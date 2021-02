愛心唇膏、狗狗香水、浪漫永生花！2021情人節告白首選禮物盤點

2021情人節即將到來,還不知道要送什麼禮物嗎?今年各大美妝品牌紛紛推出超美又浪漫且實用的情人節限量商品,有女孩最愛的唇膏、香水還有浪漫永生花,趕快分享給另一半,照著買送禮絕對不NG!

YSL

YSL情人節勾心鎖愛限定系列推出全新「奢華緞面唇膏 勾心鎖愛限定版」,共有3個色號,#1 鎖愛正紅是經典色號,也是聖羅蘭先生1978年創造出的第一支紅色唇膏,一抹自帶氣場;#21 莓好勾心是黃皮也顯白的復古深紅,霸氣中又能帶著甜美優雅感;而橘棕色調的#1966 煙管紅棕,薄塗橘調豆沙,厚塗暖棕紅,是詢問度破表的色號!

蘭蔻

蘭蔻每一次的情人節限量商品都超級美,這次特別與法國頂尖蕾絲工坊Sophie Hallette聯手,將經典絕對完美柔霧唇膏的粉霧金管身,穿了上有立體感的玫瑰紅蕾絲,美得幾乎要讓人停止呼吸!

分別推出三大人氣熱賣色,有人間最美奶茶色之稱,帶暖橘色調的奶茶粉的#274;黃皮救星之稱的胡蘿蔔色#196,擦起來是偏橘的磚紅色,一擦氣色瞬間變超好;還有適合白皮膚的絲絨紅酒色#888。

而這次還有一項活動,在2/6日開賣當日,於全台蘭蔻專櫃買2支唇膏即贈送限量的蕾絲告白氣球,上面印著3款告白情話:Be my valentine、To my babe、You are the one,氣球中則藏著玫瑰不凋花,氣球下方則是精美的唇膏收納盒,每櫃數量稀有!

Bobbi Brown

Bobbi Brown則是將晶鑽桂馥潤色護唇膏換上全新心動限量包裝,其能夠修護撫平唇紋,長效保濕不黏膩,一抹雙唇飽滿水潤,且還有膚溫變色科技,隨著體溫變化成獨一無二的美唇,讓你在情人節約會時隨時都有好氣色,也不怕嘴唇乾裂起死皮。

品牌精選出#莓果粉、#甜莓粉、#黑莓粉 3款甜滋滋顏色,搭配活潑可愛又愛意滿滿的愛心外殼,絕對是情人節傳遞愛的首選,除了限定包裝,情人節另還有季節限量色#晶鑽裸,可以單擦也可以疊擦,帶有細緻亮片閃耀又迷人。

NARS

NARS在2月推出限量時尚謬思惹火唇膏,搭配前衛風格的時尚印花包裝,分別對應4款限量色:#凡爾賽棕紅(幸運之草)、#時尚裸粉(夢境彩蝶)、#波爾多酒紅(午夜星空)、#惹火巴黎紅(永恆的愛),而在色系上顛覆了傳統紅唇,創造注入巴黎的法式性感紅色美學,色澤更加飽和濃郁,使雙唇惹火誘人。

嬌蘭

嬌蘭2021情人節推出「紅寶之吻閃耀動心限量唇膏系列」,包含紅寶之吻高訂唇膏彩殼以及系列明星色號紅寶之吻高訂唇膏#214,特別的是彩殼由銀白色晶鑽,搭配一顆紅色愛心圖飾,還附贈特製絨布套,可供隨身攜帶,重點是唇膏體雕飾著顆顆愛心,象徵著只為你動心,很適合買來表達愛意!

迪奧

接下來是香水的部分,迪奧先生從小對寵物有著深厚情感,曾擁有過很多隻愛犬,例如比熊或是西高地梗犬,但不變的是每隻愛犬都名為BOBBY,在1952 年聖誕節首度將狗狗的形象做為香水瓶身設計,俏皮可愛的模樣大受歡迎,甚至還曾在國際拍賣平台創下新台幣198萬的天價,並珍藏於迪奧先生家中,原版香水瓶也常出現於 DIOR 國際展覽中,顯見其珍稀地位。

2021年情人節,迪奧推出睽違 70 年的復刻版包裝,瓶內裝載Miss Dior 花漾 迪奧淡香水,粉嫩色澤加上溫柔的花香調,頸部還繫上黑白相間的千鳥格紋蝴蝶結,上面縫著數百顆色彩繽紛的繡珠,外型精緻俏皮又討喜,完美呼應 BOBBY 活潑與優雅兼具的靈魂,全台限量只有 500 瓶。

Jo Malone London藍風鈴限量彩繪系列

Jo Malone London明星香氛藍風鈴,在西洋情人節前夕上市全新限量款彩繪包裝,透過深淺不同的油彩將藍色花瓣體現於瓶身,呈現藍風鈴的清新脫俗、微妙香甜感受,除了有三款不同容量尺寸的香水外,還同時囊括了居家工藝香氛蠟燭,夢幻的瓶身搭配明亮香調,令人心醉。

FLOWERFLOWER花的 X Le Petit Prince

除了唇膏、香水,女生收到永生花通常也會很開心,「FLOWER FLOWER花的」藉由小王子Le Petit Prince的故事中,「我遇見這世界上最美的一朵玫瑰花」為靈感,聯名推出B612 Heart厄瓜多永恆玫瑰花禮,將珍貴的厄瓜多玫瑰花,以特別的保存方式將真實的鮮切玫瑰花存放於珠寶盒中,能夠維持新鮮度 3~4 年,分別有十二款絢麗顏色可選擇之外,每一朵精選出9公分直徑完美花苞,又有萬中選一的意思,代表一顆專屬於你的真心,而下方的珠寶盒設計,還可以放其他禮物呢,拿來送禮絕對不出錯啊!