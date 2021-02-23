除舊佈新3步驟幫肌膚「開工」　重整無光澤、不吃妝的粗糙膚觸

過年時天天熬夜打牌追劇，忙碌到疏於保養，在開心過後，卻發現自己的皮膚黯淡無光甚至面帶倦容？回到工作崗位上，皮膚也該來場完善的保養收心操，替肌膚除舊佈新，重整無光澤、不吃妝的粗糙膚觸，讓吸收力「開工」，展現健康平衡的狀態，才能好好面對不同挑戰。

3步驟幫肌膚開工：

Step 1：溫和角質調理

洗臉時加入適量角質調理霜，與洗面乳充分融合後輕柔使用，溫和去除老廢角質，可改善暗沈，讓肌膚好好深呼吸！冬季若怕去角質造成肌膚乾燥，非常推薦使用此種溫和去角質調和法。調和後呈現濃稠乳狀質地，幫助進行物理去角質作用。

Step 2：泥膜深層清潔

過年日夜顛倒，老是長時間盯著電視追劇，讓皮膚失去代謝力，暗沉又蠟黃，清潔後先使用保濕噴霧讓臉部持續保濕，同時厚敷泥膜幫毛孔大掃除，幫助深層清潔帶走每日毛孔中的髒污；冬季使用泥狀面膜容易有緊繃感，建議調和可被水乳化的潔面油一起敷臉，防止泥膜變得太乾。

Step 3：強化保濕，幾滴精華油讓乳液／乳霜升級

保濕是保養必備的重要步驟，在使用完泥膜的後續要做好保濕工作，才能保持水嫩彈潤，除了使用化妝水和精華補水，也非常推薦加入幾滴精華油調和，幫助保護肌膚，且肌膚是親脂性，有一點油會更好吸收，早晨妝前保養加上精露也可增加肌膚光澤。

推薦保養：

Aesop 輕柔潔面乳、純淨滋潤去角質霜

輕柔潔面乳含有以舒緩功效著稱的植物成分，洗後膚觸柔軟水嫩；純淨滋潤去角質霜用於清潔護理撓孔，蘊含蘊含保濕草本成分、肌膚軟化成分，以及具有舒緩功效的洋甘菊油與薰衣草油，能幫助柔軟肌膚並為肌膚增添清爽的光澤。

Sukin超級綠臉部角質調理霜、超級綠臉部淨化滋養泥膜

Sukin超級綠臉部角質調理霜可以輕柔地清潔肌膚角質，讓肌膚呈現透亮光澤、去除髒污；超級綠臉部淨化滋養泥膜含有枸杞、酪梨的滋養成分，塗抹在清潔後的臉部和頸部，15分鐘後用溫水和毛巾洗淨，有助維持肌膚健康。

THE BODY SHOP 極緻活顏抗老防護噴霧、極緻活顏去角質更新液

極緻活顏抗老防護噴霧是凝膠水霧質地，清爽好吸收，能迅速補水，使肌膚維持水潤澎彈；極緻活顏去角質更新液新添加雪絨花、海茴香及海刺芹3大植物來源成分，以及辣木籽油，搭配按摩可清除肌膚上殘留的髒汙，讓膚質勻淨透亮。

I DEW CARE瑜珈喵喵辣木油淨化精華、瑜珈喵喵魚腥草淨化泥膜

瑜伽喵喵系列有3步驟，魚腥草潔面乳內含藥草之王魚腥草、植物油霸主大麻籽油及松樹皮萃取，兼具清潔力和保濕力；辣木油淨化精華訴求滋潤肌膚及舒緩不穩定膚況，輕盈的水感質地，上臉不黏膩，能補充肌膚所需油脂，達到皮脂平衡；最後是淨化泥膜，裡頭有滿滿植萃，能清潔毛孔再鎮靜舒緩！