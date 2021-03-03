別浪費花出去的錢！掌握「正確塗抹手法」加倍保養吸收、緊緻輪廓有感

美容師都說，上完化妝水、精華液後搭配掌心輕按，對於提升保養吸收力有正向的幫助，也能提高活性成分的滲透率，而作為最後保養程序的乳霜、乳液更是重點，若你只是單純的把保養品抹在臉上就太浪費了，別辜負花出去的金錢，以下就分享該如何提升保養品吸收，還能緊緻輪廓線的塗抹及按摩方法，一起看看！

首先將化妝水浸濕化妝棉，由下往上擦拭臉部（下巴往耳垂、鼻頭往耳中，眼頭往太陽穴，額頭往太陽穴方向移動），接著用掌心輕按吸收；再來塗抹精華液，可以利用指腹點壓在額頭、兩頰、鼻子、下巴處，由內向外匀開，再用手掌包覆臉頰適當按壓，幫助吸收滲透，若是質地比較濃稠，手勢盡量不要打圈畫圓，以免起屑。

最後乳液、乳霜同樣以「不拉扯肌膚紋路」的力道按摩，先擠在手掌心均勻推開並搓熱後，按壓於全臉和頸部，利用雙手輕輕推按，臉頰由下往上，額頭則橫向從中間推至太陽穴，避免擠出抬頭紋，最後同樣掌心包覆，能讓保養成分加倍貼膚。提醒所有的保養步驟，都要帶到頸部以及耳後，細節也需要細心呵護喔！

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加碼分享提升緊緻效果的按摩手法，在擦完乳液、乳霜類後，可以趁著保養成分還未完全吸收，利用按摩工具推按臉部肌膚。

蝶式喚活：將按摩板浸泡冷水以活化肌膚循環，由下巴為起點繞過唇周至鼻翼，再滑過兩頰至眼角，重複動作至左右兩側肌膚。

三道緊提：由下巴至耳下滑動按摩緊提下顎線條；由內而外按摩兩頰緊提兩頰線條；由眉頭至眉尾滑動按摩緊提眉骨線條。

彈力釋壓：將按摩版加溫以釋放肌肉壓力，一手固定下顎線末端/耳際位置，另一手由下而上，如挖匙動作般彈拉釋放兩頰緊繃肌肉；以下巴中心為起點，向下滑動至頸部中央。

保養推薦：

DARPHIN 深海翡翠魚子緊緻精華霜

DARPHIN首創訂製三種不同質地的精油乳霜，極親膚的精油乳霜質地，能一抹瞬間融化，幫助肌膚散發彈嫩光澤。精華霜添加猴麵包樹籽油，成就完美潤澤；豐潤霜選用乳油木果油，注入加倍滋養；水潤霜以美膚蕓薹籽油，帶來輕盈滲透。3/1上市起 50ml 正貨內限量加贈美妍板，可貼合臉頸曲線外，尖端還能按壓肌膚穴點，不只舒壓，搭配按摩滑動能幫助緊緻輪廓線。

香緹卡 五月玫瑰花妍乳霜

不含油的保濕配方，加上果凍般的質地，輕抹即化為水狀迅速吸收，且富含維他命C、植物萃取精華及淨白成分，能發揮均勻膚色及提亮功效，還能達到鎮定修護，舒緩換季的乾癢泛紅，當然，許多人也很愛它有讓人感到愉悅的清新淡雅香氣，在護膚的同時也讓心靈放鬆。為了回饋鐵粉，品牌於3/5-3/15有第二件半價活動。

資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳

2021年資生堂激抗痕系列再添生力軍，其中激抗痕亮采緊緻精華內含植物萃取精華，質地水潤輕盈，訴求讓肌膚提升澎潤感，以及改善暗沈等困擾，早晚塗抹並搭配臉部按摩，有助重拾V型臉；激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳則是針對眼睛下方、眼尾、法令紋和嘴角紋路做調理，配合按摩使用打造俏顏美肌。

GIORGIO ARMANI 黑曜岩新生奇蹟修護乳

GIORGIO ARMANI首創水狀乳液質地的黑曜岩新生奇蹟修護乳，含有穩定肌膚成分和補水成分，調和成最佳油水比例，再經過膚溫由水狀轉換成乳狀質地，絕佳的潤澤保濕度，清爽不粘膩，不僅好吸收，同時能幫助皮膚恢復光澤、使膚觸變柔嫩，更能在肌膚表面形成保水薄膜，維持肌膚鎖水度，將於3/15上市。

怡麗絲爾 彈潤時控精粹

最後精華的部分推薦怡麗絲爾新推出的彈潤時控精粹，它的質地具有拉絲感，能完整包覆肌膚，在表層形成保護膜，為肌膚注入澎彈力，守住完美側臉的45度角，而且質地清爽好推，吸收快速不殘留黏膩感，搭配手掌包覆臉頰提拉推按，能夠幫助肌膚達到更好的豐潤緊實感。