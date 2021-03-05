2021熱門粉餅、氣墊粉餅7款推薦！不只神柔焦毛孔，連膚質也變高級

對愛化妝的女生而言，粉餅、氣墊粉餅上妝補妝很方便，也很適合隨身攜帶，搭配粉撲還能針對局部瑕疵做遮蓋，而且用法也很多元，不只可以全臉上妝，也可在是用完粉底後當定妝，還是有不少追求者！以下推薦2021新品，不妨參考看看～

YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅

恆久完美氣墊粉餅在2021年推出璀璨星空包裝限量版，靈感來自YSL歷年來秀場上奢華布料，璀璨外殼宛如手中握著一整片巴黎浪漫星空令人著迷，如同艾菲爾鐵塔20,000顆燈泡的閃光秀，無法不注目。

而在質地方面，也是走光澤霧光的路線，特別以保濕水精華包覆霧光粉體，極致貼膚，輕盈不粘膩，瑕疵、膚色不均及毛孔都能修飾，且能夠長時間不浮粉，但讓許多網友稱讚的是，妝容可以到下班都維持像剛上妝一樣明亮不暗沉，大大減少補妝次數呢！

PALU＆JOE 糖瓷無瑕防曬粉餅

說起PALU＆JOE的明星商品，一定會想到糖瓷無瑕防曬粉餅，這次滿一週年趁勢推出一週年限量玫瑰金貓咪組，外殼運用鐵粉們最愛的貓咪造型，而貓咪眼睛由水藍寶石點綴，搭配品牌經典西洋菊圖騰與玫瑰金屬質地，奢華精緻又可愛。

質地結合不同色調的珠光，加上清透的粉質，能自然的修飾肌膚紋理，使膚質平滑無瑕，點綴在蘋果肌、下巴、額頭與鼻樑，同時能凸顯五官，而且很貼合肌膚，不易脫妝。共有三色，組合內還附贈一個束口袋，方便隨身攜帶不弄髒包包！

ANNA SUI 薔薇秘鏡防曬粉餅

ANNA SUI以其二十多 年的時裝秀後台經驗為靈感啟發，打造出極薄、極遮的全新底妝薔薇秘鏡防曬粉餅，一共有三色，延展性好輕盈零粉感，能針對毛孔柔焦修飾，此外，裡頭還有細緻透明珍珠粉末，打造微霧光感，同時提升底妝明亮度，加上防曬係數SPF30 PA+++，值得收收！

心機星魅輕羽空氣蜜粉餅

心機星魅輕羽空氣蜜粉餅的粉末因為融合精華液後慕絲化，上妝如同羽毛般輕盈服貼，柔焦毛孔確能保有透明感不厚粉，重點是這次的粉盒超級輕薄，為心機彩粧有史以來最薄的粉餅盒，比Iphone 12還小，今年最流行的時髦小廢包也可輕鬆塞進去，很方便攜帶補妝呢！

GUCCI 柔焦凝光粉餅

去年一推出即受歡迎的GUCCI柔焦凝光粉餅，在2021新增 3 種色號，可滿足更多膚色的需求！其粉質如羽毛般輕柔，能平滑散佈在肌膚表面，塑造出均勻的膚色，帶來自然的霧面效果，還散發著優雅花香，拿出來補妝從裡到外都散發貴氣。可幫助控油持妝，外殼還綴有金色飾邊，裡頭還附有鏡子，質感爆棚！

Za粧自然無瑕粉餅EX限定組

開架的部分，Za粧自然無瑕粉餅在2021年全新升級，妝效和包裝都同步進化，粉末更加細緻，在持妝方面也改善不少，粉體上妝後服貼不厚粉，潤澤不乾澀，還能長時間抑制油光，使妝效持久透亮，搭配裸粉色小粉盒設計，霧面表層結合純淨白亮面底盒，超有氣質的！

ettusais 一拍就亮蜜粉餅

艾杜紗一拍就亮蜜粉餅，白天和夜晚都可以使用，日常可當作保養定妝蜜粉，能打造滑嫩觸感，抑制油光並提升透明感；夜晚則可在保養的最後步驟使用，幾乎沒有粉感，可收斂保養品的黏膩感，只需要洗面乳就可以洗淨。