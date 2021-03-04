根本沒變！43歲金喜善曝光學生照　靠私藏「敷臉好物」養出凍齡肌

43歲「逆齡女神」金喜善縱橫韓國演藝界近30年，即使早已嫁為人妻邁入中年，但歲月似乎從未在她身上留下任何痕跡，依舊保有年輕如昔的青春面貌與苗條身材，與同時期出道的女藝人相比，金喜善始終逆齡而引起不少話題，她也透露都靠奇異果管理膚質。金喜善在新作《我的愛麗絲》中，一人分飾兩角的演技與模樣，更是讓人驚豔。

金喜善在《愛麗絲》中，與小10歲的周元首搭檔演出，演技大挑戰一人分飾兩角，分別為31歲的物理系教授尹泰伊，以及參與建構名為「愛麗絲」時間旅行系統的42歲女科學家朴宣怜，值得一提的是，她劇中穿越時空扮演清純女大學生的模樣，讓大家驚豔聲連連，更被說是吃了「防腐劑」的美女，始終永保青春、美貌如昔。

金喜善受訪常被問到，16歲出道迄今已快邁入30個年頭，外貌身形始終維持最佳狀態，如何永保青春的祕訣？她總是四兩撥千斤輕鬆回答，因自己的皮膚比較敏感脆弱，因此平常出門時，防曬做得確實，如果剛好拍攝外景，上妝就會讓皮膚泛紅過敏，所以對皮膚管理相當重視，在家裡常把冰箱裡面的奇異果拿出來搗碎磨成泥，做成面膜均勻地敷在臉上數分鐘，同時也達到冰鎮皮膚穩定的效果。

金喜善也熱愛運動，特別偏好有助於體型雕塑的伸展運動，平常只要不拍戲，一有空閒一定會抽空上健身房，也會騎腳踏車活動筋骨。她表示，雖然運動的強度不算高，但不管如何都會讓自己充滿活力，保持運動促進體內循環，同時也讓身形線條更加緊實，有時候背劇本時，還會騎著腳踏車機邊騎邊背，反而能讓自己頭腦更加靈活，記憶力更好。《我的愛麗絲》3月9日起，平日晚間8到10點在衛視中文台播出。

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