全智賢出道24年膚況零老態！原來保養秘訣超親民

有些女明星真的很厲害，怎麼就是不會老！韓國演員全智賢年紀輕輕就以模特兒出道，出道多年，外貌絲毫沒有歲月痕跡，白皙光滑的膚質就跟當年沒有什麼不同，依舊保持在最佳狀態，究竟工作滿檔的她，都是如何保養的呢？

在 Instagram 查看這則貼文 전지현 Gianna Jun OFFICIAL（@junjihyun_81）分享的貼文

大家都知道，清潔是保養的第一步，女明星拍戲、拍廣告需要長時間帶妝，容易堵塞毛孔長痘痘，不過全智賢即使再忙碌，回到家一定徹底卸妝，先用卸妝油，再用泡沫洗面乳，但她特別提到，不會讓清潔用品停留在肌膚上太久，以免使皮膚失去水分，或是引起刺激的可能，且洗臉時，絕對不要大力搓揉皮膚。

洗完臉，她會挑選適合自己的基礎保養品，做好保濕的動作，但會簡化保養步驟，唯一經常使用化妝棉沾溼精華化妝水，濕敷於臉頰，再搭配簡單的按摩，3分鐘就能為肌膚補水，也會隨身攜帶保濕噴霧，覺得皮膚乾燥就噴一下，如果有時間就勤敷面膜，保持肌膚的水度與亮度很重要。

在 Instagram 查看這則貼文 전지현 – JUN JI HYUN（@junjihyun.official）分享的貼文

除了清潔和保濕，全智賢更重視美白，她說，自己不管什麼季節都會使用美白産品，連底妝都要有美白效果，笑說這是她獨門的上妝兼保養的美白小秘訣。而擦保養時，全智賢說可不是隨便有抹就好，使用乳霜、精華液時，要先擠出適量均勻塗抹在臉上，再利用掌溫加壓按摩，確保成分都被吸收才行。

當然，只有狂擦美白是不夠的，想要避免肌膚出現暗沉和加快衰老，全智賢不工作時幾乎只上淡妝，就算素顏，出門時也一定會擦上SPF15以上的防曬，因為紫外線會使皮膚喪失彈性，導致皮膚鬆弛，甚至引起肌膚產生黑色素，千萬不可忽視防曬的重要性。

除了外在保養，全智賢堅持每天要攝取2000c.c.的水，還會多吃富含維他命C的水果，例如芭樂、柳丁和奇異果，可以抑制黑色素生成，有美白功效。幫大家做好重點整理，想維持好膚況，不外乎就是認真做好卸妝、防曬、多喝水，外擦和內調一起來效果更好。

出門不想化妝，又想要有好氣色，現在很多妝前乳添加了防曬係數，還有潤色效果，薄薄擦一層即使不上底妝也ok！

MAKE UP FOR EVER STEP1第一步妝前乳

MAKE UP FOR EVER一口氣開發 9 款「STEP1 第一步妝前乳」，包含3款專業機能以及6款精準校色，裡頭特別添加人蔘萃取配方，富含胺基酸成分，可提升氣色與明亮感，長時間維持美好狀態，且不含矽靈，後續上妝服貼不起屑。

CHIC CHOC 柔焦UV校色乳

柔焦UV校色乳共推出2色，可瞬間修飾毛孔與膚色，其中珊瑚粉可增加肌膚紅潤血色感；湖水綠可修飾泛紅，提升肌膚透明感。質地具柔霧的效果，毛孔明顯在意處能透過折射效果去改善，還含有控油成分，可減緩出油狀況預防脫粧問題，將於2021/3/5上市。

雅詩蘭黛 Pro全能防曬礦物隔離乳

Pro全能防曬礦物隔離乳是雅詩蘭黛首款100%物理性防曬，主打無油配方，還含有專利成份「虎斑百合」，保濕感很足，防曬同時也能為肌膚補充大量水分。最主要是帶有紫藍色調的提亮效果，能校正偏黃肌膚，還有高防曬係數，不想化妝擦這支就夠了！