脖子頸紋可以消除？皮膚專家分享6個技巧　幫你擺脫顯老十年的頸紋

肌膚保養時，脖子是最容易被忽視的部位，但你可知頸紋一出現，臉再緊致也會顯老十歲，以下是皮膚專家整理出6招可以消除頸紋的方法，不管是預防或搶救都有解答。

頸部肌膚比臉部肌膚更薄更脆弱，老化速度也當然也更快，但做肌膚保養時，脖子是最容易被忽視的地方，加上現代人長時間滑手機，不斷低頭也會造成頸部的紋路生成，不管是已經頸紋或是想要預防，以下6招都能幫你解決顯老十年的頸紋困擾。

為何頸部肌膚比臉部更脆弱易老化？

皮膚衰老從25歲開始，膠原蛋白以1-1.5%的速度分解，脖子缺乏彈性、緊緻度和膚質也開始陷入困境，通常30歲左右就能感受到這些威脅。

皮膚專科索菲·肖特醫師解釋：「頸部缺少皮脂腺，比臉部肌膚更易乾燥。相信對保養有點概念的都知道，皮脂是減緩衰老的功臣之一，油性肌膚的皺紋比乾燥肌膚少很多。」也因為頸部肌膚較薄，外界環境的壓力也容易對它造成傷害，例如3C低頭一族。

長時間使用手機，導致頸部肌膚鬆弛、紋路出現

滑手機、電腦辦公已然成為現代人無可避免的行為，它帶來的問題不只有生活習慣上的改變，同時對頸部肌膚也帶來巨大的傷害。美容針灸師Sarah Bradden解釋：「我們頭向下低時，肌肉會下垂，皺紋也隨之出現。而頸部的鬆弛也會對整張臉造成影響，讓雙下巴、法令紋一一產生。」

6招找回光滑無暇的「天鵝頸」

想像一下天鵝的頸部，纖長又無暇，想找回屬於你的「天鵝頸」，以下是皮膚專家推薦的有效辦法，女孩可以從中來做”頸紋”預防和補救。

1.按摩

按摩和保濕能有效改善老化頸部肌膚，平時在家可以使用美容油或頸霜做一些頸部的按摩伸展。

2.肉毒桿菌

觀察一下如果你的頸紋是垂直的、有點類似火雞脖子，代表你的頸紋是因為顎骨開合造成的肌膚鬆弛現象，這方面可以透過肉毒桿菌來讓肌肉放鬆、收縮。

3. 玻尿酸注射

如果你的頸紋是水平橫向的，多是因為頸部肌肉缺水、膠原蛋白的流失，建議可用玻尿酸注射來改善，它能緊緻肌膚、消除紋路。

4.逆齡針注射

這算是近期相當紅的醫美療程，利用自體生長因子讓膠原蛋白更新和增生，重拾平滑緊實的膚質。一個月做三次逆齡針課程可以有效改善火雞頸以及其他頸部老化問題。

5.Profound 電波

魔方電波同樣是一種新美容科技，利用微電波能量對肌膚進行非入侵式的拉皮，緊緻輪廓，解決鬆弛問題。注射麻醉後，基本感覺不到痛，研究結果顯示，它能達到三分之一的整容效果，進行三個月到一年的療程，效果能維持2-3年。

6.勤用頸霜

除了醫美療程，日常最簡單有效的保養方法莫過於使用頸霜增加脖子區域肌膚的保溼度。雖然效果不如打電波、肉毒來得快，但凡事不能求一步登天，專家表示每天早上、洗完澡後、晚上睡前在頸部塗抹大量的頸霜也能有效改善頸部老化鬆弛問題。

※ BY JASMINE LEE, ANN PENG

（完整文章請看VOGUE.com）

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