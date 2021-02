全智賢出道24年膚況零老態！原來保養秘訣超親民

有些女明星真的很厲害,怎麼就是不會老!韓國演員全智賢年紀輕輕就以模特兒出道,出道多年,外貌絲毫沒有歲月痕跡,白皙光滑的膚質就跟當年沒有什麼不同,依舊保持在最佳狀態,究竟工作滿檔的她,都是如何保養的呢?

大家都知道,清潔是保養的第一步,女明星拍戲、拍廣告需要長時間帶妝,容易堵塞毛孔長痘痘,不過全智賢即使再忙碌,回到家一定徹底卸妝,先用卸妝油,再用泡沫洗面乳,但她特別提到,不會讓清潔用品停留在肌膚上太久,以免使皮膚失去水分,或是引起刺激的可能,且洗臉時,絕對不要大力搓揉皮膚。

洗完臉,她會挑選適合自己的基礎保養品,做好保濕的動作,但會簡化保養步驟,唯一經常使用化妝棉沾溼精華化妝水,濕敷於臉頰,再搭配簡單的按摩,3分鐘就能為肌膚補水,也會隨身攜帶保濕噴霧,覺得皮膚乾燥就噴一下,如果有時間就勤敷面膜,保持肌膚的水度與亮度很重要。

除了清潔和保濕,全智賢更重視美白,她說,自己不管什麼季節都會使用美白産品,連底妝都要有美白效果,笑說這是她獨門的上妝兼保養的美白小秘訣。而擦保養時,全智賢說可不是隨便有抹就好,使用乳霜、精華液時,要先擠出適量均勻塗抹在臉上,再利用掌溫加壓按摩,確保成分都被吸收才行。

當然,只有狂擦美白是不夠的,想要避免肌膚出現暗沉和加快衰老,全智賢不工作時幾乎只上淡妝,就算素顏,出門時也一定會擦上SPF15以上的防曬,因為紫外線會使皮膚喪失彈性,導致皮膚鬆弛,甚至引起肌膚產生黑色素,千萬不可忽視防曬的重要性。

除了外在保養,全智賢堅持每天要攝取2000c.c.的水,還會多吃富含維他命C的水果,例如芭樂、柳丁和奇異果,可以抑制黑色素生成,有美白功效。幫大家做好重點整理,想維持好膚況,不外乎就是認真做好卸妝、防曬、多喝水,外擦和內調一起來效果更好。

出門不想化妝,又想要有好氣色,現在很多妝前乳添加了防曬係數,還有潤色效果,薄薄擦一層即使不上底妝也ok!

MAKE UP FOR EVER STEP1第一步妝前乳

MAKE UP FOR EVER一口氣開發 9 款「STEP1 第一步妝前乳」,包含3款專業機能以及6款精準校色,裡頭特別添加人蔘萃取配方,富含胺基酸成分,可提升氣色與明亮感,長時間維持美好狀態,且不含矽靈,後續上妝服貼不起屑。

CHIC CHOC 柔焦UV校色乳

柔焦UV校色乳共推出2色,可瞬間修飾毛孔與膚色,其中珊瑚粉可增加肌膚紅潤血色感;湖水綠可修飾泛紅,提升肌膚透明感。質地具柔霧的效果,毛孔明顯在意處能透過折射效果去改善,還含有控油成分,可減緩出油狀況預防脫粧問題,將於2021/3/5上市。

雅詩蘭黛 Pro全能防曬礦物隔離乳

Pro全能防曬礦物隔離乳是雅詩蘭黛首款100%物理性防曬,主打無油配方,還含有專利成份「虎斑百合」,保濕感很足,防曬同時也能為肌膚補充大量水分。最主要是帶有紫藍色調的提亮效果,能校正偏黃肌膚,還有高防曬係數,不想化妝擦這支就夠了!