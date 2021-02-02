除了戴口罩、勤洗手，想提升免疫力不可不知「6大關鍵營養食物」！

新冠肺炎的疫情持續升溫，目前全球確診人數已突破一億，且有215萬人死亡，想要降低感染風險，營養師高敏敏提到，除了確實戴口罩、勤洗手、少去人潮擁擠的地方，以及作息正常和多運動之外，均衡飲食也能增加自己的免疫力，她提出了6大關鍵營養食物，有助於提升自我防護力，阻擋病毒的侵襲。

1.優質蛋白質

蛋白質是構成細胞的主成分，尤其是白血球和抗體，若長期蛋白質攝取不足或品質低下，會增加感染細菌、病毒的風險。高敏敏建議每人每天需要吃5～8份蛋白質，大約是一個半左右手掌大小及厚度，最好平均從動物性（瘦肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、雞蛋等）及植物性（豆類、豆腐及豆製品）兩種來源攝取。

2.各種不同顏色的蔬菜水果

蔬菜水果中的植化素對人體有保護作用，例如黑色菇類裡的多醣體能調節免疫功能；橘紅色蔬果例如紅蘿蔔、紅黃甜椒、番茄等，裡頭的維生素A，能幫助維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，阻止細菌、病毒入侵身體。至於份量也要吃夠，建議一天要吃2~3碗各色蔬菜、2～3顆拳頭大小種類不同的水果，其中的維生素、礦物質、植化素都跟免疫功能息息相關！

3.澱粉選全穀雜糧

澱粉裡有豐富的維生素B群和各種礦物質，尤其維他命Ｂ2、Ｂ5、B6、葉酸對維持細胞黏膜健康，以及製造抗體等免疫功能有益，建議每天吃一碗糙米飯、五穀飯或搭配燕麥，來取代精製白米飯。而且糙米飯所含的膳食纖維、維生素B群、礦物質都比白米多，能夠促進腸胃蠕動，營養也更豐富。

4.吃Omega-3好油：

近來許多飲食研究和瘦身計畫都說要吃對油，尤其是Omega-3，有助於降低體內的「慢性發炎」、對抗腸道過敏、預防心血管疾病，讓免疫細胞不會過勞、失衡等。但是Omega-3是人體無法自行製造的，必須從食物攝取。營養師建議每周吃三次深海魚類，例如：鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚；每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

5.補充好菌：

補充好菌，可以調整、改善胃腸道健康，以及調節免疫功能，減少罹病的機會，建議每天喝1～2瓶250毫升的優酪乳，或是吃小盒優格，也可透過像是納豆、味噌、泡菜等發酵食物，因為在發酵過程中會有好菌產生，能增加腸道內的好菌，同時提高人體免疫系統。不過營養師高敏敏提醒，吃好菌的同時也要攝取蔬菜、水果、全穀根莖類，裡頭的膳食纖維和寡糖，是益生菌的食物，能幫助腸道內益生菌的生長。

6.多吃辛香料類食物：

飲食中可酌量增加大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜等辛香類食物，有殺菌、強化免疫系統的作用，不論生吃或熟食皆宜。建議每天吃2～3顆大蒜、半顆洋蔥、幾截蔥段，或多放在料理中，有助於維持人體的免疫功能作用。