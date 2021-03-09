2021抗老保濕新品推薦！給肌膚滿滿的澎潤感，不讓「初紋」提早報到

戴上口罩之後，大家開始學起了簡化彩妝與保養步驟，就怕在悶熱潮濕的環境下，引起痘痘的問題，不過肌膚若是含水量降低容易變得乾燥、粗糙、黯淡無光，也會加重各種肌膚老化紋路產生，因此保濕就是現階段最重要的事，以下就為大家盤點2021上半年全新上市的「保濕新品」，不只為肌膚補水，有些還兼具改善肌膚粗糙等老化問題，一起看看！

最常看到的保濕成分，普遍以玻尿酸與神經醯胺為主，其中玻尿酸可偕同膠原蛋白作用，維持皮膚彈性與澎潤，對肌膚乾燥與細紋、皺紋生成具有關鍵性因素，因此，補足皮膚每日流失的玻尿酸非常重要，但別以為產品有含玻尿酸就可保濕及減少細紋，還是要搭配保濕乳液或乳霜做好鎖水，也別只做保養忘了防曬，紫外線UV會加速皮膚膠原流失，每日應於保養程序後確實做好防曬。

倩碧 水磁場100H活水循環保濕凝膠

倩碧推出第五代的水磁場100H活水循環保濕凝膠，除了保濕續航力提升不少，更以原有的活性蘆薈水加入當紅的益菌生配方，中和臉部表層的菌種平衡，幫助肌膚阻絕壞菌，還結合玻尿酸、白樺萃取、綠茶等複合保濕因子使油水分泌平衡，且質地不粘膩，能改善乾燥細紋和脫屑問題。

Bobbi Brown 冬蟲夏草精華保養系列

說起保濕粉底一定有Bobbi Brown的高保濕修護精華粉底，這次品牌就以其經典的養膚成分冬蟲夏草打造全新的保養系列，同時還加入人蔘精華、竹葉萃取與超效玻尿酸複合物等，包含冬蟲夏草精華亮膚露、冬蟲夏草修護精華乳，先注水，後修護，給肌膚深層滋潤，告別乾燥暗沉，看見水嫩亮澤。

品木宣言 駐顏有樹全效修護精華

品木宣言推出第三代駐顏有樹全效修護精華，以榆綠木為主的 16 種植物活性成分和 6 種有效胜肽打造而成，尤其還有玻尿酸以及菸鹼醯胺，能幫助肌膚鎖水，使肌膚澎潤飽滿，並改善毛孔狀況，其中還有鎮靜保濕、消炎抗敏的沒藥，非常值得收入。

理膚寶水 B5 彈潤修復精華

理膚寶水B5彈潤修復精華是敏感肌也能安心使用的臉部保濕抗老精華液，富含高濃度維生素原B5、玻尿酸及積雪草苷，用量很省，一點點就能推開全臉與脖子，有修復穩定肌膚的效果，而質地是偏有點滋潤感的凝露狀，吸收後會像一層保護膜，保濕力很優，適合肌膚很乾的人。

巴黎萊雅 玻尿酸瞬效保濕水光精華

肌膚容易因為含水量降低而變得乾燥、粗糙、黯淡無光，因此保濕真的很重要！玻尿酸瞬效保濕水光精華分別含有兩種玻尿酸分子，提供肌膚更完整的保濕補水力，而且它無酒精無香料，擦起來也很清爽滋潤，用指腹按壓吸收速度蠻快的！算是開架cp值不錯的精華。

THE FACE SHOP 肌本博士紅蜂膠A醇精華液

肌本博士紅蜂膠A醇精華液是一款訴求延緩肌膚老化的保養，有A醇、紅蜂膠和分子酊（神經醯胺）成分，使用完能感受到肌膚變得柔軟有彈性，更能調理自然老化造成的靜態紋肌膚紋路，不過含有A醇可能會引起脫皮且對陽光敏感，建議於晚上使用，並搭配保濕產品。

薇姿 HA超導撫紋安瓶精華

薇姿HA超導撫紋安瓶精華含有超高濃度的高低分子玻尿酸，每滴精華液含10毫克玻尿酸可大量補水保濕，維持肌膚彈性與澎潤，特別採用滴管設計，可針對局部需求調整使用量，訴求改善臉部各種細紋困擾，例如眼下、眼尾、嘴角、法令紋。