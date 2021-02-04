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情人節必備桃花妝、征服長輩的拜年妝　8個實用畫法重點一次整理給你

▲情人節必備桃花妝、征服長輩的拜年妝大公開。（圖／ETUDE、LUNASOL、GIORGIO ARMANI、Cara Beauty ）
文 : lauralo

今年2月除了迎接農曆新年，初三又剛好碰到甜蜜的情人節，大家都準備好「開運」、「戀愛」妝容應戰了嗎？想要招來好人緣，儀式感妝容不能少，以下結合今年的春季彩妝趨勢，分享過年拜見長輩不失禮、約會時讓他一見傾心的兩款妝容，乾淨就能有好氣色！

▲棕色系眼妝溫柔無害。（圖／ETUDE）

開運妝容

POINT 1：好命感底妝
過年想開運，怎麼能錯過「金色」和「紅色」，除了眼妝要金光閃閃，唇妝要用一點紅色來點綴，底妝則建議選擇帶有光澤感的氣墊粉餅或粉底液為全臉補光，若是容易出油，可以在鼻翼附近及T字輕拍少許蜜粉，加強好氣色。

▲蘿拉蜜思 煥顏透明蜜粉 29g NT$1,500、迪奧超完美持久氣墊蜜粉 金燦星夜限量版 NT$2,200、蘭蔻 超極光精華水粉餅 NT$2,100（圖／蘿拉蜜思、迪奧、蘭蔻）

POINT 2：招財紅眼妝

眼妝的部分，捨棄過於搶眼的大亮片眼彩，改以裸色眼影打底，上下眼尾皆點上較深的橘紅色系眼影，並將色塊邊界暈染開來，最後用細緻的金屬珠光點綴眼皮中間，白色霧面眼影打亮眼頭創造無辜感，超級勾人。

▲NARS 時尚謬思六色眼彩盤 12g NT$1,850；NARS 時尚謬思雙色頰彩盤 22g NT$1,650。（圖／NARS）

POINT 3：開運立體雙頰

開運妝少不了象徵富貴的金色，但用量也別太過頭反而破壞了整體妝容的協調感。建議可以頰彩可以選帶有細緻珠光的品項，能夠營造紅潤感同時打亮顴骨的部位，例如香檳金色系，既應景又能提升臉部立體感！

▲Thenaked 日常腮紅、經典絲絨唇釉。（圖／Thenaked）

POINT 4:亮眼紅唇迎財神

最後畫上開運紅唇，整體妝容便大功告成！畫上應景亮眼的紅色系柔霧唇彩妝點唇部，擔心太過有氣勢、可以用棉花棒或手指將唇部邊界以點暈的方式渲染，打造出溫柔可人的唇妝妝效。

▲GIORGIO ARMANI 奢華訂製柔霧唇膏 威尼斯日落暖棕系列 4g NT$1,400。（圖／GIORGIO ARMANI ）

戀愛妝容

POINT 1：薄透底妝
情人節的話，應該會特別在意有沒有脫妝吧！底妝部分建議選擇輕薄、持久型的粉底液，搭配微霧妝感粉餅，若皮膚本身條件不錯的女孩，甚至可以局部遮瑕搭配蜜粉就好！

▲伊麗莎白雅頓 完美貼膚無瑕粉底液 30ml NT$1,600、3INA 24H超時持妝粉底液 30ml NT$1,150、迪奧 超完美持久柔霧粉底液SPF35 PA+++ 30ml NT$2,200（圖／伊麗莎白雅頓、3INA、迪奧）

POINT 2：溫柔迷濛眼神
約會時切記眼妝不宜過濃，可在凸顯女性魅力的睫毛下功夫！以睫毛夾或是燙睫毛器夾翹睫毛後，再刷上捲翹纖長不結塊的棕色系睫毛膏；眼型修飾的部分則可掌握巧克力咖啡色系眼影代替銳利的眼線，不僅能改善眼型又能打造出溫柔眼神！

▲Cara Beauty 九色眼影盤 NT$880、專業訂製化妝刷 眼影鋪色刷E102 NT$380。（圖／Cara Beauty）。（圖／Thenaked）
▲ETUDE HERSHEY’S KISSES 玩轉色彩四色眼彩盤 NT$790 #1 水滴醇情牛奶 #2 水滴杏好有你 #3 水滴黑可可。（圖／ETUDE）

POINT 3：白裡透紅氣色
當害羞時臉部臉頰有自然的紅暈感，想要營造惹人愛腮紅妝感，腮紅建議刷在顴骨的位置，先將臉部放鬆，以畫圓的方式於顴骨的地方刷上，腮紅面積大約抓在眼下，以不超過眼尾、鼻頭的距離為基準就可以了。

▲LUNASOL 心跳紅限定唇膏 NT$1,400、NARS 限量嫣紅綻放 絕對經典唇膏 NT$950。（圖／LUNASOL、NARS）

POINT 4：濕潤雙唇勾著他的心
嘴唇的養護很重要，以免深情一吻時才發現，嘴唇又乾又裂，擦上保濕水潤的唇彩，也可以在擦完唇膏後上一層唇蜜，不僅能讓唇彩更顯色，自然微嘟時不禁意透漏小性感，熱情激吻後還能保有超美的漸層色！

 

Tags : 情人節戀愛招財過年開運

lauralo
一名美妝記者，喜歡和大家分享變美的事物❤