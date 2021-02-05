成人痘與青春痘大不同！醫師詳解正確清潔保養4訣竅對症下藥

30歲的妳是否感到困擾？明明已經不是青春期，臉上卻三不五時冒出痘痘，只好安慰自己還很年輕。其實妳誤會了，成人痘和青春痘不一樣，已經不能拿青春當藉口了！

青春期的少男少女，或多或少都曾亂冒痘痘甚至是滿臉痘花，那是荷爾蒙大噴發作祟，加上飲食不忌口、日照及流汗過多等，對皮膚造成的傷害，所幸那段不堪的歲月只有短暫幾年。

然而，離青春期有點兒遠30+的大人們，還為了滿臉的大痘痘所苦者大有人在，或許長在臉頰上，或許長在下巴上，甚至有人背部長滿了痘痘，還有人會長在頭皮上！一不小心痘痘就抓得皮膚坑坑疤疤。許多女生表示，每個月的月經要來前，臉上就會冒出一、兩顆特大痘痘，但往往經期一過就好了。

這些長滿痘痘的30+ 來看中醫，總擔心地追問，長在下巴的痘痘是什麼意思？是代表子宮不好嗎？又聽說是腸胃不好？

「荷爾蒙不平衡」是成人痘形成主因

雖然長痘痘不至於影響你的生活，但是痘痘時好時壞的狀況確實讓女生們感到煩心，有時候就算痘痘好了，還是會留下顏色暗沉的痘疤，影響臉上肌膚的美觀，所以很多30+ 的女生會選擇醫美雷射來除疤。更糟糕的是，醫女甚至看到有些患者臉上沒有一天平靜過，痘痘此起彼落的長，皮膚總是泛油 、紅腫、化膿、甚至發炎，感到好不困擾。

痘痘雖不分男女，但以女性居多。很多女生就算過了青春期，荷爾蒙還是呈現紊亂狀態，這就容易引發「成人痘」。成人痘是因為體內雄性荷爾蒙過高，皮脂腺分泌旺盛，毛囊開口角化，讓皮膚變得粗糙出油，於是皮膚抵抗力變差，痤瘡桿菌增生，造成發炎後就長出成人痘了。

青春期的青春痘可能是天生荷爾蒙紊亂造成，但成年後，「成人痘」通常是因為飲食習慣、生活壓力或疾病所引起。所以妳應該問問自己，是否油炸物吃太多？或是經常熬夜上火？這些都有可能造成荷爾蒙不平衡喔！

中醫古籍上記載著「肺主皮毛」，就是說皮膚的毛病都要歸肺管理。此外，中醫認為成人痘的形成原因可以從「肝氣瘀滯」和「肺熱」兩方面來說。

「肝氣瘀滯」是痘痘的元凶

妳可以檢視一下妳最近的生活，是否生活作息不正常、壓力過大、睡眠品質差；或常熬夜，或常常又哭又笑，情緒起伏過大等等？這些都容易造成人體肝氣瘀滯，影響荷爾蒙和皮膚。當然啦，有一些成人痘是疾病引起，如果患有多囊性卵巢症候群（PCOS），體內雄性荷爾蒙過高，也易肌膚粗糙、冒成人痘。這些女生幾乎都屬肝氣瘀滯的體質，而且比較容易肥胖。

「肺熱」常造成膚質粗糙

如果妳是經常暴飲暴食、愛吃甜食，或喜歡吃精緻澱粉，經常抽菸喝酒者，這些飲食或生活習慣都容易引起肺熱，讓膚質變糟，變得乾燥、粗糙、長痘痘等。還有，如果妳太常曬太陽，皮膚過度曝曬在紫外線之下，也是肺熱的來源喔，是成人痘的幫兇。

這樣做，呵護成人痘痘肌

醫女多年的診療發現，絕大多數的痘痘人都會誤解自己膚質，以為是皮膚太油造成痘痘激生。其實不是喔！痘痘人的皮膚雖然較易出油，但皮膚卻脆弱不堪，因為過度乾燥的皮膚沒有保護層，才會不斷產生油脂，造成皮膚表面出油。所以這時候如果妳只看到表面油象，就拼命地用清潔品或保養品加以控油，殊不知去油去得越嚴重，皮膚就越乾燥，角化更嚴重，越容易感染長痘痘。

