年度最賺斜槓女星！蕾哈娜賣彩妝吸金5.5億美金　起底她的成功秘辛

在歌壇地位達到巔峰，還開創美妝、時尚副業的蕾哈娜（Rihanna），儼然是最成功的「斜槓」國際巨星，她成功把自己變品牌，轉型為超強企業家，靠著多項副業賺了6億美元身價，登上《富比世》「全球最富女歌手」寶座，除了歌唱事業外，大受好評的就是美妝品牌Fenty Beauty，據統計營收超過5.5億美元，如此厲害的成就也被粉絲虧說難怪不出新歌啦！

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近期西洋女星紛紛賣起彩妝另闢財源，越來越競爭，不過根據《Tribe Dynamics》調查，統整出2020年收益最高「最具影響力價值的名人美妝品牌排行榜」前十名，蕾哈娜（Rihanna）的Fenty Beauty營收超過5.5美元拿下榜首、「最年輕女富豪」Kylie Jenner的Kylie Cosmetics位居第二名，價值約1.87億美元、女神卡卡（Lady Gaga）創立的Haus Laboratories以1.4億美元拿下第三名。

擁有超過一億粉絲的金卡達夏（Kim Kardashian）自創的KKW Beauty，以價值9855萬美元獲得第四名，其次是女歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）去年推出的Rare Beauty，短短時間也獲得不少關注，且價格平易近人，去年營收達6002萬美元，只能說各個女星都超會吸金，帶來的廣告效應無法想像，時不時就在社群網站發布新資訊做行銷，話題不斷。

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但別以為他們的副業靠的只是名人本身的名氣，《Tribe Dynamics》的副總裁Brit McCorquodale表示，一個成功的品牌，不只是東西好用，還需要有更深層、更有意義的良善價值，這比產品本身還要重要，就拿Fenty Beauty來說，為與其他競品做出差別，品牌宗旨一直倡導包容性與多元性，推出多達40幾種粉底色號，膚色淺到深的人都能購買，成功吸引一票支持者。

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不得不說，蕾哈娜成功的關鍵，也歸功於選擇與奢侈品集團LVMH合作，不只美妝品牌「Fenty Beauty」，還打造服裝品牌「Fenty」、內衣系列「Savage X Fenty」以及最新的「Fenty Skin」保養品牌，再加上親自進行試用，與消費者拉近距離，同時在Sephora大量曝光，且產品真的有質量，有助於建立長期的品牌好感度與忠誠度。

賽琳娜戈梅茲則是想藉由彩妝品牌呼籲大眾，化妝應該是一個興趣，而不是為了獲得別人的認可而化妝，每一個人都很珍貴，真實的樣貌就是最特別的，帶領著大家接受自己，你不會被一張照片、按讚數或留言而定義。去年第一檔商品釋出包含底妝、遮瑕、唇彩、眉筆、眼線、腮紅等17項產品，同時也推出刷具、美妝蛋，目前開放美國、加拿大和墨西哥Sephora通路購買。

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Lady Gaga同樣也傳達自我接納，以不分性別的理念推出中性彩妝帶給社會正能量，更用獨特怪美風格拍攝形象片，而且完全零修圖，就為了讓消費者看到真實效果，她感嘆說，年輕時覺得自己不美，不斷探索內在與外在美的定義，但有時候真的沒有天生麗質這回事，是化妝讓她找到從未擁有過的勇氣，強調每個人都有愛美的權利，但不是要你改變自己，而是要讓你發現，自己也可以不一樣，產品目前僅在Amazon獨家販賣。