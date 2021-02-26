編輯推薦急救面膜TOP 10！乾肌、油肌、敏感肌怎麼選？

每天急著上班外出，下班又得趕約會飯局，忙了一整天連留給肌膚休息、充電的時間都沒有該怎麼辦呢？生活匆忙的妳，想要養肌其實也不必花大把時間！只要備著一款「急救面膜」就足夠！快來看看編輯推薦的急救面膜TOP10！最快只要60秒就能讓妳的皮膚煥然一新！

DIOR



DIOR迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜 75ml，NT$2,450

你相信嗎？再麻煩的狀況肌膚，只要花60秒就能化解！這個神仙級隊友不是別人，正是這款DIOR美肌瞬效面膜！粉紅色的水凝質地接觸到肌膚就會化成白色的乳霜狀，不只兼具保濕更能提亮、溫和代謝角質，滿滿的抗老成分煥妍草萃取注入，一早的粗糙紋理立刻消失無蹤！

CHANEL



CHANEL香奈兒深海精萃清潔面膜 75ml，NT$1,830

若你是有著泛油光、毛孔粗大問題的肌膚，那麼上妝前千萬別錯過它！香奈兒深海精萃清潔面膜最特別之處在於，它有兩種用法！每天妝前薄敷可以作為保濕、急救使用，而每週花個10分鐘厚敷一下，還能替你深層清潔、有效去角質！不光是因為成分中富含能吸油吸髒汙的法國高嶺土，還富有具修復、調節油水平衡的西番蓮萃取，使用完膚觸就像BABY一樣柔軟有光澤。

YSL



限量 YSL 金緻奢華賦活精華面膜 15g 6片，NT$7,700

對包裝於內容物相當講究的YSL，頂級保養系列也是貴婦們的私房回購名單之一！除了熟女姊姊們最熟悉的賦活精華乳霜，YSL金緻奢華賦活系列更加碼推出黃金精華面膜！延續YSL先生對布料，將伸展台上的絲絨華服觸感融入面膜布，一片面膜終究富含滿滿30天份的乳霜以及15倍藏紅花濃縮精萃，作為換季急救養膚再適合不過。

CLINIQUE



倩碧全能淨化深呼吸面膜100ml，NT$1,250

總是很體貼敏弱肌膚的倩碧，不只萬用保濕霜水磁場值得投資，想要拯救你的大爛臉，今年妳還需要它！這款適合所有膚質使用的全能淨化深呼吸面膜，成分中有著能控油、調理的活性竹炭和高嶺土配方，不僅能深層清潔、代謝角質，更能在肌膚表層形成防護膜，不管是猖狂油肌的出油問題，又或者季節轉換的敏感刺激，有了它通通不用怕！

ESTEE LAUDER



ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 特潤雙層超導修護面膜4 片裝，NT$3,300

忙碌了一整週，休假時的ME TIME千萬別虧待自己！雅詩蘭黛銷售No.1的修護保養妳鐵定不陌生～這款含有著滿滿半瓶超級精華的－特潤雙層超導修護面膜，採獨特得內外雙層設計，細緻纖維面料貼近肌膚，而外頭則有著金屬微壓鉑膜將滋養完整封存！一週使用一次，就能擁有強效保養一整週的超值感受，別說毛孔都不見，連乾紋老態都藏起來。

SK-II



SK-II 青春敷面膜6pc，NT$2,750

青春露的魅力無人能及，那一用就會上癮的嫩膚感受，更從媽媽紅到少女圈！而這款以青春露核心靈魂成分PITERA以及50多種活性配方為核心的－青春敷面膜，使用起來清爽、舒適、不帶黏膩感，敷完能即刻感受到肌膚變得水潤，充滿光澤！讓它也有著「男友面膜」的稱號呢！

AESOP



Aesop香芹籽抗氧化清潔面膜，NT$1,350

妳也在找吸塵器等級的粉刺面膜嗎？別找了～它就在這裡！Aesop家的香芹籽系列向來賣得很好，原因在於它能有效調理肌膚膚況，穩定水平衡！其中這款有著黏土狀觸感的香芹籽抗氧化清潔面膜，不光只能對付油性肌膚的出油、粉刺毛病，乾性肌膚的乾紋也能一併瓦解。

RMK



RMK煥膚美肌面膜組 6入 NT$1,600_CI（22ｍL×1片）／ R（28ｍL×1片）二款各3包

疲憊了大半年，身體累了，肌膚也好想好好紓壓度個假！RMK看準肌膚疲勞的問題，以100% 棉籽絨製成面膜，觸感柔軟親膚就像抱著小被被入睡一樣，令人安心！而面膜中的保濕精華植萃保濕精華，清爽、黏膩，還帶有淡淡草本香！睡前來上一片，連心靈都能被治癒。

GIVENCHY



GIVENCHY 紀梵希花漾奇肌亮采面膜75ml，NT$2250

早上急著出門，晚上趕著約會，好像時間總是不夠用，沒辦法好好急救一下自己的爛皮膚～親愛的想要讓肌膚保養加速，其實可以不用花大把時間！紀梵希今年新推出的這款亮采面膜，除了添加明星成分「花漾光采複合物」與玫瑰金光澤微粒能有效提亮肌膚，5分鐘即刻有效的特性，更讓忙碌的上班族洗澡時也能有效率地做好保養！

ORIGINS



ORIGINS 品木宣言 天生麗質粉美肌面膜，NT$900

天然意識抬頭，肌膚也要開始吃素！主打純素配方的品木宣言，面膜更是當家的業績扛霸子，其中這款以柳蘭、蜂蜜與蜂蠟為核心成分的美肌面膜，也是保養控口中的「初戀面膜」！不只粉紅色的奶霜外型療癒又迷人，那柔軟的觸感敷上肌膚，只要十分鐘即可保濕兼具清潔，找回母胎般的白皙水煮蛋肌。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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