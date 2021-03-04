小S拍照從不套濾鏡！能有好膚質，是因為她堅持這些保養好習慣

在人生不同階段都勇於展現各種面貌，小S徐熙娣身為令人激賞的全方位女星，對保養、身材的管理總是完美，每次現身一定驚豔全場，不過，私底下的她其實非常自然派，談起保養之道，並不汲汲營營，都是內化成成自然的習慣，去年邁入4字頭，問她對20、30、40歲的女生各有何看法，她的真心諫言非常適合推薦給所有女孩。

< 小S給20、30、40歲女人的一句建議>

♥20歲的女生，什麼都不要怕，像我那時候在主持娛樂百分百，那是我最瘋狂的時候，什麼都不怕、什麼話都敢講，當然也因此闖出了很多禍，但如果你人生不闖一點禍，又怎麼知道什麼事是對、什麼事是錯的。

♥30歲要明確知道自己是什麼樣的人，不要輕易的被他人影響，憑著自己的良知去做對的事，不要同流合污，堅持自己的想法，清楚自己想要做什麼、就去做。

♥40歲的女人該保有赤子之心，當然40歲也該要保持優雅，但優雅不是說你姿態怎麼樣，而是有一個開闊的心胸，接受這個世界上所有跟你不一樣的想法、不一樣的人，不要隨便去批評別人，那才會讓別人想親近你、覺得你有魅力，這個世界太大了，誰知道哪天外星人就來，佔領地球也不一定（笑），不要去侷限自己，也不要去侷限任何事、任何人。

保養到不到位，看下巴邊緣最知道

許多人觀察保養是否到位，都是看整張臉的印象，小S說那還不夠，「我還會看鼻頭、兩頰的毛孔有沒有細緻，最重要的是下巴邊緣摸起來要光滑，因為這區超容易忽略，甚至是長小粉刺痘痘。」所以，她擦乳霜一定會抹到下巴區，最後帶到脖子，她說自己最近接觸了HR赫蓮娜黑繃帶修護乳霜：「擦幾天就發現小粉刺都消失了，膚觸整個變細滑，連下巴邊緣也非常完美，粗糙感全部消失。」

臉上可以有細紋，但不能有脖紋

臉上出現細紋，小S認為那是自然的歲月痕跡，但對脖紋卻非常在意，「我之前在臉書分享過，沒事我會把嘴巴張到最大，頭抬起來、舌頭往上伸、維持個幾秒做伸展，雖然很醜卻可以防止脖紋生成，也不會有雙下巴。」只要沒事，躺在床上她就會做一下，累積下來超有感，自豪現在的頸部線條完美， 下巴的輪廓也很緊緻。

不吃水果，卻靠喝水養出好膚質

天生不愛吃水果，每次婆婆要她吃，她都會拒絕，「之前有聽人家說水果就是長在樹上的糖，我覺得很有道理，現在水果都超甜，吃進身體其實熱量很高。」不吃水果，卻能維持好膚質，小S透露關鍵在：「我每天都喝大量的水，像一般250ml礦泉水，我大概可以喝10瓶，而且一定要溫偏熱。」這個習慣小S已經維持5-6年，好成果從她拍照有自信不開濾鏡就可以看得出來。

中午吃素，每天晚上做300下提臀

出席品牌活動，大家都發現小S的曲線好像又更棒了，腰腹平坦、臀部超俏，她大方分享，自己現在中午吃素，酒量也少一半，最重要的是她每天晚上都會做300下提臀運動，「要注意提臀是從腿抬到有點酸的地方，再往上提才叫提臀，如果是從地板開始往上提根本不夠力。」另外，很多女藝人在練深蹲，她反而不建議，「如果你核心不夠，很容易用到大腿前方的力量，導致大腿線條變粗。」提臀是她最推薦女孩做的運動。

我過的是徐熙娣這個人的人生，我愛怎麼過就怎麼過

「以前我總會因為別人的期望、聲音去改變自己！」小S說現在她要做自己的主人「我過的是徐熙娣這個人的人生，我愛怎麼過就怎麼過。」沒工作的時候，就是想整天躺在床上看書，「有時候我老公會說：Baby你已經躺在床上三天了，我現在會回：對啊！那又怎麼樣，難不成要跟我離婚嗎（笑）每個人都有自己想要過生活的方式，不要隨便去批評別人。」

※ BY JASMINE LEE

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