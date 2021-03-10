痘痘貼吸膿是真的嗎？4大話題品牌推薦實測，傳說中的吸膿高手是？

青春期明明早就過了，怎麼痘痘總是死纏爛打呢？不論你是青春痘、姨媽痘又或者熬夜痘，面對紅腫又滿滿膿包的肌膚小麻煩，最立即的拯救方就是＂痘痘貼＂！不過你可曾好奇，你使用的痘痘貼真的會吸膿包嗎？原理又是什麼呢？而市面上痘痘貼百百種，哪一款效果最有感呢？這集 【神儂實驗室】便針對女孩日常不可缺少的痘痘貼做實測！原來我們青春期這幾年都買錯了！

痘痘貼真的會吸膿嗎？

說實在的，每次貼完痘痘貼，看著痘痘貼上吸附的白白印子就覺得很舒壓！好像它真的幫我們把露白頭的痘痘吸出來，看著看著就很安心～但你知道痘痘貼為什麼會吸出白色印記？它真的是膿嗎？其實痘痘貼的原理很簡單！痘痘貼屬於人工皮的一種，而它對抗青春痘的方式就是透過「濕潤療法」！讓傷口與外界隔絕，透過肌膚代謝出的組織液濕潤傷口周遭肌膚，使疤痕不易殘留、吸附多餘傷口滲液、減輕疼痛，同時也能加速痘痘癒合！不過痘痘貼除了隔絕與吸附功效之外，現代人更注重透氣與輕薄感！到底哪一款好用？就讓儂編實測給你看！

3M／曼秀雷敦

首先，先來聊聊最常見，且陪伴我們最久的兩款痘痘貼老品牌：3M和曼秀雷敦！近幾年品牌推陳出新，階主打＂輕薄＂特性，而這兩款輕薄痘痘貼最大的不同在於，3M在設計上較厚一些，且外薄中厚，貼起來較有異物感，但相對的中間的吸收力較好，但缺點是貼一整天容易悶、黏遇到汗和油還會有脫妝危險！而曼秀雷敦特別點在於，它面料上還有細微孔洞，就像皮膚的毛孔一樣，透氣感十足，相對的厚度較立體，不過使用感受很親膚，適合痘痘較輕微者選用！

3M

吸收力 : ★★★★☆

黏度持久 : ★★★☆☆

曼秀雷敦

吸收力 : ★★☆☆☆

黏度持久 : ★★★★☆

護妍天使/優若美

再來這兩位選手，也是近兩年最為話題的台灣新秀－護妍天使和優若美！這兩款相較於前兩款經典，面料更薄、黏性更持久且更隱形無痕！像是以痘痘保養出名的護妍天使，這款更是堪稱市場上最沒存在感的痘痘貼，超黏服貼性加上超薄面料，讓它也有著遮瑕的效果，小缺點是，護妍天使的吸附力較一般，面對大膿痘還是得退三分啊～反之，這款優若美不光是在Dcard上討論熱烈的人氣黑馬，那中厚外薄的設計，也讓它與底妝毫無隔閡！另外它雖然黏性沒有護妍天使牢固，但它的吸膿力卻超驚人！貼上它一夜就能壓制儂編的悶痘、大膿痘，即使偏貴也甘願回購吶～

護妍天使

吸收力 : ★★★★☆

黏度持久 : ★★★★★

優若美

吸收力 : ★★★★★

黏度持久 : ★★★★☆

隱形效果真實對比！

儂編試了這麼多痘痘貼，最在意的還是隱藏痘痘的效果！四款痘痘貼直接上臉、上裝試驗，很明顯發現護妍天使&優若美由於本身就是透明面料，因此不須疊妝就能輕易融入肌膚不留痕跡，至於3M反而就有明顯的存在感！接著拍上底妝遮瑕的效果，面料厚度的平均是影響遮瑕效果的關鍵，較厚的痘痘貼也會沾上較厚的粉感，進而導致易出油、脫妝的問題！不管你是喜歡厚的痘痘貼又或者追求隱形感的痘痘貼，一定要切記！使用痘痘貼的最佳時機，是痘痘露出白頭的時候，挑對時間對症下藥才會更有效喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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