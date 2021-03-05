明明自己沒有聞到什麼異味，身旁的人卻哇哇叫？其實引起身上異味的原因很多，除了是因為流汗之外，也跟濕熱體質有關，想要徹底脫離體臭，美國執照中醫師杜丞蕓提出4個調理要點，從體內去除濕排熱，體味才會減。

50 ＋以後要注意，老人味漸漸明顯

年輕人有體味，但老人家更有「老人味」，老人味來自於一種成分「2-壬烯醛（2-Nonenal）」。從40 歲開始，我們的皮膚因為開始老化，會分泌較多的2- 壬烯醛，而且與年紀成正比。而且隨著更年期以後荷爾蒙的改變，更會加速這種化學作用，所以50+ 老人味就會更加明顯。由於人年老後新陳代謝也逐漸變得緩慢，老人味就愈來愈重了。

體味重通常是因「濕熱體質」

中醫稱為「濕熱體質」的人們，身上的味道就是比別人重三分，原因何在？因為「濕」，所以多汗；因為「熱」，所以散發出來。濕熱的人，走到哪裡都會留下體味，房間、廁所、辦公室，連同搭一台電梯的人都可以嗅出來。

「濕熱人」不分男女，頭皮容易出油，所以頭髮油埃味重，脖子腋下出汗多，嘴裡也可能會有口氣或口臭，連大小便也比較有味道。喜歡冷飲、喜歡冷氣，但是不愛清淡的食物和湯湯水水熱食。濕熱人也不是沒有意識到，帶給別人的氣味困擾，但是洗澡和噴香水也無法改善，這要怎麼辦才好呢？

醫女跟你說，單單常洗澡和勤洗衣服是不夠的，濕熱體質的人會有體臭，就需要從內調理，從體內去除濕排熱，體味才會減。不管是老人味或是體味，都可以經由適當地排汗、排便、調整飲食，帶來改善的契機。

一、加強排汗

皮膚的汗腺是很強大的排泄器官，可以將體內的廢物經由毛孔排除，更能發散異味。但是濕熱人也說了，我明明就每天流汗流不停，還需要加強排汗？消極的自體流汗不夠，更要積極地去進行排汗，像是中藥泡澡、泡腳，定期讓自己身體的汗腺加大力道，毛孔開合而排出惱人的味道。

二、大小便通暢

濕熱人要注意，儘量讓自己不便祕，也不可以憋尿。喜歡喝冷水的濕熱人，其實很容易便祕，常常要兩三天後才願意一次排出，又多又臭。冷水對腸胃蠕動沒幫助，反而是多喝溫水，可以讓你的大腸和膀胱都開心，對便便、尿尿順暢，都有幫助。

三、飲食調整

徹底能讓你改變體質脫離體臭的，就是調整飲食內容，這一點最重要。

溼熱人常常是自己飲食不當所造成的體質偏差，食量大、口味重、喜炸物、嗜冰冷，或者愛吃人工添加物的零嘴、精緻的甜點汽水等，會讓身體負擔變大，廢物變多，於是身體忙著排廢和出臭汗。所以飲食上自制，慎選乾淨、健康、原始食材的食物，濕熱體質也是會變好的。

含鎂的食物如無花果、冬瓜、玉米、紅薯、杏仁、海藻、海帶、豆類等，能讓惱人的體味改善。還有綠豆清熱，紅豆、黑豆皆利水消腫，都是隨手可得的消除體味食材。酵素豐富的水果也可以改善體味，像是木瓜、蘋果、鳳梨、檸檬等皆有改善體味的奇效，怕鳳梨刮胃？那麼飲用鳳梨汁也很讚。

古代宮廷裡的妃子服用杏仁茶、杏仁露、喝茉莉花茶來香體。醫女也建議了兩個中藥內用方，祝你早日脫離體味的煩惱。

四、使用香水或是花露水

平常可以適量噴點香水來改善體味。泡澡或沐浴後，可以使用下面這個天然花露水來潔淨皮膚和頭皮，讓身體清香。

延伸保養：香草花露水

藿香3g，荊芥穗3g，迷迭香3g，蒼朮3g，薰衣草3g，以上藥材一起用熱水500c.c.浸泡30分鐘以上，再過濾藥草取汁使用，這是身體的化妝水。沐浴後，用花露水潑在全身皮膚和頭皮上，之後直接擦拭乾不需再沖洗。

醫女的食療藥膳

香體茶

材料：石斛12g，梔子花6g，茉莉6g，500c.c.熱水

作法：

1.中藥材稍微沖洗，加入500c.c.熱水沖泡。

2.溫涼後即可當做茶飲。

3.喝完後還可回沖熱水繼續喝，第二泡的浸泡時間越久，味道越濃。

※一天一服即可

延伸保養：香豆水

【材料】紅豆、綠豆、黑豆各30g，1000c.c.熱水

【作法】1.三種豆類均洗淨，加入1000c.c.熱水煮滾。

2.豆皮不要煮至破，溫涼後即可飲用。

醫女的保健穴位

有體味困擾的人，記得要促進身體新陳代謝，讓汗腺通暢、毛孔開合正常，異味自然容易散去。可以多運動加強自主排汗，以及按摩以下穴位。

勞宮穴

【取穴】位於手掌心，中指尖點按掌心處即是。

【點按】用拇指重按穴位，或是用拇指食指隔手掌對按。

曲池穴

【取穴】肘橫紋外側與肱骨（最接近肘橫紋的骨節）連線中點。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

極泉穴

【取穴】位於腋窩頂點，有脈搏跳動處。

【撥筋】用四個手指從腋下撥到乳房處。

膻中穴

【取穴】身體前正中線，兩乳頭連線中點。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

本文摘自／幸福文化《逆齡食養：讓妳減齡15歲的全中醫調養祕密》作者：杜丞蕓

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