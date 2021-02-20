有厲害的護唇膏還不夠，搭配「隱藏版神用法」讓潤唇效果更加分！

天氣不穩定，肌膚容易鬧脾氣，就連嘴唇也變得好乾燥，許多人會選擇用護唇膏保養嘴唇，尤其對護唇控來說，每個地方都要放一支才有安全感，以下就來分享近日討論度相當高的護唇新品，再搭配隱藏版護唇膏用法，可以幫嘴唇滋潤度加分！

護唇膏加分用法

1.睡前保養：熱毛巾敷唇部 3-5 分鐘後，先薄塗一層護唇膏，以指腹輕緩按摩去除死皮後，用化妝棉擦拭乾淨，最後再厚敷一層護唇膏。

2.妝前護唇：上唇膏前先塗抹護唇膏，並以垂直的方向，上下順著唇紋塗抹，能增加保濕力，讓護唇膏深入唇紋，也比較不會拉扯到唇部肌膚。

護唇膏多功能用法

1.延長香水的味道：想要讓香水持久，可以在噴香水之前，先抹上無香味的乳液，或塗上一層護唇膏，當中的油脂成分能延長香氣停留的時間。

2.軟化乾燥的死皮：可抹在指緣、手肘、膝蓋或是腳後跟，軟化粗硬的乾皮，防止脫皮的地方繼續乾裂。

護唇膏過期可以怎麼用？

1.充當鞋油：護唇膏的成分裡有油脂和蠟，可以塗抹在皮鞋上，增加潤滑的效果，就跟用棉花棒抹一點凡士林一樣。

2.拉鍊卡住：拉鍊太久沒用覺得卡卡的，用護唇膏潤滑一下拉鍊，便可以順利拉動。

護唇膏推薦：

AESOP 雪松橙香護唇膏

全新的雪松橙香護唇膏蘊含豐富的植物萃取配方，關鍵成分包含葡萄柚、大西洋雪松、香橙精油以及丙三醇等保濕成分，可有效幫助撫平、柔軟肌膚，特別是精油凝膠質地，能均勻覆蓋雙唇，輕盈而不黏膩，搭配管口斜角切面方便日常使用。

迪奧 藍星晚安潤唇膏

藍星晚安潤唇膏是迪奧首款無色潤唇膏，蘊含95%天然來源配方及5大美唇精華油，包含原有的法國牡丹花萃使雙唇水潤保濕、石榴花萃能修護乾紋、乳油木果油滋潤唇部，還有向日葵籽及米糠精萃，可作為保濕打底或睡前厚敷塗抹。

DHC 超水潤純欖護唇霜

人手一支的DHC護唇膏推出進化版了！這次新加入豐富的修護成分，打造潤澤效果更強大的「超水潤純欖護唇霜」，包含橄欖精華油、蘆薈精華及維他命E等，加強保濕作用及持久性，能修復龜裂及唇紋，阻絕雙唇乾燥問題。

SAWAA x 團團 月相護唇膏聯名 限定款

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來自台灣的天然品牌SAWAA去年9月才剛上市，主張「找回肌膚原始的純淨美與自然清爽感」，加上文青風的包裝設計受到大家喜愛，其中月相護唇膏內含黃金藻萃取、摩洛哥堅果油、月桂酸，清爽的滋潤感，能提供雙唇保濕與舒緩乾燥唇肌。

京城之霜 豐蜜養潤護唇膏

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京城之霜推出這支豐蜜養潤護唇膏，使用親膚性佳的荷荷芭油、蜂蠟、維他命E等，質地細緻柔滑，還有甜點般的蜂蜜甜香交織著橙花淡香的微甜紓壓香氣，是一款可滋養乾燥粗糙的療癒系嫩唇膏，讓人一抹就愛上！