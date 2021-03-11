輕薄的像沒化妝卻有好氣色！2021口罩底妝趨勢在於「輕底妝」

2021年了，戴口罩依舊是出門的基本配備，也因為常常遮著半張臉，各品牌推出的底妝紛紛以輕薄為訴求，就是為了避免脫妝而沾染口罩，而想要呈現出輕薄的妝感，疫情期間最流行的就是粧前乳搭配蜜粉餅，也是目前的底妝趨勢了，能達到修飾毛孔、提亮膚色的效果，卻能自然的像沒化妝。以下分享7款兼具防曬效果的妝前隔離，一起看看！

YSL 極效活萃輕盈UV防曬凝露 SPF50+ PA++++

YSL推出重量級防曬產品-極效活萃輕盈UV防曬凝露SPF 50+ PA++++，注入蘋果茶樹複合精萃抑制油脂分泌，無油成分使肌膚清 爽零油光，同時添加摩洛哥柑橘皮萃取，幫助淨化肌膚使肌膚看起來有透亮感，加上水凝乳質地非常輕透，乾爽不黏膩，很適合接下來的夏天使用。

PONY EFFECT水透光妝前防護乳 SPF50+ PA++++

集妝前、防曬、精華與乳液四效合一的PONY EFFECT水透光妝前防護乳全新升級，除了改成金奢的華麗外型，更有大馬士革玫瑰精萃水、修護成分積雪草、保濕鎖水的仙人掌精萃等保養成分，兼具保濕及控油幫助肌膚油水平衡，使底妝更服貼，可於妝前使用或混入粉底液使用。

迪奧超完美持久飾底乳 SPA20 PA++

迪奧超完美持久底妝系列增添底妝新軍，全新推出超完美持久飾底乳 SPA20 PA++，蘊含柔焦粉體能提亮膚色、柔焦瑕疵，也含有保濕成分純淨三色堇精萃及白芒花籽精萃，能使肌膚散發清新透亮的光澤，同時讓後續底妝更加持久服貼。

安耐曬 柔光乳敏感肌特效防曬露N SPF50+ PA++++

安耐曬在2021推出2款專為敏弱肌設計的商品，其中柔光乳敏感肌特效防曬露N，主打無添加酒精、無香料、無色素， 添加50%美肌保養成分，例如牡丹根萃取、超級玻尿酸、甘草、甘油等，質地如乳液般輕透柔滑，可以完整包覆於肌膚，且長時間保濕舒適。

I’M MEME 我愛水凝控油妝前防護乳 SPF50+ PA++++

我愛水凝控油妝前防護乳添加維生素B3、金縷梅、澳洲茶樹、亞洲白樺樹等多重植萃成分，還富含積雪草、維生素B5等保濕因子，主打控油、補水、持妝、防曬一支搞定，輕盈質地吸收快，在臉上沒有潤色的效果因此多層塗抹也不厚重，後續上妝不會和底妝打架。

RMK UV防護乳 SPF35 PA++++

RMK推出兩種類型的UV防護乳，「高效保濕型」是無色的潤澤質地，可作為日霜，且有防水效果抗汗抗皮脂，推薦用於日常、戶外休閒活動、運動時；另一款是增添自然紅潤與光澤的「透光勻色型」，含珊瑚色澤和銀色珠光，能修飾暗沉與膚色不均，提升整體的明亮度。

SUQQU 晶采柔肌粧前乳 SPF30 PA+++

SUQQU將人的肌膚比擬作陶瓷表面，企圖表現如陶瓷光滑且光澤飽滿兼具的陶瓷肌，全新底妝就以磁器表面「釉藥」為靈感打造晶采柔肌粧前乳，柔軟質地的粉體訴求確實包覆、遮瑕肌膚各個凹凸角落，能讓肌膚有柔焦感，卻不會過度改變膚色，打造飽滿光澤的表面，即將於4月登場。