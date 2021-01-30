疫情下戴口罩不化妝　唯獨「ㄧ件美妝品」銷量逆勢成長

因應疫情，深深影響了消費者偏好與行為，根據「2020年美妝市場趨勢概覽」最新調查發現，因為出門必須配戴口罩，導致彩妝類整體關注度下滑22%，不過數據中發現，有一個品項卻逆勢成長，那就是睫毛底膏，擁有高達34.8%以上的成長幅度。

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有美妝品牌發現，防疫期間睫毛底膏、睫毛保養液等保養打底單品需求增加，業績突飛猛進增長一倍，因為長時間配戴口罩，擁有乾淨細緻的眼妝成為妝容關鍵，而且還需要抵擋口罩內的溫熱濕氣，為讓睫毛膏不脫妝，關鍵就在「睫毛打底」。

戴上口罩，皮膚科醫師有說，建議盡量減少上底妝，頂多擦一層防曬即可，而在彩妝部分，只剩下眼睛跟眉毛，愛美的女性當然不想錯過一決勝負的機會，紛紛在眼妝下功夫，而呼出的熱氣卻使得刷好的美麗睫毛出現垂頭喪氣，因此睫毛跟底妝一樣，都需要做好「打底」。

睫毛底膏推薦：

KISSME花漾美姬 一刷捲翹睫毛底膏 新年限定包裝

如果追求極致濃密，很推薦這款睫毛底膏，它的刷頭是傳統型的，膏體有藍色的纖維，但擦上睫毛看不出來有藍色，優點是即使單刷，濃密的效果也很顯著，再塗上睫毛膏又更濃密卻不易結塊，追求濃密感的女孩會很喜歡。此外，為歡慶新年，除了有限定紅色包裝，即日起至各大藥妝指定通路購買KISSME花漾美姬系列任一商品即送花漾美姬鴻運撲克牌乙個喔！

戀愛魔鏡 魔幻翹挺睫毛底膏

戀愛魔鏡第二代的底膏是扁梳的刷頭，可以輕鬆把睫毛向上提梳，而膏體全新添加漆黑纖維，乾燥後呈現不泛白的半透明狀，主要是增加睫毛膏的附著力，因此接下來刷睫毛膏，能夠完整附著在睫毛上，訴求可以讓睫毛達到濃密、纖長、持續捲翹的效果，且刷完之後的睫毛還能夠長時間不下垂。

艾杜紗ettusais魔束捲翹睫毛底膏

洗版日本美妝論壇的艾杜紗ettusais魔束捲翹睫毛底膏，是許多女孩的囤貨好物，主打能夠長時間保有自然完美捲翹度，根根分明不易暈染，還添加獨家美容液成分玻尿酸鈉與精胺酸，上妝同時保濕修護，妝感屬於自然，但又能提高睫毛存在感，台灣有黑色及限定的仙女粉色。

RIMMEL 倫敦芮魅 輕盈增量睫毛底膏

RIMMEL倫敦芮魅於睫毛系列產品中加入全新輕盈增量睫毛底膏，這款輕刷也會有輕白色羽毛纖維，但再上黑色睫毛膏就會完美隱藏，輕鬆為短塌睫毛輕盈增量，不過走的是自然的濃密路線，不是纖長感。

KATE凱婷 極致大眼睫毛底膏

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這款在ptt上有很多人推薦，刷完有很多很多白色細小纖維，會讓眼睫毛有變粗的感覺，很適合睫毛比較細短的人，濃密效果非常明顯，但建議多刷幾次用心刷，因為用量如果沒控制好會留下白白纖維，不過再刷上睫毛膏之後，真的濃密纖長又翹到不行呢！