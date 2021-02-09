「新疆維納斯」古力娜扎白到像燈泡　傳授素顏比化妝美的保養方式

大陸女星古力娜扎有著精緻的混血五官和水汪汪大眼，清新脫俗的長相還被譽為「新疆維納斯」，近日她和許魏洲合作主演古裝劇《風起霓裳》，飾演女主角庫狄琉璃，穿起唐風的古裝實在很美之外，那白透宛如陶瓷的好肌膚更讓人羨慕，以下挖掘了她的日常保養技巧，一起看看！

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古力娜扎在小紅書上分享，自己屬於敏感肌膚，容易有缺水的情況，所以鎮定和補水非常重要，她分享平常的護膚步驟，洗臉後會先用紙巾擦乾水分，接著根據肌膚狀況依序抹上保溼化妝水、精華液、安瓶、乳液、乳霜。方法是直接把化妝水、精華液輕輕拍於全臉，再用安瓶加強保濕、抹上一層乳液，最後擦上薄薄的乳霜鎖住水份。

有時因為工作關係，需要長時間日曬與上妝，對於不聽話的肌膚，娜扎還分享自己的急救方式，她會用大量的安瓶反反覆覆塗抹，達到加強保濕的效果。如果當天的肌膚比較乾燥，會在睡前塗抹一層厚厚的保濕霜，隔天起床的皮膚就會滑滑又嫩嫩的。

不過有皮膚科醫師提醒，若肌膚常出現敏感泛紅的人，在選擇保養品要小心，應注意成分是否適合自己，千萬不要以為單用純保濕乳或油霜，能夠直接改善肌膚敏感，裡頭有些常見保濕成分，如尿素、丙二醇，用於敏感肌反而更灼熱、更會刺癢不適。

此外，娜扎也很注重防曬，只要拍戲有空檔就會勤擦防曬，一定隨身攜帶防曬噴霧，不停的噴噴噴，為了不讓皮膚曬黑，甚至會把美白精華液倒在化妝棉上濕敷，難怪每次被拍到的肌膚都這麼白這麼亮，不過在確定成分是不是妳的過敏源之前，一定要小心，最好是選配方單純精簡的比較保險。

別人的蜜糖可能是你的毒藥，要提醒的是「肌膚紅腫刺癢不可敷臉」，面膜或厚敷產品都會讓肌膚負擔更大，也可能含有你不了解的致敏成分，塗抹保養時也要記得，以輕拍取代按摩，可減少皮膚刺激，不過重點還是盡量用最少的步驟，和最少的成分保養喔！

保濕、舒緩產品推薦：

DARPHIN 全效舒緩精華液

「療癒小粉紅」全效舒緩精華液，經常是網友們提到的退泛紅神器，含牡丹、洋甘菊、山楂和維他命B5，能幫助肌膚恢復最佳狀態，品牌於2/12大年初一有新春限定活動，在專櫃買全效舒緩精華液50ml，就送全效舒緩精華液5ml。

CNP小農高效舒緩系列

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黛珂 保濕美容液

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naturie 薏仁清潤系列

imju 在亞洲市場分為 imju 國際版以及 naturie 日本版，台灣過去皆引進 imju 國際版，今年台灣與日本正式同步，全面引進 naturie 日本版，讓鐵粉們在保養上有更多選擇！品牌訴求無香料、無著色、 低刺激性，以薏仁萃取精華、甜菜鹼，修復粗糙肌膚，不讓肌膚有負擔感。