就吸引將近480萬粉絲按讚，掀起熱烈討論。

Rose朴彩英

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時常以全黑造型現身的Rose，冷豔眼神加上與身俱來的高雅氣質，將黑色穿出獨有風格，被廣大粉絲盛讚「有一種黑，叫朴彩英黑」，身為YSL大使的她，霸氣演繹YSL全新大理石氣墊粉霜，其滑順的乳霜質地能強化保濕效果，一抹瞬間零毛孔，讓肌膚隨時隨地散發像剛上完妝的自然水光，加上時髦極黑大理石紋路盒身，不經意的放在手邊就很有氣場，台灣預計於2021年秋天上市，粉絲們期待一下吧！

Lisa

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Lisa以具有爆發力的舞蹈動作而聞名，還是團內的Rap擔當，出道到現在話題不斷，代言廣告也接不停，繼成為Celine首位全球代言人，MAC在去年也宣布Lisa成為該品牌的全球代言人，為新品水漾果凍潤唇膏及持色奶凍腮紅帶來嶄新視覺，更呈現出她私下俏皮的另一面。她擦的是西柚果凍色，能保養雙唇還能潤色，不論上班或是素顏淡妝擦都不違和。

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Jennie

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因為私服全是昂貴香奈兒配件，又有著獨特品味，因此被稱為「人間香奈兒」的Jennie，在2018年發行了個人歌曲《SOLO》獲得廣大粉絲支持， 前陣子在Youtube已突破了6億觀看次數。美妝方面的帶貨程度也沒在客氣，近年就接下了韓國愛茉莉集團旗下美妝品牌HERA代言人，為新唇膏系列「NEW Rouge Holic」拍攝形象照，她擦上的是超顯白的肉桂奶茶色，在冷豔風格中又帶點溫柔小女人味，唇周圍也柔和邊線讓嘴唇豐厚些，讓人很難將視線從她的身上移開。

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