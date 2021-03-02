盤點2021話題嫩白保養TOP 7！擺脫膚色不均、養成發光美肌

保養肌膚除了講求保濕之外，能夠透亮不暗沈也是不少人所追求的，以下就為大家帶來2021最新去黃提亮有解的話題嫩白保養盤點，一起來看看迪奧、黛珂、歐舒丹、嬌蘭、伊麗莎白雅頓、Melvita蜜葳特以及VALMONT都推出了哪些新品吧！

迪奧 雪晶靈極亮光采精華

迪奧雪晶靈極亮光采精華融合新升級的雪絨花複合物、調控油水平衡的鋅成分，以及維他命C與冰河水，訴求達到透亮、舒緩、細緻以及使膚觸柔嫩清爽的功效，幫助對抗肌膚因外在環境而誘發的暗沈問題，使透亮度以及明亮度提升，實現無瑕透光肌。

嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光精露

嬌蘭全新的蘭鑽氧蘊極光精露又稱為＃白玉水，裡頭注入了保濕超強的石斛蘭成分以及亮白胜肽，不僅能為肌膚補水、鎖水，更可幫助改善膚色不均，特別的是還含有玫瑰果萃取物，主打可以淨化毛孔、細緻膚觸，而且質地輕盈，使用方式搭配化妝棉擦拭或是濕敷都行，長期下來能夠感到肌膚真的漸漸地容光煥發！

伊麗莎白雅頓 光纖鑽白積雪草煥亮精露

伊麗莎白雅頓專為亞洲肌膚設計光纖鑽白積雪草煥亮精露，採用獨特的雙層設計，上層綠色是天然滋養油，下層粉膚色部分主打溫和修復，促進皮膚代謝，另含有維他命B3、白芷根、維他命C、合歡樹以及積雪草成分，使用前搖一搖，直接拍於臉上，能使肌膚充滿光澤，同時均勻膚色，打造自帶美肌濾鏡效果。

黛珂 立妍光塑美白系列

黛珂立妍光塑系列主打亮白以及抗老，一次推出淨白乳、淨白露和淨白霜，以美白有效成分（維他命c、麴酸等）搭配美容成分（野薔薇果淬取液、人參根淬取液、三肽膠原蛋白等）維持肌膚水潤柔嫩，實現由內而外透出的嫩白膚質，還有奢華的玫瑰香氣搭配清新橙花香氣點綴，使用時可感受到舒緩又療癒。

歐舒丹 白皇后系列

歐舒丹全新升級白皇后系列，以核心成分繡線菊萃取結合白桑根精萃，更添加草本萃取複方精華甘草及黃岑精萃和維他命 C 衍生物，為勻亮膚色神助攻，讓肌膚更加淨白透亮，共有淨白保濕噴霧、淨白晶露、淨白精萃、淨白凝霜等，不只是提升肌膚明亮度，同時能舒緩鎮定，恢復好氣色。

Melvita蜜葳特 百合花姸亮白 4D 凝霜

蜜葳特推出全新升級百合花姸亮白4D凝霜，除了有此系列經典雙百合成分，這次新加入有機日本紫珠萃取精華，幫助對抗色素沉澱與膠原蛋白流失、老化鬆弛等問題，同時使膚觸細緻柔嫩。此外，百合花姸亮白雙效露有大容量包裝了，其輕油質地不粘膩可作為居家酸類煥膚保養使用，能加強肌膚保濕，提升澎潤感。

VALMONT 肌密防禦活氧泡泡面膜

VALMONT肌密防禦活氧泡泡面膜成分包括金蓮花萃取物、瑞士蘋果精華，每顆膠囊都有珍貴活氧成分，主打改善肌膚暗黃問題，能為肌膚代謝不良雜質，使用方式直接塗抹於肌膚上，會從乳霜質地轉化成柔滑的泡沫質地，還有如跳跳糖般的聲響很療癒，每次只要敷10分鐘，再用清水沖洗掉或是搭配化妝棉擦拭，能幫助肌膚恢復細、嫩、亮。