通常成人痘的成因，不外乎是皮膚壓力大，而不是出油，那麼該怎麼保養才正確呢？除了養成良好睡眠習慣，平衡身體內在的荷爾蒙，外在的肌膚保養，最重要的觀念就是「油水平衡」，適度地清潔是用對保養品，而不是只想要鏟油去痘喔！下面醫女就教大家幾個清潔保養的小訣竅吧！

祕訣1： 適度清潔

早晚兩次洗臉之後，要馬上補水補油，保護脆弱的成人痘肌膚。洗臉後，皮膚不緊繃才是對的，若皮膚清潔後覺得乾澀，就可能是過度清潔傷到皮膚了。切勿過度頻繁地洗臉，洗去臉上本有的自然油脂。

祕訣2： 用對的保養品

市面上標榜控油的洗臉用品（Oil Free），以及控油化妝水（Oil Control）等等，大多數都含有酒精，會讓皮膚更乾燥。要照護好成人痘的發炎皮膚，請改用敏感肌（Sensitive Skin）專用的洗臉產品及護膚品，不要過度去油和清潔皮膚。

祕訣3： 加強保濕

痘痘肌形成原因常是由於皮膚過度角化，失去自我保護層而造成發炎，所以洗臉後的第一步就是補水保濕，才能安撫受傷的皮膚。洗完臉後要先上化妝水，化妝水之後也要再塗上一層帶有油脂的保養品，作為皮膚的保護。痘痘肌的男士們就算不喜歡塗抹保養品，也至少要做好保濕，或是塗上少量護膚油加以保護喔！

祕訣4： 加強防護

過度的陽光照射不僅破壞皮膚造成氧化，紫外線也會使痘痘發炎的狀況更惡化。而炎熱的時候滿頭大汗，更會讓細菌到處感染，所以長在臉上的痘痘千萬不要用手觸摸，流汗時更不要用毛巾亂擦，一定要確認毛巾是否乾淨，以免感染發炎造成更多的痘痘。有痘疤的皮膚要避免曬太陽，以免造成黑色素沉澱形成痘印。喜歡戶外運動的痘痘人，要戴帽子遮陽以及記得擦防曬保護皮膚。

成人痘與青春痘大不同，中醫認為青春痘是因為青少年體熱或腸胃濕熱，吃些黃連等清熱的中藥是可以改善的。但成人痘是「肝氣瘀滯」、「肺熱」造成的，若是吃黃蓮等清熱的中藥，不僅沒有效果還會傷身。「肝氣瘀滯」的痘痘人要注意生活調適，「肺熱」的痘痘人要讓皮膚減壓排毒，再採用中藥內外調理，雙管齊下，效果更好。

醫女的食療藥膳

金銀花茶

材料：金銀花3g，連翹6g，香附6g，赤芍3g，丹參6g

作法：

1. 中藥材稍微沖洗後裝入茶濾袋。

2. 中藥袋放入杯中，加入500c.c. 熱水沖泡，慢慢飲用完畢即可。

※一天一服，平常就能飲用。

延伸保養：抗痘面膜

白朮、白芷、白芨、白蘞、白蒺藜各100g 磨成細粉，過篩混勻備用。每次使用時，取2 茶匙的藥粉，再加入適量的蘆薈膠調勻，洗完臉後敷在臉上痘痘處。約10 分鐘即可用溫水洗淨，再進行平日的肌膚保養。每天敷臉一次，就可消炎、抗菌、美肌。

醫女的保健穴位

早晚洗淨臉後，以乾淨的手指或按摩棒按摩，促進皮膚的代謝新生，也為皮膚增強抵抗力。按摩時要避開痘痘處，每個穴道點穴一分鐘，以產生溫熱或痠脹感為宜。

魚際穴

【取穴】位於手掌上大拇指根處肌肉隆起處。

【按揉】拇指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

曲池穴

【取穴】肘橫紋外側與肱骨（最接近肘橫紋的骨節）連線中點。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

印堂穴

【取穴】兩眉頭連線中點。

【按揉】手指抵住骨頭深按，垂直皮膚按壓。

迎香穴

【取穴】鼻翼外緣中點旁，亦即鼻孔外側溝處。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

承漿穴

【取穴】下唇溝正中凹陷處。

【按揉】手指抵住牙齦深按，垂直皮膚按壓。

本文摘自／幸福文化《逆齡食養：讓妳減齡15歲的全中醫調養祕密》作者：杜丞蕓

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