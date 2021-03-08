讓人一眼就醉！2021白色情人節打造桃花電眼必備7款眼影盤

2021白色情人節即將來襲，想要製造出魅惑妝容，眼妝的部分絕對是重點，以下盤點桃花妝必備眼影盤，一起閃閃過情人節，不管是要前衛高調，還是溫柔氣質又或是日常百搭款通通有！

YSL 限量夏戀雪酪彩妝盤

YSL夏戀雪酪系列推出超粉嫩的彩妝盤，包含5個輕透的眼影色調、2個提亮色調以及3個腮紅色調，可隨心所欲調配之外，吸引人的還有粉紅色皮革紋理包裝搭配經典馬特拉斯V形紋設計的外殼，且鑲嵌著銀色金屬質感的YSL CASSANDRE LOGO，拿在手裡就像個精品包啊！即將在3/12上市！

NARS 迷幻恣醉眼頰盤

春季彩妝趨勢為自然裸肌搭配水嫩光澤、同時運用細緻閃耀搭配霧光質地的眼影，於眼睛周圍疊加變化出讓人一眼就醉的色調。NARS迷幻恣醉眼頰盤不僅有百搭玫瑰香檳色的8色眼影，還加入3款打亮色，能創造柔美眼神與自然光澤，一抹提亮輪廓。

植村秀 時尚大師9色眼影盤

植村秀時尚大師9色眼影盤推出限量新色＃紅豆烤奶， 以紅豆為靈感發想，將各種不同調性的紅棕美色集合在這一盤，不管是暖棕、磚紅色、橘棕色通通有，還可利用金屬質地打造立體感，實用度可說是很高，妝感低調且甜而不膩的棕紅妝容妳絕對要嘗試。

香緹卡 限量 蝶舞翩翩四色眼彩盤

每年都會推出慈善彩妝的香緹卡，今年以「蝴蝶」迎接嶄新的2021，打造出蝶舞翩翩慈善彩妝系列，象徵帶來新生與撫慰人心的正向能量，其中之一是蝶舞翩翩四色眼彩盤，分別有緞面、亮面、偏光與珍珠光澤質地，色調則運用香檳色和暖粉色做搭配，非常柔美呢～

BYREDO 經典藏家版 18 色眼影盤

若是個性女孩不妨看看BYREDO新推出的經典藏家版 18 色眼影盤，乍看之下每一款色選看似難駕馭，其實是要叫你打破規則，別再以市面上的眼影盤制式配色限制表現自我，如同創辦人說，「美是一種不太真實的皮相， BYREDO 也不會只安逸於世俗的美。」

innisfree 濟州嚴選山茶花眼彩盤

innisfree 濟州嚴選系列今年以「山茶花春日盛放」作為主題，將山茶花綻放到飄落過程中的九種色彩呈現在眼彩盤裡，從打底色到重點色都融入其中，可用於眼影、眼線及腮紅，只需要一個眼彩盤即可呈現不同氛圍的妝容。

同場加映系列中討論度很高的濟州嚴選山茶花花朵腮紅，打開來超級可愛就像一朵盛開的小花苞，共有兩色，粉色山茶花、紅色山茶花，特別的是保濕霜狀質地摸起來十分細緻，利用刷具上妝很貼合肌膚，略帶有霧面感，太值得收了。

Unleashia Tap Me 璀璨亮片雙色眼影盤

來自韓國的Unleashia終於來台，不必找代購了！首波推出Tap me 璀璨亮片雙色眼影盤，以細膩的霧面粉狀質地搭配亮面凝膠，可點綴於眼部、臉部和身體，除了是眼影，還能有腮紅、修容等不同的妝效，推薦＃草莓甜心和＃橘子蜜糖，粉棕色和珊瑚棕色看起來知性又溫柔。