凍卵、捐卵、打排卵針，會不會讓卵提早消耗光？

晚婚遲婚讓現代夫妻常常想生育卻生不出來，過了35歲之後，卵子更開始邁向老化，想要提早凍卵、或是正接受不孕治療的女性，甚至年輕女孩想捐卵，在面對不斷刺激卵巢排卵時，到底我們的卵子會不會很快用盡？一個女孩一生中，到底有幾顆卵？一個月排出一顆卵，如果都沒有受孕，卵是不是就浪費掉了？這對於正面臨做凍卵或是人工生殖的女性來說，卵的數量感覺是彌足珍貴。

一生的卵子到底有幾顆？

TFC台北婦產科生殖中心副院長何彥秉說：「完全不需要擔心卵子的數量夠不夠用，重點是卵子年輕與健康比較重要。」一個女生的卵，在一出生是女嬰時，身體裡面平均共有一百萬到兩百萬顆卵，一直到大約20歲左右，全部卵子的數量就剩下一萬顆，這是個自然凋零的過程。如果再細部的說明一下，當媽媽肚子懷了女嬰時，在20周左右，女嬰的卵就呈現半成品狀態，等待之後的細胞分裂，等到女嬰長到青春期之後，半成品的卵便被喚醒開始發育成熟，等待每個月排出。

以一個正常女性來說，在能夠正常排卵的生育年齡時，總共可以排出400顆卵，甚至到了更年期時，兩邊卵巢的卵子加起來還會有一千顆左右。所以，何彥秉副院長說：「每個月自然排出的卵，都是最健康有優勢的卵，不過，這些卵都是在一出生就存在的，所以，我才說女生如果越晚婚晚生，卵就越不年輕，這跟男生每兩三天即可製造出新鮮年輕的精子來說，相當不一樣。」

凍卵真的好嗎？

根據107年政府人工生殖分析報告中指出，台灣目前以35歲到38歲的不孕女性最多，甚至有越來越多逼近35歲的女性開始流行凍卵，估計每年都有20%的成長，不論是要凍卵或是人工受孕，都是短時間大量刺激卵泡成熟，是一個提前把卵拿出來使用的作用，並不會影響之後的排卵數量與品質。

凍卵就是趁卵還沒隨時間「更」老化之前，就先取出來冷凍，防止繼續老化的一個方法。許多適婚或是正當生育年齡的女生，若來沒有適合對象，不妨先將卵取出冷凍，為未來做好準備。目前會實際付出行動凍卵的女性，大多是高收入的高知識份子，甚至30歲出頭左右，就已有提早凍卵的意識。TFC台北婦產科生殖中心副院長何彥秉說：「每個女生應該是要把卵顧好，反而不是子宮。」沒有健康的卵，在生育上還是免談。2014年瑞典曾經發表過一個研究，把捐贈的子宮移植到沒有子宮的人身上，10個就有7、8個女性成功懷孕最後剖產出女嬰，而且這些都是媽媽捐贈子宮給女兒的案例。何彥秉認為子宮在45歲之前狀況應該都是不錯可以生育，但卵子在超過35歲之後，就每況愈下，所以，現在的凍卵技術，就是給每個女生一個生育保險、人生的主動生育權利。

如何養好卵，提升卵品質

卵子既然在一出生就註定，要讓卵返老還童變好是不太可能，只能讓它不要快速變差。TFC台北婦產科診所生殖中心主治醫師曾啟瑞說：「我們針對許多不孕症女性做研究，發現塑化劑、戴奧辛、雙酚Ａ、殺蟲劑、放射線牙科、甚至健康檢查、電腦斷層，都會影響卵的品質。」飽和脂肪酸就不好，讓身體老化，像是麥當勞薯條，抗氧化劑。熬夜會製造很多自由基，過度產生會侵害細胞的粒線體，所以油炸的東西必須要少吃、路邊攤來歷不明的食物不要吃。許多化妝品保養品也含有塑化劑、定香劑、穩定劑、乳液啊、化妝品裡的添加物、兒童玩具等等，都會影響到生育問題。

※ BY YVONNE WANG

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