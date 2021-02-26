5大人氣款保濕卸妝膏大評比！「這款」紅翻日本，想買到得靠運氣

天氣濕度一變，卸妝保養就讓人好頭疼！妳也是害怕卸妝清潔越洗越乾的人嗎？別再執著卸妝水啦～快試試超保濕的卸妝膏／霜吧！這集【神儂實驗室】不藏私公開儂編日常的愛用清單！精選了五款在社群論壇上超有人氣的保濕卸妝膏做評比～不只每一款的使用感受皆有高段班的水準，更是儂編自己的口碑款！到底哪些是清潔控必投資的？快來看看吧！

SHIRO



SHIRO 海棠卸妝膏

想必你也對今年SHIRO大舉登台的消息感到興奮不已吧！這個來自日本北海道的天然保養品牌，不只外型設計簡約時髦，使用上更是讓日本女生嘖嘖讚賞毫無負評！而總是不說假話的儂編也連續使用半個月，發現這款卸妝膏的質地很特別，輕摸是硬硬的固態膏體，透過手溫搓揉它就會化成綠豆沙般的綿密觸感！滿滿的植物精油是它的清潔力核心，搭配清水按摩搓揉可以卸除75%以上的彩妝，重點是它的香味超療癒！超紓壓的草本香瀰漫一整天的壞心情都跑光光！

評分：★★★★★

卸妝力：★★★★☆

DARPHIN



DARPHIN 花梨木按摩潔面膏

再來第二款，或許對於資深保養控們皆不陌生！就是這款來自精油天后DARPHIN的花梨木按摩潔面膏！雖然相較於其他款，它的價格稍微高一些，但若妳也是精油香氛控的話，肯定會一試成主顧！都說了DARPHIN以精油聞名，卸妝膏內也是以天然植物精油為主要基底（也是清潔主力），使用起來，它的觸感就像是快溶化的果凍，質地較油潤一些，但洗卸後的保濕力很強！對於彩妝的”瞬間卸淨效果”雖然僅僅只有3.5顆星，但慢慢多按摩30秒-1分鐘，依舊能戒除全臉殘妝！很適合喜歡慢工出細活的水水喔～

評分：★★★★☆（洗完後還是有些油感殘留歐～）

卸妝力：★★★☆☆

REN



REN 純萃柔膚3效卸妝凝膠

第三款則是儂編意外發現的超好用黑馬！同樣主打100%天然純淨配方的瑞典品牌REN旗下這款卸妝凝膠可說是儂編的旅行好夥伴呢！軟管狀的洗面乳設計輕巧好攜帶，而屬於紮實凝膠質地的它，塗抹起來富有黏感但不會厚重，重點是清潔力超強！有著三種植物精油的輔助，讓它的黏性中又保有油感，一次就能卸除頑固防水彩妝，外出攜帶絕對萬無一失！小小缺點是，由於它的成份樸實，沒有紓壓的香氣，選購前記得先去櫃點試試味道呦！

評分：★★★★☆（儂編還是愛香香的保養吶～）

卸妝力：★★★★★

佳麗寶SUI SAI



佳麗寶SUI SAI 毛孔淨透潔顏凍

看到佳麗寶SUI SAI是不是聯想到什麼啦？沒錯，就是市場上銷售千萬顆的酵素洗顏粉！這款源自同家族系列的毛孔淨透潔顏凍的實力也毫不遜色！如流質果凍般的凍凝質地，觸感清爽、敷處輕盈沒有油膩感，就像拿著超高濃度保濕精華洗臉一樣，清潔過程很舒適且兼具保濕力！不過可惜的是，由於它成分中含的油分較少，因此瞬間卸妝效果沒有前幾款優秀，但若是將它用來卸除底妝又或者作為二次清潔使用也是很好的選擇！

評分：★★★★☆（洗後帶有陣陣涼感～似乎比較適合夏天）

卸妝力：★★★★☆

牛爾NARUKO



NARUKO牛爾 果萃酵素卸妝霜

前面幾款的價格讓妳猶豫不決嗎？口袋稍淺的妳，還可以選擇這一款！牛爾家的清潔產品向來都是儂編的愛用款，清爽、溫和且無油感，很適合痘痘肌和油肌使用！而這款果萃酵素卸妝霜同樣如此！以鮮果酵素為核心配方，清潔時還有淡淡果香，搭配那乳霜般的輕盈觸感，不誇張！那卸淨效果真的媲美卸妝油！雖是卸妝霜卻不會留有油膩感，反而搓一搓就會化為乳水，清水一沖就可洗掉～話說儂編至今已經默默掏空兩罐了呢＞＜

評分：★★★★★

卸妝力：★★★★★

【神儂小檔案】

膚質 : 中性/T字部位偏油/沒有過敏問題

髮質 : 大自然捲/粗硬毛躁/有定期燙整的習慣/頭皮中性偏油

實測結果為個人主觀感受，根據不同膚況/髮質效果可能不盡相同！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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