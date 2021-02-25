柯佳嬿：「保養不該是凍齡，而是活出當下最美的樣子！」

金鐘視后柯佳嬿2021年一月過完36歲生日，肌膚的好狀態被很多保養品牌相中，但她自己對保養的目的、目標自有一套想法，記者會上她除了分享保養秘訣，也透露很多療癒有感的人生觀，適合每個女孩做參考…

保養不該是凍齡，而是活出當下最美的樣子！

談保養方式前，柯佳嬿對保養的看法更值得與每個女孩分享，「我覺得現今社會大家彷彿都在追求青春永駐、甚至是凍齡回春，但我個人認為30世代如果一直努力回到20歲的狀態，過程是很辛苦、很有挫敗感的。」

每個階段都有不同的美麗，我只想當這個階段最好的，保養的目的也應該是讓自己在這個階段，活出屬於這個年紀的美麗。

最近很常聊到保養的話題，很多人都追求年輕，感觸頗多。年輕當然好，但不是只有年輕才是好。我們很常被期望看起來永遠年輕，只要發現身體或肌膚有哪裡不再像青春時的狀態，好像就會大家被否定，進而否定自己。

鼓吹年輕才是保養唯一的路很奇怪，因為我們每個人本來就不可能永遠年輕啊。

總有人說歲月對女人很殘酷，坦白說我覺得這句話傳達出來的扭曲價值觀才殘酷。歲月是很公平的，這個世界上最公平的就是時間，每個人都一樣。

長大跟變老明明是很正常自然的事情，是一個必然的過程，你我都在這條路上。

比起在意歲月流逝而感到焦慮，不如好好把握現在，試著正面樂觀去迎接未來，健康快樂的變老才是更重要的事。

人生每個階段有不同的美好，學著擁抱現階段的自己，不要去追求不屬於你這個階段的東西，那會很辛苦。

接受自己，欣賞自己，善待自己，我們只需要做自己年紀裡的最好。

我覺得逆齡不是人人都要努力變成18歲，我認為逆齡是要逆自己的齡。

膠原蛋白極胜肽時光飲，喝了以後不會讓你回到18歲，但是喝了以後狀態好，心情跟著好，心情好，狀態就更好，整個人閃閃發光。

謝謝W|ÉCLAT仙女飲，讓我擁有好膚況與好氣色，讓我擁有屬於自己的美。

真心推薦，雙18萬歲。

保養真的印證「付出會有收穫，勤勞會有回報」

「想見你」開拍前，柯佳嬿知道自己必須幾近零素顏的演出高中生橋段，「從知道那一刻起，我真的每天都認真保養，早晚會敷臉，保養品一定精華液、乳霜擦好擦滿。」成果是那陣子即使瘋狂拍戲，膚質也維持在極佳狀態，「化妝師每次來看我都說我妝很貼、不用補。」

「想見你」的經驗讓我意識到『皮膚真的需要養』，以前我以為的好，後來才發現原來還可以更好。」

拍攝「想見你」前，柯佳嬿自認肌膚狀態不錯，「但是當你努力去保養、嘗試新的保養品、保養方法後，你會發現肌膚還有進步空間。」「以前以為的好，其實還可以更好。」

最近受邀成為迪奧能量大使，柯佳嬿搶先體驗了《DIOR迪奧逆時能量特潤霜》，「30歲之後我保養一定會擦到霜，這樣肌膚才夠保濕。迪奧這罐霜雖然潤但卻很好吸收，香味也很療癒，我每次擦都把它當成一種享受。」

每一口飯好好吃，自然不會過量。

2021年一月柯佳嬿就滿36歲，面對代謝變慢這件事，柯佳嬿自有一套應對法，「年輕時性子急，拍戲時我可以十分鐘吃完一個便當。」但步入30歲，她開始學習放慢腳步

工作的時候好好工作、吃飯的時候就要好好吃飯

「人生真的不差這十幾分鐘」，好好吃每一口飯、吃飯的速度自然會變慢，細嚼慢嚥就不怕出現吃過量，胃很脹的狀態，身材也能保持住。

垃圾食物是必須的心靈保養

一直以來柯佳嬿被問到身材管理，總是秉持一貫的態度，「什麼都不要過度、剛剛好就好。」像是工作特別累、想吃炸物或甜點犒賞自己時，她一定會讓自己吃。

保養需要內外兼具，不好的食物是另類的心靈保養，不吃不開心，吃完開心這些都會反應在外表上。

不過，該有的小放縱有、平時柯佳嬿的飲食則走簡單清淡路線，多是吃蔬菜水果、食物的原型，調味也不會過鹹、過於重口味。

把今天過好，明天就會更好

2020年對很多人來說都很煎熬，柯佳嬿也在2020年失去小鬼這個好朋友，當我們問最後一題「2021年最想跟讀者分享的一句話」，她的回答是

不知道未來會怎麼，過去的已經過去了，我們能做的只有把握”現在這一刻”。把今天過好，明天就會更好；把眼前的事情做好，就是為未來做準備。

呼應她在FB上分享的「如果你問我（問一下拜託）幸福對現階段的我來說是什麼？我覺得，幸福是身體與心靈同步，能夠安住在眼前這一刻，不活在過去，也不活在未來。別去糾結是怎麼走到這裡的，你已經在這裡了，把腳下的路走好，就能抵達明天。前行的路途中，願我們都能認出自己。」

世間萬物的本質都是短暫的，快樂如此，痛苦亦是。所以快樂的時候好好珍惜，痛苦的時候告訴自己總會過去。人生就是風雨天晴不斷交替，沒有什麼了不起。

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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柯佳嬿：「幸福就是能夠安住在眼前這一刻，不活在過去，也不活在未來。」

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