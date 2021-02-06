2021最新粉底推薦：3ina生乳氣墊、嬌蘭小燈泡、伊麗莎白雅頓小奶瓶，拍出平滑裸肌光！

新一季的粉底液越來越有看頭，美肌能力持續提升不用說，遮瑕力、保濕力與持妝力效果也很不錯，有些甚至還結合多種保養精華，兼具滋養肌膚與打造綿密奶油光感，自然得呈現裸肌搬好氣色是最新趨勢，以下就一起來看看2021年春夏底妝新品吧！

3INA 柔霧光美肌氣墊粉餅

今年3INA針對亞洲肌膚和悶熱氣候，推出只有亞洲專櫃販賣的#生乳氣墊「柔霧光美肌氣墊粉餅」，主打為肌膚注入如生乳般的奶油柔霧光澤，拍於皮膚瞬間能讓瑕疵神隱，還能減少肌膚油脂分泌，而且粉體超親膚，怎麼拍都零粉痕，綿密的輕薄妝感就如生乳般細緻，共推出3色：白皙粉#603、自然裸#606、健康裸#633。

伊麗莎白雅頓 完美貼膚無瑕粉底液

消費者挑選底妝當前訴求注重持妝保濕雙效合一，期望能自然修飾以及散發光澤感，伊麗莎白雅頓完美貼膚無瑕粉底液含有保濕提亮成分、維他命C、維他命E以及8種草本萃取精華，擁有高延展性，一抹肌膚感覺光滑和柔軟，修正肌膚的不完美的同時還能滋養肌膚，完妝的霧光妝感也是獲得不少好評。

嬌蘭 恆時微霧純萃粉底液

美妝版討論到翻掉的小燈泡粉底液推出全新微霧版「恆時微霧純萃粉底液」，其質地滑順輕薄又好推勻，修飾肌膚瑕疵同時還能維持自然的妝感，就像第二層肌膚般親膚，除了添加多種植物來源成分，特別的是首度萃取出苧麻（ramie）的植物絲，可霧化肌膚卻不乾裂，也不厚重。分別包含3種色調，一共推出10款色號。

倩碧 神奇精華粉底液

倩碧這款粉底新品，超越了以往的保養型底妝，品牌主打裡頭添加3種精華成分，包含幫助均勻膚色的維他命C、細緻肌膚的水楊酸、保濕的玻尿酸與咖啡因等，強調能夠修正肌膚原本的暗沉，重整粗糙的皮膚紋理，帶給肌膚明亮的功效，也因此妝感偏輕透，可層層疊擦，創造自然的柔霧感。

RMK 水凝美肌粉霜

RMK這罐水凝美肌粉霜，添加5種美肌保養油，非常適合乾性膚質或是喜歡光澤感底妝的人，有如護膚霜般的潤澤質地，能夠滑順的推開，並且貼合臉部肌膚，最優的是它的延展性很好，在意的毛孔與肌膚凹凸處都能遮瑕，即使長時間仍舊散發著像剛完妝的裸肌光感，近日推出新色200，明亮粉膚色適合冷調肌膚。

秀雅韓 妍 耀妍絲絨保濕粉底液

秀雅韓全新升級「妍 耀妍絲絨系列」底妝，成份中添加了人蔘萃取的保濕精華，妝感也大方加入三種寶石粉末，質地更輕薄、更滑順服貼，除了主打品項保濕粉底液與兩用粉餅，也同步推出蜜粉餅、隔離霜、BB霜與粉凝霜，就連瓶身及粉盒也都統一成米色系，還雕刻著奢華花紋，每次上妝都覺得自己像是貴婦。