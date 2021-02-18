2021春季香水新品清單！最受歡迎的花香調、果香調、木質調精選

邁入2021年春季，不少美妝品牌紛紛推出香水新品，而香氛可說是女人的時尚配件之一，以下整理多款值得矚目的話題新香，一起看看。

迪奧香氛世家系列 2021度假限量版

迪奧香氛世家2021 度假系列限量版，特別將標誌性 Toile de Jouy 約依印花分別以草綠、緋紅、灰藍色彩，展現於清新花香調《幸運時刻》、魅力果香花香調《牡丹香韻》，以及摩登蘚苔調《蒙田大道》外盒上，也同步推出Mitzah 三款限量香氛絲巾，只在台北新光三越信義新天地A11館的「迪奧香氛世 家專櫃」獨家販售。

亞曼尼MY WAY淡香精

亞曼尼 MY WAY 淡香精，是一款以白花為主調的明亮花香調香水，前調是卡拉布里亞佛手柑和清新活潑埃及橙花，中調加入淡雅印度茉莉與晚香玉，最後再加入佛吉尼亞雪松、馬達加斯加香草和白麝香，還特別搭配深藍色的石型瓶蓋以及粉色瓶身，製造出優雅、精緻的高級香氣。

Miller Harris 幽影系列

Miller Harris 幽影系列分別推出霓金麂絨、遲散幻煙兩款香氛，透過天然萃取的珍稀香材，細膩呈現倫敦夜裡的迷人之處。霓金麂絨揉合了玫瑰與覆盆莓的甜美，透過鳶尾花跟與廣藿香引出煙燻及衝突感，還搭配了番紅花的性感溫暖，是厚實的皮革香調。

遲散幻煙帶有荔枝果香和柑橘豐潤的玫瑰氣息，融合著土耳其玫瑰、埃及天竺葵與紙莎草和檀香的溫暖，濃郁辛辣的小茴香和肉桂混合，與強烈的檀木香，琥珀和烏木創造出深厚韻味，豐富了香氣深度。

JIMMY CHOO 熾愛同名淡香精

熾愛同名淡香精的前調以柑橘與水蜜桃開啟活力輕盈的水果香氣，核心香調是魅惑感的彼岸花，還結合了茉莉帶出性感花香，後調則調和溫暖香草及安息香帶來安穩感受，而命名上運用了翻玩文字，I WANT CHOO / I WANT YOU，象徵你就是派對上的萬人迷女神，人人都「WANT YOU」！

Narciso Rodriguez for her MUSC NOIR 深情繆斯淡香精

Narciso先生將經典麝香重新詮釋，對比 for her 系列「明」調的麝香氣味，又更加深木質調結構，特別以絨面皮革調作為香味基調，中調的白雪松、玫瑰帶來感性的純淨，尾調加入帶有暖甜香氣飽滿多汁的李子，注入和諧明媚的清新氣息。

GUCCI 罪愛女性淡香水

Gucci 也帶來罪愛女性淡香水全新版本，前調以活潑的柑桔前調與粉紅胡椒混合在一起，中調紫羅蘭花瓣與蜜桃和覆盆子的果香氣息與埃及天竺葵的香氣相結合，最後廣藿香和琥珀味融合帶出微奶油香味，是濃郁感的琥珀花香調香水。

BOUCHERON 璀璨波希淡香精

喜愛花香也別錯過這款璀璨波希淡香精，前調由黑醋栗及多汁柑橘開啟清香，核心香調融合了土耳其玫瑰及沙漠玫瑰和雙辦茉莉，後調留下了白麝香、略帶中性尾韻的廣藿香及溫暖檀香，而外表以蛇型為設計理念，象徵著守護及永恆的愛情，因為創辦人BOUCHERON曾送一條鑲滿鑽石的蛇型項鍊給心愛的妻子，作為守護妻子的護身符。

LANVIN 光韻冰曦淡香水

光韻冰曦淡香水以多汁的綠花果香調開啟酸甜感受，前調融合了柑橘、火龍果和蓮花葉，中調再加入牡丹、水茉莉、山谷百合，後調的雪松、水晶琥珀及麝香，讓人感到了舒適溫暖。