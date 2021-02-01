好好戴口罩也要好好脫！ 醫師提醒「6個脫口罩常犯NG行為」

口罩生活已經陪伴大家一整年，每天口罩不離身的你們，對於口罩的使用方式真的用對了嗎？ICU醫師陳志金在臉書上提醒，大家脫口罩後的動作都錯了！放桌上、揉一揉、正反戴，都會增加感染機率，甚至傳染給他人。

1. 脫下口罩放在桌上

每次一 回到家、吃飯、喝飲料脫口罩時，大多數人就將口罩隨手一放，陳志金醫師提醒這時候口罩正面上的病菌會汙染桌面，讓下一個接觸到桌面的人有感然的風險，尤其小孩喜歡在桌上摸，抵抗力弱的他們就會暴露在病菌的危險下。

道理很簡單，如果口罩有發揮它保護你的效果，幫你擋下有病毒的飛沫，那麼你就要儘可能不去踫到口罩的表面，不是嗎？

2. 脫下口罩，沒洗手就揉眼睛、挖鼻孔、吃東西

俗話說「病從口入」，許多人一脫下口罩後就習慣性摸鼻子、嘴巴、搓眼睛，這時候細菌就從手上轉移到這些部位，當你脫下口罩時，雙手難免會觸碰到口罩的表面，當它經過一整天外界空氣接觸，上面覆滿了看不見的細菌，這時你摸到細菌後再接觸口眼鼻就是一大禁忌，因此脫口罩後一定要去洗手，才能避免病毒感染。

3. 脫下口罩，揉一揉丟到垃圾桶

陳志金醫師建議，正確的脫口罩步驟應該是「將它向內對折再對折，用帶子綑起來(把外層污染面包在裡面，不要用揉的)，丟到有蓋的垃圾桶裡，然後一定要記得洗手。」他還補充將口罩剪碎也是多此一舉的行為，反而增加自身感染的機率。正確的脫口罩方式不僅能把細菌包在裡面，也能避免細菌沾染在其他物件上，保護自己也保護他人。然後勤洗手是在防疫時刻不能忘記的一件事！

4. 脫下口罩接觸到口罩表面沒洗手

記得，接觸到口罩表面以後，沒洗手以前，不要碰觸眼口鼻。一定要先洗手！

5. 脫下口罩把口罩剪碎

有人會把口罩剪碎，說要防止不肖業者回收再利用，真的不必想太多！因為你在剪碎的過程中，反而讓自己曝露在危險中。記得，不要剪！

6. 脫下口罩，內外面交換再戴

因為先前口罩缺貨造成民眾恐慌，很多人為了不要有斷貨的情況發生，就開始正反兩面戴口罩，這是最危險的一件事，把接觸過細菌的外層反過來戴就是直接將細菌往臉上放，這樣無異於自殺的動作千萬不能做。「現在大家都不缺口罩了！千萬別為了節省，把口罩脫下，內外面交換再戴(又不是內褲！其實內褲也不應該這樣穿啦！)」陳志金醫師說。

※ BY YOYO SU, ANN PENG

（完整文章請看VOGUE.com）

音樂也能防疫 居家紓壓音樂播放清單

戴口罩狂冒痘！皮膚科醫師解析「口罩痘」產生原因及預防方法

防疫另類爆品！必入手的食物袋！Roll’eat攜手幾米，繽紛你的防疫新生活

音樂也能防疫 居家紓壓音樂播放清單

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

※【姊妹淘】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。