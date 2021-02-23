自然神隱萬年黑眼圈！保濕不乾又超遮的「神級遮瑕筆」推薦

雖然皮膚看起來膚況不錯，但總是會有一些小瑕疵，最容易讓臉色看起來疲憊的就是眼下黑眼圈、淚溝和眼袋，怎麼看都覺得沒精神，想要遮瑕卻又越遮越厚，甚至讓妝感顯髒、顯細紋，這次就奉上黑眼圈遮瑕技巧，教你遮的自然又持久，再加碼推薦新品，不妨參考一下！

眼下肌膚偏薄，建議下手時不要太重，以少量的方式從最下方慢慢往上遮，先進行黑眼圈遮瑕校色，再用亮一點的顏色進行提亮，若覺得修飾力不夠再進行疊擦第二層，否則一開始過於厚重反而容易出現脫妝、粉底卡細紋的情形，妝感也不自然。

另外，上妝手勢也須注意，建議以手指輕輕點壓的方式匀開遮瑕膏，這樣遮瑕度更高，因為用拉扯的方式推開，不僅容易長出細紋，也可能把刷好的遮瑕抹掉，降低遮瑕效果，而細節處可以用美妝蛋或蜜粉刷修飾，最後用少許的蜜粉定妝即可。

遮瑕推薦：

LAURA MERCIER 煥顏雙色遮瑕筆

蘿拉蜜思推出雙頭設計的煥顏雙色遮瑕筆，實在是太方便啦！一邊能針對臉部遮瑕，柔焦痘疤、斑點瑕疵，另一邊可以用來校正黑眼圈、淚溝，提亮眼下區域，特別的是霧面乳霜質地，延展性極佳，輕盈且遮瑕度高，而且抗水防汗，能長時間保濕不乾澀，還貼心一口氣推出16款色選，滿足各種肌膚色調。

迪奧 超完美持久遮瑕乳

迪奧超完美持久遮瑕乳也是主打質地輕盈保濕好延展，用量很省，不乾又好推，而且不會厚粉，眼下偏乾也不太卡紋呢！只不過刷頭偏大隻，要小心用量，也建議可以等稍微乾一點點再「點開」，妝感會更持久喔！一共有10款色選，其中「#00 色選」，不僅能單獨使用提亮膚色，更可與粉底液調合，創造符合自己膚色的底妝。

倩碧 超激光勻淨白遮瑕擦擦筆

這款是輕盈、無油的霜狀質地遮瑕，能帶來中度至高度的遮瑕力，乾了之後偏霧面，而特別的是，塗抹刷頭附有兩種工具，一端是沾取遮瑕的刷頭，另一端是可推勻遮瑕膏的彈性柔焦海棉，可用來輕拍、均勻推開遮瑕膏，根本是攜帶型美妝蛋，設計成斜角形狀還可針對局部區塊遮瑕呢！

RMK 透光遮瑕筆

如果屬於乾性肌膚，又害怕疊擦很多層會顯厚重，比較喜歡更自然的妝感，RMK透光遮瑕筆或許很適合你，它有滿滿的保濕及植物油成分，質地水感薄透，卻兼具遮瑕力，能夠融入肌膚的凹凸處，增添眼下的明亮感，而且妝感自然且輕盈，表情紋多的人也不易卡紋喔！