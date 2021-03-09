日本52歲「不老仙妻」水谷雅子爆紅　自創按摩神技、蔬果面膜養出逆齡肌

有時候真的不得不佩服日本女生對保養的堅持，難怪有好多美魔女在網路上傳開！這位來自日本愛知縣的水谷雅子被網友譽為「不老仙妻」，她曾在43歲參加「國民的美魔女選拔」憑著凍齡外表脫穎而出，如今多年過去，歲月卻一點都沒有留下痕跡，根本看不出真實年紀已經52歲，保養秘訣也跟著被翻出，各大媒體都爭相報導！

1968 年出生的水谷雅子，和老公育有兩個孩子，28歲的女兒和26歳的兒子，她因為參與美魔女選拔而開啟知名度，不僅成為模特兒登上雜誌封面，還開了部落格分享凍齡保養方式，甚至也活躍於小紅書帳號、出版美容書籍，大方公開自己不顯老的日常護膚步驟，因此獲得「不老仙妻」和「史上最強美魔女」等稱號。

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能夠過了十年，依舊維持在驚人的狀態，膚況白潤又澎彈，外界都很好奇水谷雅子究竟是如何保養的，她分享自己會根據每天的膚況，來調整保養步驟，最重視的不外乎就是清潔、保濕、防曬與美白，每天早晚的基礎保養時間約5~10分鐘，每隔一天還會敷臉，就會花費約半小時的時間，但即使忙碌，也一定做好做滿不偷懶。

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對於維持肌膚的白皙滑嫩感，她分享一個流傳許久的民間保養法，會在前一天用寶特瓶裝好洗米水，冰過一天之後隔天早上拿來洗臉，裡頭的維生素與礦物質有類似米糠油的效果，可提供肌膚部分養分，但建議皮膚敏感還是不要輕易嘗試，洗米水可能也同時含有一些微生物、細菌、粉塵，容易引發過敏感染，使用前先詢問皮膚科醫師比較安全喔！

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皮膚乾燥會缺少光澤，一定要做好保濕與配合按摩，早晚洗完臉之後，水谷雅子都會各敷一次面膜，除了片狀面膜，她會DIY補水面膜，例如將西瓜、香蕉和優格，搗碎之後添加蜂蜜敷在臉上，或是直接厚敷水果水，雖然自製面膜省錢又方便，但提醒不一定適用所有人的膚質，很有可能導致皮膚不適。

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她認為皮膚有保水度很重要，有時間也會使用蒸臉器幫助毛孔張開，趁著臉部濕潤時均勻抹上美容油，接著哇用刮痧板或滾輪按摩臉部疏通淋巴，加強代謝循環，記得力道要輕，以免拉扯皮膚造成細紋產生。

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在影片中可以看到，按摩的手勢都是由下往上，順序為額頭、眼周、雙頰、下頷線，再帶到耳後、頸部及鎖骨，先從額頭由下往上至髮際，接著從眼頭沿著眉骨到太陽穴、鼻翼到顴骨再到耳後等。她也提到洗頭前後會順便按摩頭部，讓頭部放鬆，因為頭皮緊繃，也可能會影響臉部狀態。

長時間紫外線曝曬，會老得非常快，加上年紀大之後，容易有色斑，水谷雅子分享，美白和防曬要同時進行，出門絕對擦好防曬乳，就連遮陽帽、薄外套和太陽眼鏡也是必備，再搭配美白保養品提亮膚色，讓氣色不會暗沈。

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在她的IG，可以看到除了保養之外，就是各種自製美食了，她認為體內的保養也很重要，每一餐會盡量的維持均衡飲食，不會刻意節食，菜色也經常有不同的變化，從擺盤來看就讓人非常有食慾，不過她說晚餐會減少澱粉量，多吃纖維質。另外，她也有喝新鮮果汁的習慣，會用香蕉、蘋果、柳橙、小松菜打成汁補充營養，只能說真的是很有毅力，連飲食都這麼講究啊！

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