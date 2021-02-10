血色腮紅推薦TOP 10！@cosme評選超人氣頰彩，百元開架連兩年奪冠軍

想要天生擁有蘋果肌、打造好氣色，妳的腮紅還得跟上趨勢！日系雜誌帶起的粉色腮紅早已過時，這幾年竄紅的＂血色腮紅＂才是你化妝中不可或缺的角色！帶點紫調的酒紅色澤，刷上雙頰反而更能呈現出微醺、羞澀的紅潤感！到底哪一款最值得入手？哪一款又總是秒殺售完呢？快來看看@cosme評選超人氣頰彩，入榜的有那些！

TOP10



essence cosmetics 艾森絲 柔霧名媛腮紅matt touch blush #60，NT$ 119

前兩年剛進台灣開架市場的超平價彩妝品牌essence，雖然沒有高質感的包裝，但那一個個不到兩百元的可愛價格，加上大碗滿意的容量，還是能帶走一票彩妝迷的私房錢！其中這款備美妝Youtuber炒紅了的血色腮紅#60，淡淡的藕紫色更能顯白、顯溫柔感，而剛剛好的顯色力更不怕一下筆就失手，很適合入門新手喔！

TOP9



SUGAO 天生粉嫩舒芙蕾腮紅 蘋果紅，NT$ 380

懶女孩才不想花那麼多時間用刷具刷腮紅，那麼這款絕對適合妳！SUGAO芙蕾腮紅可愛精巧的外型第一眼就超討喜～而它不只色澤柔和、自然，質地還很特別！它的觸感就像奶霜，綿綿軟軟的，好暈染、好塗抹，色澤也不會斑駁結塊！小小缺點就是它上起來的妝效偏絲絨感保有些許黏感，在持妝力方面表現較不優秀～

TOP8



RIMMEL 倫敦芮魅 叛逆玩色腮紅盤，#005 微醺酒紅，NT$ 250

想要一款天天用也不怕用完的腮紅，那麼選它就對了！同樣走大碗路線的RIMMEL腮紅盤，也是小資女們的開架寶藏之一～柔霧的粉質搭配上酒紅色澤，沾取一點刷上雙頰就超顯色，紅潤感強且色澤持久，許多好萊塢女星包中也會有它呢！

TOP7



I’M MEME 我愛奶霜唇頰水彩 IM PEP!BALM #003，NT$350

韓妞最愛的I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩是不是也燒到妳了呢？俏皮可愛的水彩軟管設計，隨身帶著走就像隨身帶著少女心，而乳霜般的滑順質地沾取一點抹上雙頰貨唇瓣間，就能輕鬆抹出韓系暈染花瓣妝的效果！色澤輕柔不厚重，重點上妝很快喔！

TOP6



M.A.C 持色奶凍腮紅 Glow Play Blush #Rosy Dose It，NT$1,050

若問起今年最火紅的明星腮紅，那麼絕對不能沒提到它！M.A.C跳脫過往的野性叛逆風格，推出這款輕裸系列的首款創作－持色奶凍腮紅！明霧面的外型設計簡約且時髦，一目了然的果凍色腮紅，更讓人每一款都想包色！而這款奶凍腮紅最特別的點在於它的質地就宛如綿密奶凍，富有彈性卻柔軟滑順，加上那輕裸的透明系妝感，素顏使用也很可以！

TOP5



CANMAKE 巧麗腮紅組 Powder Cheeks #PW38，NT$ 295

老實說，儂編學生時期的第一款腮紅不是專櫃大牌，而是這款CANMAKE巧麗腮紅！在開架美妝店總是一顆難求的它，也是許多小資女、學生族群一定要認識的經典好物！精巧的小容量攜帶方便，裡頭的小刷子更方便外出使用～再加上那宛如血暈紅潤的色澤，騙說沒化妝也絕沒有破綻！

TOP4



NARS炫色腮紅 Blus #BEHAVE柔霧淡粉紫色，NT$1,100

全球銷售量號稱可以繞地球32圈的搶手貨就是它！NARS炫色腮紅的名聲你肯定不陌生，粉質細緻、色澤高級且持久，是所有彩妝師包中的必備單品！其中這款媲美業績扛霸子的血色腮紅#BEHAVE，顏色沒有前幾款濃烈，但刷上雙頰卻能呈現一種煙燻玫瑰的色澤，有個性卻保有優雅，也是儂編的最愛呦！

TOP3



LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 輕肌漂染頰彩 #SANGRIA，NT$1,200

想到蘿拉蜜思或許你的直覺反應是底妝，但事實上，它旗下的腮紅、修容才是內行饕客最愛買的品項！光是他那精緻的開盒設計就超吸引人，實際試色澤，梅子色中帶有些許珠光，不過於高調反而更能兼具提亮效果，而超顯色的特性，更不會留有粉塊，妝感服貼細緻，就像宛若天生一般呢！

TOP2



CLINIQUE 倩碧 花漾腮紅 #Pansy pop，NT$920

倩碧小花腮紅妳怎麼能還沒擁有？先別說它圓滾滾的小雛菊外型可愛又討喜，全系列零廢色的特性更讓人止不住一顆接著一顆買！其中這款也是繼可樂小花後，詢問度最高的色號pansy pop，粉紫調的色澤，能有效校正亞洲黃皮膚，讓膚色更顯白、不黯沉，也是妝容上的小心機喔～

TOP1



heme 純色腮紅 #13 Vintage Rose，NT$240

是不是也覺得意外呢？連兩年搶下腮紅榜第一名的就是heme 純色腮紅！來自台灣的heme真的是儂編心中開架彩妝第一名！不只包裝顏值媲美專櫃彩妝，每一款色澤更都高級地可以！重點是它的顯色度高、妝感持久，在上妝時建議抓好適度手感再上，不然會很容易下手過重喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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