媲美專櫃高CP值開架唇膏盤點　美妝版爆紅「脫單色」化妝包必備

2021初春推出許多高CP值開架唇膏，不僅有媲美專櫃的奢華管身，還有討論度超高的斷貨熱賣色，以下就為大家整理近日新上市的「開架唇彩」清單，情人節想保持精神好氣色別錯過這幾個色號。

媚比琳 輕奢誘吻唇萃

約會時擦上水潤光澤的唇彩能彰顯唇部的豐潤度，#小冰磚「輕奢誘吻唇萃」以甜食為主題推出6款粉嫩色系，外加簡約的方形透明管身，能直接透出裡頭的唇色也呼應品牌強調時尚裸唇的宗旨，還添加玻尿酸保濕精華成份，強調質地輕盈滑順，能讓嘴唇保持全天水潤感。主打色為#004玫瑰馬卡龍，是有點偏暗的玫瑰色，但是不挑膚色，素顏擦也ok、#005莓果千層派是偏紫調的莓果色、#008栗子蘋果塔是迷人橘棕調，輕抹於雙唇間顯白又溫柔，順間就變氣質仙女。

巴黎萊雅極緻純色訂製唇膏

開架唇膏王精心調製最適合亞洲人的大勢玫瑰色系，全新推出極緻純色訂製唇膏，全系列8色皆具柔滑絲緞光質地，並添加護唇精華與摩洛哥堅果油，長時間不怕顯唇紋，揉合霧面唇膏飽滿的顯色度與水潤唇膏的光澤，完全不挑膚，還有質感亮金管身彷彿精品配件。推薦限量色#618 泰奶歐蕾，土棕色系融合泰奶橘，霸氣又帶點可愛感、想有氣勢又不想太高調選#619 楓糖南瓜，#161 輕吻豆沙則是最安全百搭的誘人玫瑰豆沙，是最適合日常點綴的氣質色。

OPERA 渲漾水色唇膏

在美妝版一直有討論度的OPERA唇膏，一直是日妞們瘋搶的唇膏之一，其飽和色彩和水潤保濕的質地真的超級優秀，今年特別推出限定色#105夜暉紅，以冷調帶桃的蔓越莓紅帶來好氣色，更藉由潤澤精華油的滋潤度，使雙唇呈現低調細膩的光澤，隨時補擦都不怕卡卡，也能改善乾燥缺乏水分的問題，持久滋潤保濕。

ettusais 東京輕吻染唇膏

這款除了是全霧面管身質感非常棒，第一眼就讓人愛上，還有讓人拍手的微透滋潤質地，上唇厚細緻絲滑能均勻貼合柔嫩雙唇，即使嘴唇乾燥時塗抹也不會顯唇紋，加上細緻珠光能根據不同角度的折射，調節色澤來達到自然融合肌膚的效果。主打色：01澀谷亮紅、03新宿珊瑚、05千葉紅陶、06銀座磚紅。

FreshO2

不出國也要來點儀式感，FreshO2推出舒芙蕾奶油絲絨唇膏，以女孩們最愛的午茶甜點為命名，瓶身設計由草綠色搭配古董霧金，復古中帶點低調的奢華，而質地滑順均勻不結塊，共四款新色，從溫柔奶茶色、豆沙裸色、玫瑰色調到氣勢大紅色通通有，首發還有限定羅浮宮造型霧透禮盒，實在是燒到不行啊！