護手霜怎麼擦最有效？快筆記「好命手足」保養5攻略

不想比同齡的人顯老，除了保養臉部，手足也不能忽略，有些網路上號稱凍齡的美魔女，不外乎有著零細紋的臉蛋，但雙手一伸出來，卻乾燥又鬆弛，臉的保養步驟相信大家在熟悉不過，這次就來分享「好命手足攻略」，為身體肌膚密集養護，快別被雙手「出賣」年紀了！

好命手足保養5攻略：

1.手部去角質

以去角質產品，先針對手足及關節硬皮部位來一次完整的深清修護，掃蕩老廢角質、髒污與毛孔阻塞，讓手足身體肌底回復到最原生的平滑、細緻與透亮狀態。清潔到位、暢通肌膚才能啟動養護吸收力，提升後續的吸收效果。

2.勤擦保養霜

保濕的關鍵時間，是在肌膚沾溼後，準備吸收更多水分的時候。身體與乾裂關節處，清潔後可以趁著手部與腳部肌膚，還有微微濕潤的狀態下，擦上護手霜、身體潤膚霜，吸收效果最好。

3.指尖也需要滋潤

有時候護手霜救不了指緣乾裂，可利用指緣油精華，每日早晚塗抹於手足指緣周邊、關節處、以及較乾燥處，接著停留在肌膚上5分鐘後，再搭配按摩至吸收，記住不只指緣，指甲和角質層都要按到，就能維持無乾皮、硬皮手足，還能保養到指甲呢！

4.手足也要敷面膜

想要提升滋潤效果，可將早晚身體手足乳霜保養，改以保鮮膜包覆厚敷5~10分後，再搭配按摩幫助吸收加強養護，一週約進行2~3次，有點類似替手足肌膚敷上專屬面膜，給予更有效的保養效果。

5.手部記得防曬

大家應該都聽過，紫外線是造成肌膚提早老化的兇手之一，就算沒時間擦保養，出門至少也要擦防曬，而防曬只擦臉不擦手是不行的，會導致臉和手出現色差，其實近幾年有些護手霜產品，也兼具了防曬功能，滋潤與防曬一舉兩得呢。

護手產品推薦：

OPI 手部密集修護霜

古布阿蘇是亞馬遜河熱帶雨林植物，其種子富含優質的植物油脂，具有強大的呵護效果，古布阿蘇手部密集修護霜以及古布阿蘇指精華，就添加這個主要成分，還有各種植物油等修護抗老成分，幫助杜絕粗糙乾燥肌，維持手部、指緣的柔嫩細緻。

Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜

全新上市的 Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜，添加巴西蠟樹、茶樹等植萃配方，可保持手部潔淨舒爽，同時深層保濕、修護手部與指緣的乾燥，另外還含有依蘭依蘭精油、大西洋雪松精油， 讓手部肌膚柔軟光滑外，還能散發柔和療癒香氣。

迪奧 積雪草修護霜

迪奧以成分純粹、無香精添加、日常必需、簡便使用為出發，推出了品牌第一款萬用的「積雪草修護霜」，集結積雪草以及甘草萃取、 乳油木果油、玻尿酸，提升肌膚柔嫩度與保濕度，適合所有膚質。

DHC 純欖鮮奶油護手霜

DHC純欖鮮奶油護手霜藉由萃取自天然純質橄欖油的修護精華，提供乾燥的手部肌膚恢復潤澤感，而特別的是它的乳霜質地，猶如鮮奶油般的柔軟，可密集包覆手部肌膚，卻不會感到黏膩，針對容易長肉刺的指尖，也能有軟化的效果。

SABON 白玫瑰護手霜

全新限量的白玫瑰系列，揉合著優雅浪漫的白玫瑰花瓣與茉莉花香，其中最具人氣的護手霜，小巧好攜帶，蘊含乳油木果油及蘆薈精華，質地舒服且好吸收，並快速滋潤雙手。品牌現在還推出「玫瑰索拉花園薰香蓋手作活動」，於櫃檯預約並繳交 NT$1,200 預約金（活動當日可全額抵消費）即可報名。