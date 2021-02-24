從身體小毛病檢視健康問題！醫師提出月經異常可能有的6種婦科疾病

妳也是這樣嗎？難過的時候買雙鞋、壓力太大的話買個包，身心不痛快就吞顆止痛藥再去做全身按摩，但面對一直靜靜陪妳努力工作、用力生活的身體出現狀況時，總習慣一忽略、二拖延…，身體只有一個，請溫柔仔細地傾聽它的聲音。

女性從20歲開始，可能患有各種病症，不論是時常發作的頭痛、肩頸痛、腰背痛，還是乳房硬塊痛、生理期血量異常等，我們不僅「習以為常」，甚至還想辦法一忍再忍，與之共處。日本醫學博士內山明好，就針對婦科疾病提出詳細解說，教妳從「已經出現的小毛病」開始檢測，揪出身體狀況，及早發現問題才能趁早治療。

造成無數困擾的月經異常

月經不順、不正常出血為一般常見於婦科患者的共通症狀。絕不可輕忽那一、兩次的不正常出血。

疾病／01

症狀1 每個月生理期前1週左右，身體狀態就變差且會焦慮不安。

症狀2 症狀隨著生理期開始而減輕、改善。

發展程度 ★★☆

病名：經前症候群（PMS）

大腦無法完全處理荷爾蒙的急速分泌

約在月經開始前1週左右，身心都會出現各種變化。例如：感覺下腹部脹脹的，穿衣服時覺得腰圍緊了一點；食量沒有增加，體重卻多了2∼3kg；無緣由地想要吃甜食。隨著年紀增加，症狀會愈明顯。

DATA

好發年齡：20～50歲

好發率：有月經的女性中占20∼50%

門診科別：婦科

原因：大腦無法完全應付因月經週期而產生變化的黃體素分泌量。容易發生在一絲不苟的人、完美主義的人身上，個性會影響症狀。

補充：體重增加的目的，是為了要補充因出血造成的營養不足，將水分、鹽分儲存在細胞中，延遲脂肪的代謝。這也是黃體素的作用。

容易誤認的疾病：PMS症狀之中，精神性症狀較強烈的稱為「經前不悅症」。在國外被認為是憂鬱症之一。

其他症狀 乳房：乳房腫脹，而且會痛；心：因為芝麻小事就生氣、想哭，情緒變化劇烈。

KEY WORD 黃體素

月經前2週開始，分泌量急速增加。具有使子宮內膜增厚，讓受精卵容易著床、體溫上升的功能。

疾病／02

症狀1 生理期的頭2天，下腹部痛到無法站立。

症狀2 止痛藥吃了也沒效，反而愈睡愈痛。

發展程度 ★★★

病名：月經困難症（生理痛）

子宮劇烈收縮產生的疼痛

月經困難症是指強烈的生理痛，會對工作等生活造成難處，比起一般生理痛更為嚴重。其中，下腹部痛是最常出現的症狀，通常也會伴隨腰痛、想吐、貧血、發熱等，有時還會持續4天以上。

DATA

好發年齡：10～40歲

好發率：–

門診科別：婦科

原因：沒有病兆的原發性生理痛是月經來時分泌的前列腺素所造成。有病兆的續發性生理痛的原因是子宮內膜異位症、子宮肌瘤等疾病。

補充：生理痛幾乎都是原發性的。因為前列腺素分泌過剩，造成子宮強烈收縮，所以下腹部才會有刺痛感。

容易誤認的疾病：症狀的輕重程度無法用數值來表示。因此，很難和一般的經痛做區分。

其他症狀頭：有的人也會頭痛、暈眩。

心：因為疼痛難耐造成精神狀態的不穩定。

KEY WORD 前列腺素

月經時從子宮內膜分泌的生理活性物質。具有使子宮收縮，將不需要的黏膜連同血液排出體外的功能。

疾病／03

症狀1 月經不是1個月以上沒來，就是1個月來2次。

症狀2 出血量少，滴滴答答地持續8天以上。

發展程度 ★★☆

病名：卵巢功能不全

病名：無排卵性月經

沒有排卵就不會懷孕

同時會引起生理不順。卵巢功能不全的症狀是出血持續1週以上、月經週期的時間很長等，一旦惡化可能會造成沒有排卵。無排卵性月經是指有月經但是沒有排卵的狀態。也會出現月經頻發或月經稀發的症狀。

DATA

好發年齡：10～40歲

好發率：–

門診科別：婦科

原因：幾乎都是荷爾蒙失調所致。也可能是因為多囊性卵巢症候群或高泌乳激素血症而引起。

疾病／04

症狀1 生理痛比上次和緩，出血量也減少。

症狀2 在生理期預定日的2週前就開始出血。

發展程度 ★★☆

病名：黃體功能不全

並非經期的不舒服症狀減輕

有助於懷孕的黃體素，其分泌量變得不穩定。約在生理期預定日的2週前開始出血，且是持續的少量出血。通常月經前（黃體期）會有的乳房腫脹、身體發熱等症狀也都沒有出現。

DATA

好發年齡：10～50歲

好發率：–

門診科別：婦科

原因：黃體素的分泌量被卵巢內黃體的功能所左右。雖然引起黃體功能不全的原因不明，但可能和心理疲勞、抽煙而誘發症狀有關。

疾病／05

症狀1 月經沒來，多半有39天以上的空窗。

症狀2 胸部、人中的體毛濃密。臉或背上的痘痘增加。

發展程度 ★★★

病名：多囊性卵巢症候群

有很多卵泡聚積在卵巢裡

通常，卵巢中的卵泡每個月只有1個會發育成熟。可是，有許多卵泡成長但沒有成熟（排卵）而累積在卵巢裡面時，便形成無排卵性月經。除了沒有月經、月經間隔很久之外，男性荷爾蒙會增加，體毛也會變濃密。

DATA

好發年齡：20～50歲

好發率：每20人中有1人

門診科別：婦科

原因：黃體化激素分泌過剩而產生的卵泡發育問題，以及胰臟分泌的胰島素量增加使得排卵功能下降所致。

疾病／06

症狀1 沒有懷孕生產，乳房卻分泌乳汁。

症狀2 月經沒按時間來，有39天以上的空窗。

發展程度 ★★★

病名：高泌乳激素血症

不是子宮疾病，是大腦長腫瘤

為打造生產後的身體而分泌的泌乳激素，其分泌過剩的疾病。因而引起無月經或無排卵症狀。會出現1年裡月經只來幾次，沒有懷孕卻有母乳等症狀。基礎體溫分不出低溫期和高溫期，曲線呈現平坦的狀態。

DATA

好發年齡：20～50歲

好發率：–

門診科別：婦科

原因：製造泌乳激素的腦下垂體長了腫瘤而誘發症狀。此外，服用抗憂鬱藥、避孕藥也是造成荷爾蒙失調的原因之一。

本文整理自／蘋果屋《揪出小毛病！女生愛自己 身體大檢查》作者：内山明好

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