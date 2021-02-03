43歲侯佩岑真實膚況透亮水嫩有光澤　秘訣是敷臉前做好「1步驟」

每每出席活動總是一臉甜美笑容的侯佩岑，有著好膚質與保養得宜的身材，雖然年輕就有保養習慣，但當了媽媽之後，開始注重有效率的保養方式，揮別了瓶瓶罐罐後，現在就靠「敷面膜前先打底」，只要敷臉前多「一步驟」，效果更加倍！

照顧孩子忙得不可開交，但侯佩岑還是不會漏掉該有的重點保養，為了避免露出疲態，她認為敷臉就是最快速的養肌方式，而且敷臉前會先針對膚況，擦上眼霜或是功能型精華液，然後再敷上面膜，最後薄擦一層鎖水的乳霜，慢慢膚況就會變柔嫩透亮。

面膜新品推薦：

資生堂激抗痕亮采緊緻面膜

在「抗老」的需求上，年齡層越來越往下降，資生堂2021推出全新激抗痕亮采緊緻面膜，為創新兩件式設計，採用特殊材質的貼合式面膜與繃帶式面膜，有著超強貼合性，能讓滿滿的精華液吸收，幫助肌膚達到潤澤與提拉效果外，補水同時增添肌膚光澤明亮度。

Der ZÖMAR ⽕掌植萃保濕⾯膜

台灣全新的保養品牌Der ZOMAR以別具巧思的「防⽔吊牌」和「時尚咬標」為設計，推出世上⾸款「咬標⾯膜」 ，讓保養品增添時尚潮流感。⾸款產品「⽕掌植萃保濕⾯膜」添加保濕鎖水成分，再透過雙層布體防⽌⽔分蒸發，但別擔心會有悶感，外層蜂巢格設計能讓肌膚⾃由呼吸，在保濕滋潤同時也能感受無與倫⽐的透氣舒適感。

RMK 煥膚美肌面膜

黛珂 瑩潤粹白 擊黑瞬采面膜

黛珂全新瑩潤粹白擊黑瞬采面膜有多種淨白美容成分，除了品牌原本的麴酸成分，還加入麥角硫因以及黃龍膽根萃取液，優異滲透力質地清爽，幫助預防忙碌女子的肌膚黯沉狀況，實現透亮澄淨的膚質。

訪問許多女明星的保養步驟，除了注重膚質的細緻度、保水度與透亮度，每天化妝水、精華液、面霜不可少之外，因為在鏡頭常常需要笑，眼周容易有笑紋，她們一定都會認真擦眼霜，潤澤眼周的肌膚，以免看起來有疲態，就特別顯老，近日推出不少眼霜新品，也別錯過嘍！

眼霜新品推薦：

蘭蔻

眼周保養推薦蘭蔻的超進化肌因大眼精粹，其蘊含小黑瓶經典抗老精華液、咖啡因萃取之外，還有「亮眼豐睫配方」，可以連睫毛一起修護，同時搭配360度可旋轉的冰珠，能冰鎮紓緩、深度按摩，改善黯沉的眼周。

契爾氏

蘊含高濃度左型C和三胜肽複合物，訴求平滑肌膚以及消除眼部浮腫，特別的是淡黃色的高活性成份，能幫助淡化暗沈，不論是因睡眠不足、雙眼疲勞導致血液循環不佳而形成的色素沈澱都能拯救，讓雙眼更明亮有神。

AHC

AHC眼霜的好評屹立不搖，這次最新的金熨斗眼霜，也含有胜肽成分以及緊緻成分，並搭配99.9%純金箔，主打能夠使用於全臉紋路，例如：抬頭紋、法令紋、木偶紋等，質地細緻綿密，能提升肌膚保濕力、光澤度。