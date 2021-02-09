你有這四種膚況嗎？從觀察皮膚症狀，檢測一個人內臟健不健康

自從人類有了智慧型手機，開始玩自拍APP 之後，男人女人們再也不用化妝就可以擁有好氣色了！但是上街看到年輕美眉，心裡還是會暗自覺得羨慕嫉妒，為什麼這些女孩總是會自體發光，氣色這麼好？一個人的外表，姑且先不論長得好不好看迷不迷人，試問一位臉色暗沉的人，和一位臉上有光的人，哪一位看起來比較神清氣爽而且美好呢？

「好氣色」一直是我們形容一個人既美麗又健康的方式，這與五官美不美無太大關係，而是與身體的健康更有關聯。想成為一位美女或帥哥，這要看妳投胎投得好不好，或者有沒有勇氣去做醫美。但是，如果有人稱讚你「氣色真好！」感覺是否比長得美還要令人開心？

內調外治，妳也能有好氣色

我想大家都懂，美麗的氣色光靠外在的美容是不夠的，一個氣色差的人，無論上多少妝、塗多少粉，都有可能遮不住暗沉難看的臉色。若要氣色好，一定要靠「內調、外治」。「外治」的方式很多，可以敷面膜、塗保養品，看看路上有多少美妝店，百貨公司有多少專櫃，就知道美妝的選擇實在太多了。但醫女想要來跟各位談談「內調」，如何保養自己的身體和臟腑，才會擁有一張自然發光發亮的臉，讓自己的氣色看起來更佳呢？

皮膚是我們人體最大的器官，因此一個人健不健康，常常可以從觀察皮膚就能發現。在中醫裡，與氣色差、膚色暗沉有關的症狀有：

肺燥：皮膚乾燥脫皮或有皺紋，氣色蒼白。

脾虛：臉皮鬆弛下垂，臉色萎黃。

肝瘀：臉上容易有斑點或色素沉澱，膚色不均勻。

腎虛：易生眼袋或黑眼圈，臉色暗沉。

就算是長得再美的女生，我相信也沒有人會喜歡以上四種膚況，所以在沒有醫美整形的古代，《神農本草經》裡很盡責地提到了愛美的人們要如何美容。中草藥美容，是從調和五臟六腑著手，改善氣血循環，讓人永保青春、抗衰老。像是書上記載的「祛斑」藥材有當歸、益母草、丹參、川芎、桃仁、紅花、白芷、月季花、澤蘭等，「美白」藥材則有茯苓、珍珠、白芨、白附子、白蘞、天花粉等，「潤膚除皺」的藥材有玉竹、沙參、杏仁、蘆薈、白果、松子、阿膠等。

上述許多中藥材是從古自今中醫師們常用的美容方，像是白芷、白芍、白朮、茯苓等，可內服還可外用，這些藥材一直都是漢方的美容聖品。尤其是高貴不貴的茯苓，更是慈禧太后常用的美容藥材，慈禧太后最愛的甜品「健脾糕」， 就是用茯苓、芡實、蓮子、薏仁、山藥、扁豆、麥芽、藕粉等研磨成細粉，再用水和白糖調製而成的，是不是光用聽的就覺得很養顏呢？

另外，「肺虛」臉色蒼白者，可以多食紅棗、桂圓、燕窩、枇杷露、枸杞菊花茶等，皆可潤肺補燥。「脾虛」臉色萎黃者，蓮子、山藥、百合、珍珠粉等都可滋脾，杏仁茶、銀耳蓮子甜湯也很適合脾虛的女生。「肝瘀」和「腎虛」臉色暗沈不均者，可以服阿膠、紅花、玫瑰茶、薏仁水等，這些食材都有益肝腎改善氣色。

日常生活中有諸多食材，可以潤肺、養顏、益氣者，也都具有美容美膚的效果，不僅讓你擁有好臉色，做成甜點更是滋潤又好吃！像是杏仁茶、銀耳蓮子湯、枇杷露、薏仁水、菊花茶等，都是美容好甜品。 另外，我也相當推薦「薏仁黑白木耳露」，補血活血，更能讓臉色勻潤。

醫女還有個溫馨小提醒，這些藥膳湯品或飲料，溫熱服用才有利於腸胃吸收，潤澤臉色的效果也才會明顯。天氣太熱固然不要喝冰涼甜品，季節交替時更要注意，冰飲雖然一時清涼，但是不僅傷腸胃也會傷膚質，頗不值得。

醫女的食療藥膳

山藥蓮子湯

材料：山藥200g，蓮子30g，冰糖適量，800c.c. 淨水

作法：

1. 乾蓮子泡軟；山藥去皮、切塊。

2. 蓮子和山藥放入800c.c 水中煮熟，放入冰糖調味即可。

※脾虛〈臉色萎黃〉者可以多服。

延伸藥膳：枸杞紅棗桂圓茶

【材料】枸杞6g，紅棗12g，桂圓18g，500c.c. 淨水

【作法】

1. 枸杞、紅棗稍微沖洗。

2. 枸杞、紅棗、桂圓一起用500c.c. 水煮滾，小火煮15分鐘即可關火。

※肺虛〈臉色蒼白〉可多服。

延伸保養：黑白木耳露

【材料】黑、白木耳各8g，黑糖、葡萄乾適量，1000c.c. 淨水

【作法】

1. 木耳可先泡軟。

2. 黑、白木耳用1000c.c. 淨水一起煮，水滾後轉小火燉煮至木耳軟爛，再連湯帶料放入果汁機中，打成黏稠狀，再加入黑糖拌勻，並灑上葡萄乾即可。

※肝瘀腎虛〈臉色暗沈不均〉可多服。

醫女的保健穴位

如果出門前上班或約會前，臨時覺得今天氣色不好需要急救，可以按摩以下穴位，各點穴一分鐘，搭配適合自己膚質的油類保養品一起按摩，提亮氣色效果更好。

四白穴

【取穴】瞳孔直下顴骨凹陷處，眼眶下緣一橫指。

【點按】垂直皮膚，以手指深按壓。

巨髎穴

【取穴】瞳孔直下，鼻翼下緣向外交接處。

【點按】垂直皮膚，以手指深按壓。

頭維穴

【取穴】位於面部前方兩側頭角，入髮際線半個拇指寬。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

下關穴

【取穴】面部耳前方，顴骨與下顎骨凹陷處，張口則凹陷處會閉合。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

本文摘自／幸福文化《逆齡食養：讓妳減齡15歲的全中醫調養祕密》作者：杜丞蕓

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