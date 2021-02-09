過年返鄉懶人「彩妝保養偷吃步」　精簡你的化妝包還能變漂亮

平常上班都睡不飽，好不容易等到年假了，當然要趁過年連假睡好睡滿，如果連繁瑣的保養跟上妝時間都省起來就更完美，這次就來提供給大家「彩妝保養偷吃步」，讓你將程序精簡化，省去瓶瓶罐罐卻還能變美！

1.早安面膜瞬間補救菜氣色

過年最常打牌聊天、熬夜守歲，不知不覺熬到半夜，一覺醒來面有菜色，這時候來片早安面膜，瞬間補水，還能幫助後續妝容持久服貼。

Za早安醒膚水潤面膜一片就含有滿滿20g的精華液，等同於早上使用一小罐安瓶，能為肌膚迅速補水；BOTANICAL ESTHE 55秒植物面膜是懶人必備，敷55秒就完成潔顏、化妝水、精華液、乳液、乳霜、面膜等護理，針對改善膚色暗沉很有感；BCL Saborino 早安面膜也很方便，起床敷1分鐘即可上妝，1片有洗臉、保濕打底的步驟。

2.素顏霜擦一瓶就出門

過年出門不想上全妝又想擁有好氣色，利用具有飾色效果的素顏霜、飾底乳，能夠輕鬆修飾作息顛倒而造成的黑眼圈與蠟黃暗沉，一瓶就能有自然的潤色效果。

MAKE UP FOR EVER全新上市STEP1 第一步妝前乳，一口氣開發9款色調，包含抑油光、平毛孔、澎彈潤3款屬專業機能的妝前，另外還有綠色、藍色、紫色、粉色、黃色、橘色等6款用來校色的妝前，可根據不同部位與膚況來挑選使用；MAC超顯白防護飾底乳內含海洋保濕成分、玫瑰柔焦粉體，輕盈的露狀水乳液地，延展性超好，上妝後舒適清爽，並為肌膚帶來光澤，抹去惱人的暗沉與蠟黃，加碼推薦超顯白粉餅，粉體細緻服貼，油性膚質持妝不浮粉，乾性膚質服貼不脫皮，適合各種膚質使用！

3.多功能眉筆好氣色一整天

戴上口罩之後，妝容重點就在眉毛和眼睛，建議可以直接選購二合一或三合一的商品，這樣畫眉毛時就能任意轉換畫眉工具，最後再擦上睫毛膏就完成了偽素顏妝容。

4.晚安面膜邊敷邊睡方便補眠

塗抹式的晚安面膜，過年時可以空出手來邊打牌邊保養，也不用擔心滴落問題，還能直接上床睡覺，邊睡繼續邊保養，堪稱省時保養救星。

ORBIS酵美人晚安面膜嚴選四種紅色果實中萃取出的精華，結合萃取自日本酒的發酵米精華，能帶來滋潤與明亮，滋養出有彈力的肌膚；Za晚安水水透亮保濕霜的質地濃稠但不會覺得難吸收，厚敷的效果好，隔天皮膚摸起來滑滑又嫩嫩，真的有比較水潤而且妝變更貼，而且組合還附贈一支面膜刷超划算。