愛心唇膏、狗狗香水、浪漫永生花！2021情人節告白首選禮物盤點

2021情人節即將到來，還不知道要送什麼禮物嗎？今年各大美妝品牌紛紛推出超美又浪漫且實用的情人節限量商品，有女孩最愛的唇膏、香水還有浪漫永生花，趕快分享給另一半，照著買送禮絕對不NG！

YSL

YSL情人節勾心鎖愛限定系列推出全新「奢華緞面唇膏 勾心鎖愛限定版」，共有3個色號，#1 鎖愛正紅是經典色號，也是聖羅蘭先生1978年創造出的第一支紅色唇膏，一抹自帶氣場；#21 莓好勾心是黃皮也顯白的復古深紅，霸氣中又能帶著甜美優雅感；而橘棕色調的#1966 煙管紅棕，薄塗橘調豆沙，厚塗暖棕紅，是詢問度破表的色號！

蘭蔻

蘭蔻每一次的情人節限量商品都超級美，這次特別與法國頂尖蕾絲工坊Sophie Hallette聯手，將經典絕對完美柔霧唇膏的粉霧金管身，穿了上有立體感的玫瑰紅蕾絲，美得幾乎要讓人停止呼吸！

分別推出三大人氣熱賣色，有人間最美奶茶色之稱，帶暖橘色調的奶茶粉的#274；黃皮救星之稱的胡蘿蔔色#196，擦起來是偏橘的磚紅色，一擦氣色瞬間變超好；還有適合白皮膚的絲絨紅酒色#888。

而這次還有一項活動，在2／6日開賣當日，於全台蘭蔻專櫃買2支唇膏即贈送限量的蕾絲告白氣球，上面印著3款告白情話：Be my valentine、To my babe、You are the one，氣球中則藏著玫瑰不凋花，氣球下方則是精美的唇膏收納盒，每櫃數量稀有！

Bobbi Brown

Bobbi Brown則是將晶鑽桂馥潤色護唇膏換上全新心動限量包裝，其能夠修護撫平唇紋，長效保濕不黏膩，一抹雙唇飽滿水潤，且還有膚溫變色科技，隨著體溫變化成獨一無二的美唇，讓你在情人節約會時隨時都有好氣色，也不怕嘴唇乾裂起死皮。

品牌精選出#莓果粉、#甜莓粉、#黑莓粉 3款甜滋滋顏色，搭配活潑可愛又愛意滿滿的愛心外殼，絕對是情人節傳遞愛的首選，除了限定包裝，情人節另還有季節限量色#晶鑽裸，可以單擦也可以疊擦，帶有細緻亮片閃耀又迷人。

NARS

NARS在2月推出限量時尚謬思惹火唇膏，搭配前衛風格的時尚印花包裝，分別對應4款限量色：＃凡爾賽棕紅（幸運之草）、＃時尚裸粉（夢境彩蝶）、＃波爾多酒紅（午夜星空）、＃惹火巴黎紅（永恆的愛），而在色系上顛覆了傳統紅唇，創造注入巴黎的法式性感紅色美學，色澤更加飽和濃郁，使雙唇惹火誘人。

嬌蘭

嬌蘭2021情人節推出「紅寶之吻閃耀動心限量唇膏系列」，包含紅寶之吻高訂唇膏彩殼以及系列明星色號紅寶之吻高訂唇膏#214，特別的是彩殼由銀白色晶鑽，搭配一顆紅色愛心圖飾，還附贈特製絨布套，可供隨身攜帶，重點是唇膏體雕飾著顆顆愛心，象徵著只為你動心，很適合買來表達愛意！

迪奧

接下來是香水的部分，迪奧先生從小對寵物有著深厚情感，曾擁有過很多隻愛犬，例如比熊或是西高地梗犬，但不變的是每隻愛犬都名為BOBBY，在1952 年聖誕節首度將狗狗的形象做為香水瓶身設計，俏皮可愛的模樣大受歡迎，甚至還曾在國際拍賣平台創下新台幣198萬的天價，並珍藏於迪奧先生家中，原版香水瓶也常出現於 DIOR 國際展覽中，顯見其珍稀地位。

2021年情人節，迪奧推出睽違 70 年的復刻版包裝，瓶內裝載Miss Dior 花漾 迪奧淡香水，粉嫩色澤加上溫柔的花香調，頸部還繫上黑白相間的千鳥格紋蝴蝶結，上面縫著數百顆色彩繽紛的繡珠，外型精緻俏皮又討喜，完美呼應 BOBBY 活潑與優雅兼具的靈魂，全台限量只有 500 瓶。

Jo Malone London藍風鈴限量彩繪系列

Jo Malone London明星香氛藍風鈴，在西洋情人節前夕上市全新限量款彩繪包裝，透過深淺不同的油彩將藍色花瓣體現於瓶身，呈現藍風鈴的清新脫俗、微妙香甜感受，除了有三款不同容量尺寸的香水外，還同時囊括了居家工藝香氛蠟燭，夢幻的瓶身搭配明亮香調，令人心醉。

FLOWERFLOWER花的 X Le Petit Prince

除了唇膏、香水，女生收到永生花通常也會很開心，「FLOWER FLOWER花的」藉由小王子Le Petit Prince的故事中，「我遇見這世界上最美的一朵玫瑰花」為靈感，聯名推出B612 Heart厄瓜多永恆玫瑰花禮，將珍貴的厄瓜多玫瑰花，以特別的保存方式將真實的鮮切玫瑰花存放於珠寶盒中，能夠維持新鮮度 3~4 年，分別有十二款絢麗顏色可選擇之外，每一朵精選出9公分直徑完美花苞，又有萬中選一的意思，代表一顆專屬於你的真心，而下方的珠寶盒設計，還可以放其他禮物呢，拿來送禮絕對不出錯啊！