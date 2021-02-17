把「健康」的目標提高！除了飲食、運動，新的一年必達到的8個生活指標

從2020年疫情大爆發後，「健康」成了大家首要關心的話題，但健康不是只限於生理層面，心理層面也同樣重要，尤其在人心惶惶的疫情、隔離生活下，如何保持健康的心態是首要目標！現在Vogue 整理出8大健康指標，來檢查看看你是否有一個「健康」的生活。

在新冠肺炎Covid-19仍肆虐的時刻裡，大眾對於「健康」的目標提高了，不只限於身體上的病痛，也擴張到心理健康的部分，除了保持一個持續、長期的生理健康外，如何促進人與人之間的聯繫也是大家共同關心的議題，希望在疫情下，有能安全、快樂的與人互動，回到曾經的健康生活。現在Vogue教你8個如何保持健康生活的方法，讓2021有新的開始！

1.吃健康的食物

疫情期間，外出出門的機會大大的減少了，在家做飯成了日常。甚至，在家工作、上課的上班族、學生幾乎整天都待在家，這也意味著省去了通勤，增加做早餐、吃早餐的時間。同時也養成了一些好習慣：

●吃不完的當午餐吃或堆肥，減少食物浪費

●關心食物的功能，多吃富含營養的食物，以增強免疫力 （例如：蘑菇、豆類、益生菌）

●使用天然可分解的餐盒

●自己在家的後院、陽台種植蔬菜

2.心理健康

根據全球健康研究會（ＧＷＩ）的研究，現代人越來越常尋找非臨床的幫助，在疫情爆發前，研究顯示2017-2018年的精神健康產業價值達到1,200多億美元。可想而知，在如今疫情肆虐下，人們對於心理健康的需求也會大大提升。隔離時期所帶來的社會孤立、醫療費用造成的經濟困難和擔心感染的緊張心理都是造成集體心理安全的惡因。

但這也不是沒有辦法解決：

●免費的大自然

●多與家人相處

●遠程醫療、治療

這都是能讓你在疫情期間尋求幫助的方法。

3.增強免疫力

在2020年，人們對增強免疫力的食物、蔬果需求達到了一個前所未有的高度。ＧWI 預測在2021年食物、營養品、相關教育課程仍會是一個主要趨勢。這將有可能帶來更多的免疫系統駭客、基因測試、生物駭客的研究。對於微生物、健康意識的提高，現代人對腸道健康、免疫系統、大腦功能的運作成為當務之急。

4. 快樂舒適「多巴胺」穿搭

因為疫情緣故，大家對於穿著開始走向一個以舒適、方便為主的模式，這也將會繼續對服裝銷售產業帶來影響。像是全天24小時睡衣、運動服、休閒服的熱度仍舊不減，不過，現在人們開始追求更色彩繽紛的樣式，增加心情的愉悅度，趕走疫情下灰暗的步調。預測表示，在疫苗來臨前，睡衣、華麗多變的休閒服會繼續盛行，至於高跟鞋就暫時先退出。

5. 穿戴裝置大流行

當我們開始重視健康和飲食，數據就顯得格外重要。根據IDtechEx表示，可穿戴醫療保健和健身追踪器的銷售額在2014到2019年期間翻了一倍，達到近700億美元; 在2020年，三星可穿戴設備的銷售額更增長了30％。

「可穿戴設備」涵蓋了智能手錶、睡眠和健身追蹤器、光學設備、聽覺設備和使用傳感器連接身體與環境之間的智能衣服。Amazon 的Halo 可以追蹤睡眠、步行數、體內脂肪、用麥克風和機器捕捉用戶的語氣，分析他們的心境。Lumen推出可以測量用戶新陳代謝數據的設備，讓你可以隨時掌握自己的飲食，達到減肥、健身的目標。

6. 環保、可循環、永續生活

當環保意識提升，越來越多消費者開始關新環保議題，在購物和生活都希望能為地球的環境盡一份力，此外，也希望生活上能達到一個永續、安全、友善的環境。

●買帶有環境保護標籤的衣服

●使用有機棉、無毒染料

●公平的勞工法

●政府、公司的透明度

●工廠降低污染排放

●慈善捐款

●不用塑膠製品

7. 來場「健康旅遊」

Wellness travel 健康旅遊是一種通過旅行中的活動，來改善身心健康的旅遊方式。根據Euromonitor資料顯示，健康旅遊業每年增長6.5％，比一般旅遊業增長了兩倍。甚至，ＧＷＩ預測到2022年將達到9,190億美元。

疫情間，健康旅遊將會包含量體溫、戴口罩、使用酒精、出示疫苗接種護照之類的相關事項，確保健康上的安全。也可以推動低碳足跡的戶外活動，像是騎自行車、步行、划槳之旅的人力旅行。在兼顧健康安全的同時，也能增加環境保護的意識。

8. 居家健身

疫情下，健身房也相繼關門，但現在已經有不少在家運動的方法，當你在自主隔離時也能維持好體態。許多人開始在家參加線上健身課程、線上團體健身，繼續在疫情發生前的健身生活。

※ BY YOYO SU, ANN PENG

（完整文章請看VOGUE.com）

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