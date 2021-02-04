水喝對才能真正解身體的渴！營養師分享8個正確喝水法

「水」是維持身體健康的必要因素，但現代人一忙起來很容易忘記補充水分，或是一下喝水喝太多，或在錯誤的時間點喝水，都有可能對健康造成負面影響，以下美國明星營養師專家Kimberly Snyder分享８個正確喝水的好習慣。

1. 每個人一天所需的攝水量都不同

常言道「一天要喝滿八杯水才夠」，但Snyder認為沒有所謂的”固定一天攝水量”，每個人都該根據活動量、外界溫度而有所調整，汗流越多自然需要補充更多水分。據他的經驗，女性一天大約需要1700ml；男性需要3700ml。「如果是想更確切一點，可以根據體重來制定一天的喝水量，1公斤約需30ml的水分，所以如果體重63公斤，一天就需要大約1890ml的水分，以此類推。」

2. 常溫水最能解身體的渴

如果你是喜歡喝冰水的人，這點必看，Snyder推薦要喝水就喝常溫水，因為常溫水比冰開水更能解身體的渴，如果喝冰開水進入體內，身體必須先消耗能量去加熱水分到可以吸收的程度，繼而導致水分流失，同時冰開水也會使胃中血管收縮阻礙消化，減緩身體補水的速度。

3.早上醒來先一杯水

「睡眠期間未飲用半滴水，早上起床身體已呈現缺水狀態。」Snyder 解釋早上起床先喝一杯水可以提振精神，讓一天開始的神清氣爽，如果想要更好的效果，可以加片檸檬在水裡，適量的維他命c有助於排毒。

4. 別在用餐中間喝水，會影響消化。

當你在吃正餐時，避免在用餐過程中喝水，Snyder ：「吃飯時喝水，過多的水分會影響消化。」相反，在餐跟餐之間大量飲水才是正確的（避開飯前30分鐘、飯後一小時）。為了確保每天都有攝取到足夠的水份，可以從尿液顏色中觀察，越清澈越好。

5. 高含水食物也能幫忙補充水分

「除了水以外，有些蔬果也能提供大量水份。」Snyder 最喜歡的是「小黃瓜」，它富含水分、維生素Ｂ、電解質….，此外芹菜也是另一個富含維生素、礦物質、纖維的高含水蔬菜，可以使肌膚滋潤有光澤。

6.喝咖啡和酒後，必須來一杯水

咖啡因和酒精都是一種利尿劑，會增加體內排水的速度，為了確保身體維持足夠水分可以在喝一杯咖啡或酒之後，再喝一杯水。

7. 隨身攜帶水壺

環保可重複使用的水壺是保持水分不間斷的好幫手。「它能讓你不管身在何處都能隨手喝水。水瓶也像是一個視覺提醒，時刻提醒你要拿起它喝水。」此外，水壺也是一種絕佳的劑量工具，你能簡單地掌控一天的飲水量。

8. 喝椰子水

「自古以來，東南亞和太平洋群島上的人都會飲用椰子水來保持水分。」Snyder 解釋椰子水是最能代替水的替代品，除了富含水分外，還有大量電解質，能讓你在炎熱的環境下依然有充足的水分，所以在烈日曝曬後記得喝點群島補水聖品「椰子水」吧！

※ BY JASMINE LEE, ANN PENG

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