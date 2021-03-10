5個你不知道的精油使用技巧＋防疫保養推薦，做好自我防護力！

▲精油用法有很多種，可運用在不同的日常生活中。（圖／Shutterstock）

觀光局的數據顯示，因不能出國，國民旅遊人數寫下10年新高，上看2.1億旅遊人次，因此在疫情肆虐期間，我們更應該做好防疫措施，除了多喝水、飲食營養均衡、勤洗手、戴口罩、噴灑酒精之外，精油保健師陳怡伶也來教大家如何運用天然精油，提升身體的健康防護力，對抗環境和季節性的威脅。

精油具備淨化空氣與居家環境清潔的特性，同時可加強防護效果，還有舒壓放鬆的功效，但是該怎麼挑選以及使用呢？精油保健師陳怡伶建議可以選擇野橘、丁香、桂皮、尤加利和迷迭香這類精油，搭配五字訣「香抹刷噴罩」，能為防護效果再升級！

野橘精油富含單萜烯，擁有激勵及淨化的特性，在季節交替時可用來增強防禦力；丁香精油主要含量最高的芳香化合物為丁香酚，是優異的提升防禦成分，具有抗菌相關的多樣用途；尤加利精油則有自己獨特的香味，令人感覺清新舒暢，它的淨化持質對於肌膚也頗有益處，可用於淨化表面。

而迷迭香在古代的希臘、羅馬、埃及和希伯來都被視為珍物，常被用來幫助舒緩肌膚不適，也常見於洗髮用品中，而且迷迭香具有草本及激勵的香氣，可以幫助舒緩身心、減少緊張、疲勞及壓力。除此之外，精油保健師加碼分享使用含有月桂葉、薄荷、茶樹、檸檬等精油，可淨化空氣並獲得順暢清新感受。

精油該如何使用？

1.香：用含有上述精油配方的清潔用品，或是滴幾滴含上述精油配方的複方精油在分餾椰子油中，即可當成芳香的清潔配方。無論清潔居家環境或衣物皆適用。運用在家中擴香，能消除臭味、加強防禦力及達到淨化效益。

2.抹：精油可加幾滴在日常使用乳液、基底油內並塗抹在身上，在季節轉換時，強化肌膚的健康與防護力。

3.刷：人的嘴是充滿細菌的環境，使用含有上述精油成分的口腔清潔用品，配合正確的刷牙習慣能讓口氣清新。

4.噴：以上述精油為成分調配清潔噴霧，攜帶外出時即可方便清潔雙手及餐桌等等。

5.罩：將精油滴 2-3 滴於口罩邊邊角落，不只加倍防護還能達到清新舒暢的功效。

居家防疫保養推薦：

多特瑞 保衛複方淨化噴霧

保衛複方淨化噴霧中調和了野橘、丁香、 肉桂、尤加利葉及迷迭香精油成分，能對環境達到保護的作用，同時還有64%乙醇防止細菌擴散，而且小小的一瓶方便攜帶，非常適合出門時使用，能夠隨時隨地清潔雙手與肌膚。

Aesop 賦活芳香手部乾洗噴霧

Aesop 與主打環境永續的時尚品牌RÆBURN 合作，聯名推出限量版的「探險家隨行組」，手袋由 80%再生材料以純手工製成，並且有可以放置手部清潔品的隔層，讓你可以在防疫期間，隨身攜帶日常必備品。

內容物除了賦活手部乾洗清潔露是全新產品，其配方富含柑橘皮、迷迭香葉與大西洋雪松，可潔淨肌膚提振精神，還有淡雅的草本植物香氣，另還有經典的賦活芳香手部乾洗噴霧以及賦活芳香護手霜，可滿足經常旅行者及外出用餐時的需求，不會讓肌膚乾燥。

L:A BRUKET 保濕乾洗手凝膠

這款保濕乾洗手凝膠是品牌首款通過 COSMOS 有機認證的商品，採用 70％有機酒精，加上甘油、甜菜鹼等天然來源保濕成分，讓雙手不會因為酒精而缺水乾燥，並調和茴香、薰衣草以及黑胡椒精油，散發著藥草園般的自然香氣，分別有55ml和450ml可選擇。

嬌蘭 蜂潤乾洗手、護手霜

嬌蘭推出皇家蜂王乳蜂潤乾洗手以及皇家蜂王乳蜂潤護手霜，成分皆含有蜂蜜濃縮精華，乾洗手可在清潔的同時並為雙手保濕修護，並留下蜂蜜香；而護手霜質地柔滑滋潤不粘膩，能夠滋養乾燥的雙手，兩著一起使用也不會起屑。

Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜

全新上市的 Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜，添加巴西蠟樹、茶樹等植萃配方，可保持手部潔淨舒爽，同時深層保濕、修護手部與指緣的乾燥，另外還含有依蘭依蘭精油、大西洋雪松精油， 讓手部肌膚柔軟光滑外，還能散發柔和療癒香氣。