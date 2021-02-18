「想健康美麗，付出努力就好！」不老神話鍾麗緹5個瘦身＋美容秘訣公開

身為三個女兒的媽媽，女星鍾麗緹常曬出與大女兒的合照，令人驚豔的是，站在20出頭的少女旁鍾麗緹絲毫不輸，不論是火辣體態還是光滑的神仙膚質，都讓人猜不出她的實際年齡（50歲），而她也很自豪的表示年齡對她來說一直不是問題，「想健康美麗，你付出努力就好。」以下Vogue 整理出鍾麗緹的5個體態+膚況的管理方法，好多招都讓人想開始嘗試。

1. 瘦身、加強代謝、不長白髮的【早晨伸展操】

鍾麗緹早上起床第一件事就是先花十分鐘做「伸展」，她的伸展動作可以讓手機用久的頸部放鬆，氧氣回歸腦部，不僅找回好氣色，還能避免白髮出現，身體的部分透過伸展，可以去水腫、加強新陳代謝，讓你以完美體態和強健大腦開啟一整天。

鍾麗緹示範【早晨拉伸操】

1. 動作一 平躺在床邊，腿彎曲在床上，頭貼床側，雙手環繞頭頂 時間:1分鐘

2. 動作二 同一姿勢，雙手十指緊扣伸直，腿部張合100次

3. 動作三 同一姿勢，雙腿左右來回倒下20次

4. 動作四 屈膝跪在床上，手肘支撐身體，背部挺直，前後來回拉伸10次

5. 動作五 倒立躺在床上，雙腿伸直靠著牆 10-30分鐘

6. 動作六 腿部分開，上身背部挺直往前趴，分別往左前、右前移動上身拉伸背部10次

7. 動作七 左腿朝前彎曲，右腿向後伸直，上身彎下去貼著左腿，左右輪流1分鐘

8. 動作八 雙手互拍9次，分別拍打手肘內部、腋下9次，重複9次

9. 動作九 雙腿站直，雙手伸直從下往上甩4次並同時吸氣4次，最後膝蓋彎曲雙手伸直從下往上，同時呼氣

2. 燃脂效果一流的4分鐘【Tabata瘦身操】

喜愛健身的鍾麗緹在家就有健身房，這樣全家都能隨時隨地來這裡鍛鍊身體，最近她在網上分享燃脂效果一流的Tabata瘦身操，只要4分鐘，每周三次就很有效果。

跟著下面影片一起做 4分鐘Tabata 燃脂瘦身操（每個動作20秒，中間休息10秒）:

1.開合跳

2.前後轉體

3.小碎步

4.後撤步

3.【DIY酪梨髮膜】讓髮絲柔順不分岔

出道至今幾乎都是黑直髮的鍾麗緹，髮絲柔順又茂密，她透露自己有居家DIY的護髮小祕方”酪梨髮膜”，酪梨含有不飽和脂肪酸和頭髮所需的礦物質、鐵、鎂、維他命A、D，可以促進頭髮生長，防止髮絲乾枯、分岔。

【作法】

1.把酪梨、雞蛋、橄欖油、蜂蜜、沙拉醬混合攪拌

2.塗抹在頭髮上，可用毛巾或保鮮膜包覆，等1小時後沖洗

4. 超天然的牙齒美白法寶【椰子油】

一口亮白美齒，鍾麗緹分享自己美白牙齒的法寶就是椰子油，椰子油有強力的清潔效果，每天刷完牙，挖一匙可食用的椰子油，漱口5分鐘，漱完的油可以吞掉或吐進馬桶沖掉（不建議吐在洗手台，油會引起水管堵塞）。椰子油除了可以維持齒白，月桂酸成分還可以殺菌，維持口腔健康。

另外，鍾麗緹也分享一個牙齒美白急救妙方，那就是將檸檬汁和蘇打粉混合成膏狀，用牙刷刷牙齒，刷3分鐘漱口（記得一定要漱乾淨，不然檸檬汁殘留在牙齒上會造成牙齒酸蝕），這個方法有效但切記不可頻繁使用，一周最多一次。

5. 按完即刻有感的私藏【瘦小臉手技】

緊緻輪廓線一直是鍾麗緹令人羨慕的凍齡點，她分享自己有一套私藏的瘦小臉手技，只要是有空，或是在飛機上、走紅毯前都會給自己按一下，不僅輪廓立刻緊起來，還能通淋巴、排水腫，當然天天的保養，她也會搭配按摩手技，讓緊緻效果再加乘。

瘦臉拉提法:

第一組 瘦臉頰

1.手心貼臉頰向上提拉

2.頸部慢慢向後轉，持續5秒

第二組 通淋巴

1.手掌底部順著法令紋向上，按摩穴道、太陽穴，5次

2.兩手交替拉伸下顎

第三組 消除黑眼圈、抬頭紋

1.大拇指按壓下巴

2.兩指向上拉伸臉頰

3.雙指併攏提拉額頭 10次

4.手指按壓眼眶 10次

※ BY JASMINE LEE, ANN PENG

（完整文章請看VOGUE.com）

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